Snad díky festivalu začne sportovat víc dětí, shodly se Maděrová i prezident

Pavel Kortus
  11:52aktualizováno  11:52
Olympijský festival v Českých Budějovicích navštívilo rekordních 112 tisíc lidí. Táhlo bruslení, curling, příjezdy sportovců i den s prezidentským párem. Celkové náklady na akci byly 75 milionů korun. Zaplatil je především Český olympijský výbor, přispěly sportovní svazy, město i kraj.
Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na českobudějovický olympijský festival. (17. února 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Velkolepý příjezd šampionky Zuzany Maděrové, přivítání stříbrné Evy Adamczykové, návštěva prezidentského páru, setkání s dalšími olympioniky z Itálie i koncerty. Osmnáct dnů trvající Olympijský festival v Českých Budějovicích překonal rekord v návštěvnosti a celkově nadchl.

Událost přitom nezačala vůbec tak, jak se zamýšlelo. Slavnostní zahájení zastínilo představení jména pro chystanou sportovní halu v Budějovicích a hlavně to, že jihočeský hejtman Martin Kuba měl název nachystaný už před vyhlášením veřejné ankety.

Jakmile se začalo od následujícího dne sportovat, život na festivalu kauzu překryl. Moc pomohlo, že hned pátý den dorazila zlatá olympijská medailistka, snowboardistka Zuzana Maděrová, kterou přišly přivítat stovky fanoušků. „Je to úžasné, moc děkuji za takové uvítání. Hrozně ráda vás tady všechny vidím,“ dojímala se šampionka.

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na českobudějovický olympijský festival. (17. února 2026)
Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu na českobudějovickém výstavišti vyzkoušel také curling. (11. února 2026)
Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu na českobudějovickém výstavišti vyzkoušel také curling. (11. února 2026)
Prezidentský pár dorazil na českobudějovické výstaviště, kde se odehrává olympijský festival. (11. února 2026)
Její následná slova dělala sportu velkou službu. „S každým se vyfotím, každému se podepíšu. Chci děti inspirovat ke sportu. Je to jedna z nejdůležitějších věcí – vracet sportu to, co mi dal. Věřím, že i díky mně se začnou další děti hýbat,“ zdůraznila.

Podobně inspirativní byla i setkání s dalšími úspěšnými sportovci, kteří se vraceli z Itálie. Stříbrná medailistka Eva Adamczyková učila děti na snowboardu. Celkově dorazilo do Budějovic 17 olympioniků přímo z her.

Sledovaný byl den s prezidentským párem. Petr Pavel a jeho manželka Eva si zahráli curling, vyzkoušeli biatlonovou střelnici a prezident se představil při hokejové exhibici. Inspiroval a také nabádal ke sportu. „Olympijský festival je skvělá myšlenka. Nenásilnou formou přitáhne spoustu lidí a hlavně dětí. O těch to je především. Mohou si sporty vyzkoušet, třeba je některý nadchne a vrhnou se na něj,“ zdůraznil.

Celkově na festival dorazilo 112 tisíc návštěvníků. Ti si mohli vyzkoušet 24 sportů a o akci byl velký zájem. Už necelý týden před koncem byl překonán návštěvnický rekord, předposlední den ráno dorazil stotisící příchozí.

Většina lidí byla nadšená. Platilo to pro malé i velké. Poznali tradiční i méně známé zimní sporty, k tomu některé letní. Žilo to také ve dvou pavilonech i Olympijském domě, kde se fandilo před obrazovkou, slavily se medaile.

Velké plus samotnému prožitku dali odborníci na jednotlivých stanovištích, zpravidla z daných sportovních svazů. Po celou dobu se snažili a s trpělivostí představovali zájemcům svá odvětví. „Řada těchto lidí se na tři týdny sebrala a odjela ze svých domovů, aby návštěvníkům ukázala, jak se daný sport dělá. Za to jim patří velké poděkování,“ podotkl generální sekretář Českého olympijského výboru (ČOV) Petr Graclík.

Celkové náklady na akci byly 75 milionů korun, což některým kritikům přišlo jako neadekvátní. Deseti miliony přispělo město České Budějovice, sedmnácti Jihočeský kraj. Peníze do akce vložily sportovní svazy, dále partneři události a pak zejména pořádající ČOV. Komerční část akce je patrná, ale ta sportovní ji přebila.

Výsledek a úspěch festivalu je odpovědí pro ty, kteří upozorňovali na vynaložené desítky milionů. Akce byla pojatá ve velkém a celkově velmi dobře organizačně zvládnutá. Povedlo se připravit hodně sportovišť, myslelo se na malé děti. Areál výstaviště se ukázal jako ideální místo od polohy ve městě přes parkování i zázemí.

Zejména tisíce dětí si zkusily sporty, kterým se alespoň část z nich třeba bude v budoucnu věnovat. Sportovní i společenské využití, a to i opakovaně, našli nejen lidé z Budějovic. Na akci jezdili návštěvníci z celé republiky, přijeli i cizinci. Pro město a kraj to byla skvělá reklama.

Jak byl přirozeně velký zájem o zimní olympijské hry v Itálii, tak paralelně s tím měl velký mediální prostor také budějovický festival. „Jižní Čechy ukázaly, že olympijská myšlenka má v Česku pevné místo a že dokáže spojovat,“ přidal Libor Varhaník, místopředseda ČOV.

Organizátory podrželo počasí. V týdnech před akcí vydatně mrzlo, a tak se mohly připravit hromady sněhu a zamrazit ledové plochy. V několika dnech pršelo, ale provoz to výrazně neovlivnilo. Snad jen oblíbený curling byl několikrát mimo provoz. Kdyby se akce konala o týden později, vysoké teploty z předpovědi by mohly dělat problémy.

Některé účastníky možná trochu zklamaly dlouhé fronty na nejoblíbenější sporty, tedy curling, biatlonovou střelnici či u půjčoven bruslí, lyží či snowboardů. Vybavení si však každý mohl vzít vlastní. A kdyby bylo půjčoven nebo curlingových drah víc, muselo by se to promítnou ve vstupném. A to bylo hlavně pro Jihočechy lidové – dvě stovky za možnost každodenního vstupu. Ostatní platili stejnou částku denně.

