Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Pavel Kortus
  16:02aktualizováno  16:53
Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu. Snowboardcrossařka si zahrála curling, na sjezdovce učila děti jezdit na snowboardu a neustále se fanouškům podepisovala a fotila se s nimi.

„Až budeš na větším kopci, pojede to rychleji, neboj,“ povzbuzuje Eva Adamczyková jednoho z kluků, kteří se učí snowboardcrossu na uměle vytvořené sjezdovce.

Čtyřúhelníkové sluneční brýle může stříbrná medailistka z Itálie nechat na hlavě. Mraky nad areálem výstaviště dominují a brzy se na zem začnou snášet sněhové vločky v kombinaci s deštěm.

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na českobudějovický olympijský festival. (17. února 2026)
Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na českobudějovický olympijský festival. (17. února 2026)
Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na českobudějovický olympijský festival. (17. února 2026)
Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na českobudějovický olympijský festival. (17. února 2026)
35 fotografií

„To je dobrý, jeď, jeď, jeď,“ burcuje Adamczyková holčičku, která poznává sport, ve kterém je její aktuální učitelka největší českou hvězdou.

„Děti jsou většinou odvážnější a méně unavitelné než my. Nám stačí pět jízd, ony jich dají klidně dvacet a mohou pořád dál. Jsem ráda, že si to děti mohou vyzkoušet,“ oceňuje.

Eva Adamczyková zavítala v úterý na olympijský festival do Českých Budějovic. Strávila tam celý den a odpoledne ji čekalo slavnostní přivítání na pódiu v olympijském domě.

„Říká se, že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý. A je to pravda,“ uvítala fanoušky Adamczyková. Zájemců bylo tolik, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu v pavilonu Z na výstavišti.

Snowboardcrossařka v Itálii zkompletovala svou medailovou sbírku. Na festivalu pobavila diváky, jak je pro ni typické. „Jestli to nevíte, zlatá medaile je skoro celá stříbrná, akorát je pozlacená. Ta moje zlatá docela drží, ale ta bronzová z Korey je už docela obouchaná,“ hlásí.

Nekonečná fronta na podpis

Vítězná nálada v olympijském domě gradovala, když fanoušci společně skandovali: „Evka, Evka, Evka.“ Adamczyková se při tom dojímala a pronesla upřímnou děkovnou řeč.

„Jak říkal jeden můj kamarád, je to nejzlatější stříbrná medaile. Patří všem kolem mně, kteří mi pomáhali, podpořili a své životy částečně upravili, abych se mohla po narození syna vrátit,“ vzkazuje.

Na podpis medailistky nebo fotku s ní čekala tak dlouhá fronta návštěvníků, že se ani na všechny nedostalo.

Adamczyková si přes den zkusila i curling, kde potvrdila dobrou sportovní formu a její tým s červenými kameny byl úspěšnější než soupeři. „Bylo to dobrý. Bavilo mě to,“ líčí dvaatřicetiletá trojnásobná olympijská medailistka.

Zlatá, potom bronzová... A teď? Stříbrná! Bohyně Eva, co se nikdy nevzdala

Na každém kroku byla v obležení fanoušků, kteří žadonili o podpis nebo společnou fotku. Dětem pak pomáhala se začátky na snowboardu, ukazovala i jak správně startovat.

„Mám to ráda, jsou to hezké chvilky. Člověk to musí vyvážit. Někdy si sama ráda odpočinu, ale také s chutí pomůžu nebo potěším fanoušky,“ zdůrazňuje.

Přijela sama bez syna

Na jih Čech Adamczyková dorazila sama. Syn Kryštof zůstal doma se zbytkem rodiny. Na stříbrnou snowboardcrossařku čeká odpoledne ještě slavnostní přivítání na pódiu a autogramiáda.

„Líbí se mi tu. Jsem tu od rána, nálada je skvělá. Na festivalech je fajn, že člověk může i v mezičase sledovat dění na olympiádě,“ chválí.

Trenér Adamczykové: Mateřství jí pomohlo, není na konci svých možností

Na olympijský festival do Českých Budějovic dorazila hned druhý den po svém zlatém úspěchu také Zuzana Maděrová. Mezi fanoušky postupně přijeli také další čeští sportovci, kteří se vraceli z her v Itálii. Byli mezi nimi krasobruslaři, lyžaři či smíšený pár curlerů Vít Chabičovský a Julie Zelingerová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo „na stojáka“. Josef Lippert se narodil 10. února 1861 a jeho jméno se už na přelomu 19. a 20. století...

Výhra s Dánskem, nebo konec. Čeští hokejisté rozehráli nejdůležitější zápas olympiády

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Čeští hokejisté vstoupili do osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku s pozměněnými útoky a jasným cílem – postoupit do čtvrtfinále. Dánský soupeř bude kousat, ví český nároďák.

17. února 2026  17:16

Šampaňské? Ne, české medaile se slaví divokým pivem. První lahev vznikala pět let

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...

Obrázek oslavujícího sportovce s vybuchující lahví šampaňského v ruce není ničím novým. Letošní oslavy českých olympijských medailistů se však vymykají. Ve vinných lahvích se totiž skrývá „divoké“...

17. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Janáčkova filharmonie Ostrava třikrát zahraje v opavském kostele svatého Václava

ilustrační snímek

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) letos hned třikrát vystoupí v opavském kostele svatého Václava. V květnu, červenci a v říjnu tam zazní například hudba...

17. února 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

V Pardubickém kraji v posledních letech roste počet letních kin

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji v posledních letech přibývá kin s venkovním provozem. Zatímco v roce 2013 bylo v regionu sedm letních biografů, předloni už 48. Mírně...

17. února 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

17. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:53

Silničáři v hradeckém kraji spotřebovali stejně posypu, kilometrů najeli více

ilustrační snímek

Silničáři v Královéhradeckém kraji v současné zimní sezoně najezdili v meziročním srovnání o šest procent kilometrů více, přičemž posypu spotřebovali zhruba...

17. února 2026  15:09,  aktualizováno  15:09

Šumperské divadlo uvede komedii o české historii podané optikou nohejbalistů

ilustrační snímek

Šumperské divadlo uvede tuto sobotu v premiéře autorskou komedii Kdo neskáče, není Čech. Inscenace groteskní formou přiblíží divákům českou historii, nahlíží...

17. února 2026  15:04,  aktualizováno  15:04

Starší než pyramidy. Unikátní kmen se z japonského Expa vrátil na severní Moravu

Slavnostní odhalení dubového kmene nazvaného Eridanus, jehož stáří přesahuje 6...

Vzácný exponát připomínající dobu, kdy vznikaly první civilizace, získalo do svých sbírek Muzeum Třineckých železáren a města Třince. Návštěvníci si v něm mohou nově prohlédnout částečně zkamenělý...

17. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Z náklaďáků padal led a autům rozbil čelní skla. Po jednom řidiči pátrá policie

Při nehodě v obci Verdek led padající z náklaďáku zasáhl osobní auto Dacia,...

Dvě nehody zaviněné ledem padajícím z nákladních aut se staly na Jičínsku a Trutnovsku. Ledové projektily zasáhly čelní skla u projíždějících osobních aut, jednomu řidiči kusy skončily až na palubní...

17. února 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Muzea na Vysočině připravují na jaro vzdělávací akce, budou v Třebíči i H. Brodě

ilustrační snímek

Muzeum Vysočiny Třebíč otevře 24. února jarní cyklus přednášek. Přiblíží nerealizované třebíčské stavby, přírodu Podyjí nebo osobnost Tomáše Bati a působení...

17. února 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ukrajinských studentů na zlínské univerzitě přibylo, počet se ztrojnásobil

ilustrační snímek

Ukrajinských studentů na zlínské Univerzitě Tomáše Bati (UTB) v posledních letech přibylo. Zatímco před vypuknutím války jim tam studovalo přibližně 50, nyní...

17. února 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Ukrajinské rodiny nyní podle Antonové z Vesny potřebují totéž co české

ilustrační snímek

Ukrajinské rodiny, které uprchly ze své země kvůli ruské invazi v únoru 2022, mají nyní v podstatě stejné potřeby jako ty české. Zahrnují kvalitní bydlení,...

17. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.