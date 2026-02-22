Obsah na sítích z Olympijského festivalu tvoří až deset lidí, líčí jeho šéf

Pavel Kortus
  8:52aktualizováno  8:52
Zábavná videa. Někdy i trochu bláznivá. Soutěže. Pohled do zákulisí. Desetitisíce uživatelů sociálních sítí přímo sledují dění na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích, celkově se obsah z dění na akci dostane k milionům lidí. Asi desetičlenný tým tvůrců, grafiků či fotografů řídí Vít Janda, šéf digitální komunikace festivalu.
Vít Janda má na starosti tým lidí, který se na Olympijském festivalu v...

Vít Janda má na starosti tým lidí, který se na Olympijském festivalu v Budějovicích stará o obsah na sociálních sítích (20. února 2026). | foto: Olympijský tým

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...
Návštěvníci si vyzkoušejí i střelbu na biatlonové střelnici (6. února 2026).
Bob na trati! I tento zimní sport si zkusíte na festivalu (16. února 2026).
Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...
20 fotografií

Na budějovickém výstavišti při Olympijském festivalu operují čtyři tvůrci obsahu. Pracují ve dvojici. Jeden natáčí, druhý vystupuje před kamerou, někdy se vystřídají.

„Na každý den jim děláme harmonogram toho, co mají natáčet. Odvíjí se to podle toho, jestli má přijet některý z olympioniků, známá osobnost nebo se tvoří některá partnerská plnění,“ líčí 25letý Janda.

Vít Janda má na starosti tým lidí, který se na Olympijském festivalu v Budějovicích stará o obsah na sociálních sítích (20. února 2026).
Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na českobudějovický olympijský festival. (17. února 2026)
Návštěvníci si vyzkoušejí i střelbu na biatlonové střelnici (6. února 2026).
Bob na trati! I tento zimní sport si zkusíte na festivalu (16. února 2026).
20 fotografií

Tvůrci podle zadání pobíhají po areálu. Natáčejí, fotí a výstupy rovnou stříhají. Další členové týmu je pak vydávají, hlavně grafickou pomoc poskytují ještě na dálku kolegové z Prahy.

„Snažíme se k lidem dostat co nejzajímavější obsah. Na Instagramu i Facebooku ho chceme trochu rozlišit podle toho, pro koho ho děláme,“ vysvětluje.

Vyčistil jsem stojku! Mají curleři uklizeno? Reportér iDNES.cz zkusil olympijské sporty

Z Instagramu totiž (nejen) dění na festivalu sledují mladší lidé, podle dat organizátorů hlavně v rozmezí 25–30 let. Na Facebooku jsou to primárně starší pětatřiceti let. „Na Instagramu je to tím pádem živější. Videa jsou dynamická, rychlé střihy. Staráme se také o účet na TikToku, kde jsou videa pro ty nejmladší sledující ještě rychlejší a více autentická,“ podotýká.

Hlavní cíl na všech platformách je shodný – přilákat na Olympijský festival co nejvíc návštěvníků. „Lidé si tam mohou vyzkoušet všechny sporty. Zároveň chceme předávat celkové povědomí o sportu a inspirovat. Aby se lidé zvedli z gauče a šli si zasportovat. Šířit povědomí se daří i díky místním profilům, které náš obsah sdílejí,“ komentuje.

Dosah na Instagramu: 17 milionů lidí za měsíc

A tento záměr se minimálně z jisté části daří. Do Budějovic za dva týdny festivalu jezdili lidé z celé republiky, byť přesně určit efekt obsahu na sítích je prakticky nemožné. Když však jen za poslední měsíc na Instagramu vidělo příspěvky 17 milionů lidí, některé to jistě nalákalo k návštěvě.

„Museli bychom se ptát každého u vstupu, odkud je a odkud se o akci dozvěděl. Celkově se skrz fandění a ukázky sportů nebo další zajímavosti snažíme nalákat a zaujmout,“ tvrdí Janda.

Finální obsah není nikdy prací nebo nápadem jednoho člověka. Společně se vymýšlí, co se bude dělat, nebo i jaké trendy na sociálních sítích fungují. „Je třeba pochopit kontext a připravit co nejlepší obsah pro uživatele. Ideálně ve spojení s programem, který ten den na festivalu nastane,“ potvrzuje.

Na Jandovi pak je, aby finální výstup putující na sítě schválil. „Stalo se kolikrát, že jsem to zastavil. Někdy proto, že se něco řekne nevhodně nebo nešťastně, tak se to jde přetočit. Nikdy si neděláme legraci ze sportovců, naopak se je snažíme podporovat,“ zdůrazňuje.

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Aby byly příspěvky či příběhy co nejatraktivnější, je k tomu třeba i té nejlepší techniky. Často vystačí klasický telefon a kamera s mikrofonem, jindy je třeba modernější vybavení.

„Osvědčily se nám Ray-Ban brýle, se kterými můžeme natáčet. Používali jsme to třeba při hokeji i koncertu a přináší to maximální zážitek. Oblíbená je také funkce nejnovějších iPhonů Dual Capture, která umožňuje natáčet zároveň přední i zadní kamerou najednou. Je to skvělé například při fandících videích, která pak mají obrovský dosah,“ popisuje.

I kdyby tvůrci vydávali sebelepší obsah, přirozeně je největší zájem o úspěchy sportovců. „Největší dosahy měly úspěchy Zuzky Maděrové, Evy Adamczykové a dalších sportovců, případně fandící videa. A také příjezd prezidenta Petra Pavla,“ dodává.

17. února 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...

Na horských cestách na východě Čech je uježděný sníh, na Orlickoústecku ledovka

ilustrační snímek

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji zůstává vrstva uježděného sněhu. V Krkonoších je sníh místy...

22. února 2026  7:46,  aktualizováno  7:46

Klasickou fotografii snad čeká stejné vzkříšení jako vinylové desky

Symbolický klíč od chebské galerie G4 převzala od jejího zakladatele Zbyňka...

Nejstarší galerie fotografie G4 v Česku, kterou před 40 lety založil a až do letoška vedl Zbyněk Illek, změnila vedení. Nová ředitelka chebské „Gé čtyřky“ Alice Šmídová je absolventkou Institutu...

22. února 2026  9:22

Pokles porodnosti se na zájmu o místo ve školkách ve Znojmě dosud neprojevil

ilustrační snímek

Citelný pokles porodnosti, který se v Česku začal projevovat v roce 2022, se zatím nijak nedotkl zájmu o umístění dětí ve znojemských mateřských školách. Ty...

22. února 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

Mobily pryč. Litomyšl chce ve školách prosadit uzamykatelné skříňky

V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....

Litomyšl uvažuje o zpřísnění pravidel pro používání mobilů na základních školách. Radnice po vzoru města Vsetín chce ve školách nainstalovat uzamykatelné skříňky, do kterých by žáci telefony...

22. února 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ukrajinské děti tvoří velkou část některých školních tříd v Karlovarském kraji

ilustrační snímek

Děti z Ukrajiny tvoří i čtyři roky po začátku ruské agrese velkou část kolektivů na některých školách ve městech v Karlovarském kraji. Žije v něm aktuálně...

22. února 2026  7:20,  aktualizováno  7:20

Ostrava vyhlásila architektonickou soutěž o návrh rekonstrukce svinovské sýpky

22. února 2026

Obsah na sítích z Olympijského festivalu tvoří až deset lidí, líčí jeho šéf

Vít Janda má na starosti tým lidí, který se na Olympijském festivalu v...

Zábavná videa. Někdy i trochu bláznivá. Soutěže. Pohled do zákulisí. Desetitisíce uživatelů sociálních sítí přímo sledují dění na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích, celkově se obsah z dění...

22. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Ukrajinci v hradeckém kraji čelí vykořisťování v práci, integrace přesto úspěšná

ilustrační snímek

Integraci Ukrajinců s dočasnou ochranou v Královéhradeckém kraji ztěžuje pracovní vykořisťování, rozvoj skrytých pracovních agentur, ale i drahé nájmy bytů či...

22. února 2026  7:15,  aktualizováno  7:15

Konec papírků. Přerov přejde na digitální parkovací systém. „Chceme 21. století“

Parkovací automat na Velkém náměstí v centru Kroměříže (březen 2023)

Řidiče v Přerově čeká od letošního března změna v systému placeného parkování. Hlavní novinkou je přechod na plně digitální parkovací systém a ukončení vydávání papírových parkovacích lístků....

22. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

22. února 2026  7:36

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...

22. února 2026  7:21

Zájem o školní obědy zadarmo sílí, přidávají se i školky

Děti se díky projektu Obědy do škol nejen najedí, ale také lépe zapadnou do...

Zájem o bezplatné školní stravování pro děti, jejichž rodiny si nemohou dovolit obědy platit samy, na severu Moravy a ve Slezsku roste. Kromě přibývajícího počtu dotovaných strávníků v jídelnách...

22. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.