Gotické oltářní desky i motocykl místní legendy. Strakonický hrad zve na novinky

Petr Lundák
  9:22aktualizováno  9:22
Muzeum středního Pootaví, které sídlí ve strakonickém hradu, si s končící sezonou připravilo dvě novinky –unikátní nález dvou gotických dřevěných oltářních desek, které jsou bohatě malované, a závodní speciál, motocykl ČZ 350 domácího závodníka a továrního jezdce České zbrojovky Bohumila Staši staršího.

Na jedné desce je vyobrazená Panna Marie pod baldachýnem, na druhé archanděl Gabriel žehnající Marii a nesoucí svitek. Tak vypadají barevné dřevěné desky, které našli dělníci při rekonstrukci strakonického hradu v roce 2019 v místních krovech.

V prknech v hodně špatném stavu odborníci náhodně našli oltářní desky či dvířka. Jedna z nich má na výšku téměř tři metry. Dva roky na jejich opravě pečlivě pracoval restaurátor a akademický malíř Miroslav Koželuh. Na jedné z desek je malba přímo na dřevě, na druhém na plátně.

Ve strakonickém muzeu středního Pootaví představili unikátní nález gotických dřevěných částí bývalého oltáře. Zrestauroval je Miroslav Koželuh a lidé je uvidí na speciální výstavě. Ve stálé expozici motocyklů ČZ zase přibyl nový kousek, vzácná závodní ČZ 350 závodníka Bohumila Staši. (9. října 2025)
„Nejsložitější na takové věci je vždy konzervace. Aby se desková malba a dřevo samotné zpevnilo natolik, abychom to mohli vzít do ruky. Dřevo bylo naprosto na prach. Trošku mi to připomnělo ta dřeva, která se na stavbách vyhazují a já jimi pak doma topím,“ usmál se Koželuh.

Po dvou letech se nakonec renovace povedla, a to i díky moderním technologiím i chemickým přípravkům. Části velkého oltáře, které vyrobili mezi lety 1420 až 1430 z lipového a topolového dřeva, si mohou nyní prohlédnout i návštěvníci muzea.

Strakonické muzeum přivítá první návštěvníky, oprava trvala čtyři roky

„Veřejnosti je ukážeme od 14. do 28. října tady v kapitulní síni hradu. A od března příštího roku se gotické oltářní desky stanou součástí stálé expozice. Umístíme je nejspíše před kapli, kudy chodí lidé na věž Rumpál,“ podotkla ředitelka muzea Ivana Říhová.

Jezdila rychlostí až 220 kilometrů za hodinu

Další novinka, na kterou strakonické muzeum láká, je o poznání mladší. Zaujme především milovníky motorismu a bývalé zdejší světově proslulé fabriky Česká zbrojovka (ČZ). Vedení muzea se podařilo odkoupit závodní stroj ČZ 350 typ 859 od bývalého továrního jezdce ČZ Bohumila Staši.

„Mělo o ni zájem i Národní technické muzeum. Jsme ale rádi, že syn pana Staši dal přednost nám a motocykl nám prodal. Myslím si, že takové věci mají patřit do Strakonic. Ale za kolik jsme ho koupili, to vám neřeknu,“ usmála se ředitelka Říhová.

Při rekonstrukci muzea na hradě našli středověký oltář i skryté malby

Stašův motocykl začali ve Strakonicích vyrábět v roce 1969, má obsah 346,8 ccm, výkon 46 koní při 9 500 otáčkách. Speciál dokázat jet až 225 kilometrů v hodině. Nyní si ho po pečlivé rekonstrukci a nalakování do továrních barev můžou lidé prohlédnout v expozici věnované strakonickému motorismu.

„Motocykl je opravdu s panem Stašou spjatý. Závodník se sice nenarodil ve Strakonicích, ale prožil tu většinu života a zde i zemřel. Od roku 1964 byl továrním jezdcem ČZ a hned jeho první sezona byla velice úspěšná. Stal se mistrem republiky ve třídě 125 ccm a druhý v kubatuře 175 ccm. Za celých sedmadvacet závodních let absolvoval neuvěřitelných 827 závodů, z nichž 215 vyhrál a dvakrát stál na stupni vítězů na mistrovství světa. Některé jeho rekordy na motodromu v Brně nebyly dodnes překonány,“ popsala motoristickou strakonickou legendu ředitelka muzea.

