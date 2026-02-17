„Až budeš na větším kopci, pojede to rychleji, neboj,“ povzbuzuje Eva Adamczyková jednoho z kluků, kteří se učí snowboardcrossu na uměle vytvořené sjezdovce.
Čtyřúhelníkové sluneční brýle může stříbrná medailistka z Itálie nechat na hlavě. Mraky nad areálem výstaviště dominují a brzy se na zem začnou snášet sněhové vločky v kombinaci s deštěm.
„To je dobrý, jeď, jeď, jeď,“ burcuje Adamczyková holčičku, která poznává sport, ve kterém je její aktuální učitelka největší českou hvězdou.
„Děti jsou většinou odvážnější a méně unavitelné než my. Nám stačí pět jízd, ony jich dají klidně dvacet a mohou pořád dál. Jsem ráda, že si to děti mohou vyzkoušet,“ oceňuje.
Eva Adamczyková zavítala v úterý na olympijský festival do Českých Budějovic. Strávila tam celý den a odpoledne ji čekalo slavnostní přivítání na pódiu v olympijském domě.
„Říká se, že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý. A je to pravda,“ uvítala fanoušky Adamczyková. Zájemců bylo tolik, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu v pavilonu Z na výstavišti.
Snowboardcrossařka v Itálii zkompletovala svou medailovou sbírku. Na festivalu pobavila diváky, jak je pro ni typické. „Jestli to nevíte, zlatá medaile je skoro celá stříbrná, akorát je pozlacená. Ta moje zlatá docela drží, ale ta bronzová z Korey je už docela obouchaná,“ hlásí.
Nekonečná fronta na podpis
Vítězná nálada v olympijském domě gradovala, když fanoušci společně skandovali: „Evka, Evka, Evka.“ Adamczyková se při tom dojímala a pronesla upřímnou děkovnou řeč.
„Jak říkal jeden můj kamarád, je to nejzlatější stříbrná medaile. Patří všem kolem mně, kteří mi pomáhali, podpořili a své životy částečně upravili, abych se mohla po narození syna vrátit,“ vzkazuje.
Na podpis medailistky nebo fotku s ní čekala tak dlouhá fronta návštěvníků, že se ani na všechny nedostalo.
Adamczyková si přes den zkusila i curling, kde potvrdila dobrou sportovní formu a její tým s červenými kameny byl úspěšnější než soupeři. „Bylo to dobrý. Bavilo mě to,“ líčí dvaatřicetiletá trojnásobná olympijská medailistka.
|
Zlatá, potom bronzová... A teď? Stříbrná! Bohyně Eva, co se nikdy nevzdala
Na každém kroku byla v obležení fanoušků, kteří žadonili o podpis nebo společnou fotku. Dětem pak pomáhala se začátky na snowboardu, ukazovala i jak správně startovat.
„Mám to ráda, jsou to hezké chvilky. Člověk to musí vyvážit. Někdy si sama ráda odpočinu, ale také s chutí pomůžu nebo potěším fanoušky,“ zdůrazňuje.
Přijela sama bez syna
Na jih Čech Adamczyková dorazila sama. Syn Kryštof zůstal doma se zbytkem rodiny. Na stříbrnou snowboardcrossařku čeká odpoledne ještě slavnostní přivítání na pódiu a autogramiáda.
„Líbí se mi tu. Jsem tu od rána, nálada je skvělá. Na festivalech je fajn, že člověk může i v mezičase sledovat dění na olympiádě,“ chválí.
|
Trenér Adamczykové: Mateřství jí pomohlo, není na konci svých možností
Na olympijský festival do Českých Budějovic dorazila hned druhý den po svém zlatém úspěchu také Zuzana Maděrová. Mezi fanoušky postupně přijeli také další čeští sportovci, kteří se vraceli z her v Itálii. Byli mezi nimi krasobruslaři, lyžaři či smíšený pár curlerů Vít Chabičovský a Julie Zelingerová.