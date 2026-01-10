Sníh na tratě vyrobí přímo na olympijském festivalu. Školy mají velký zájem

Pavel Kortus
  10:12aktualizováno  10:12
Do zahájení olympijského festivalu zbývá už jen necelý měsíc. Nejdřív začne na českobudějovickém výstavišti za dva týdny stavba ledových ploch. Organizátoři ladí program, velký zájem je mezi školami i o příměstské tábory.
Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského...

Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského festivalu. | foto: ČOV

Tváří olympijského festivalu v Budějovicích je hokejista Jakub Voráček.
V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích...
V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích...
V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích...
13 fotografií

Už jen necelý měsíc zbývá do zahájení zimních olympijských her v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo. Stejným odpočtem se řídí i otevření olympijského festivalu, který v době konání her bude hostit výstaviště v Českých Budějovicích.

Rušno začne být v areálu dřív. Od 19. ledna se budou připravovat ledové plochy. „To považujeme za největší a nejtěžší stavby. První budou nejdelší bruslařské dráhy, které kdy na olympijských festivalech byly. Následovat bude kluziště, běžkařské dráhy, biatlonová střelnice a sjezdovka,“ vypočítala Veronika Linková, mluvčí pořádajícího Českého olympijského výboru (ČOV).

Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského festivalu.
Tváří olympijského festivalu v Budějovicích je hokejista Jakub Voráček.
V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích konala pozvánka a představení Olympijského festivalu. Na snímku bývalý krasobruslař Tomáš Verner (12. prosince 2025)
V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích konala pozvánka a představení Olympijského festivalu. Na snímku bývalý krasobruslař Tomáš Verner (12. prosince 2025)
13 fotografií

Olympijský festival zabere více než třetinu areálu výstaviště. „Na venkovních plochách budou sportoviště, využitých bude šest pavilonů. Ve třech (Z, H a R1) si lidé vyzkoušejí různé sporty. Ostatní budou sloužit jako zázemí pro pořadatele,“ okomentoval za výstaviště jeho mluvčí Jiří Čondl.

Program pro děti na prázdniny

Důležitým prvkem celé akce bude počasí. I když Budějovice leží v nadmořské výšce necelých 400 metrů, pořadatelé věří, že s tím problém nebude. „Máme zkušenosti z předchozího zimního olympijského festivalu v Brně, které leží ještě níž. Sníh si budeme vyrábět přímo na výstavišti. Máme systém, který to zvládne i v plusových teplotách,“ ujistila Linková.

Obrovská akce, největší svého druhu v Evropě, vyjde na zhruba 75 milionů korun. Návštěvníkům se představí nakonec hned 23 sportů, své disciplíny si najdou děti i dospělí. Stále je možné se zaregistrovat na příměstské tábory, které se chystají, protože v prvním týdnu festivalu mají Budějovice a okolí jarní prázdniny.

Z výstaviště bude jihočeská Cortina. Olympijský festival nabídne i sjezdovku

„Na nich volná kapacita ještě je. Děti a jejich rodiče mohou vybírat ze dvou variant. Jedna je s lyžováním na Lipně, druhá čistě v areálu festivalu, kde si s instruktory sporty vyzkoušejí,“ dodala Linková.

Organizátorům se podařilo zvýšit kapacitu pro jihočeské školy, kterých dorazí za celý festival přes dvě stě. Na každé dopoledne připadá maximálně 1 200 dětí, tak aby si program užily a nestály fronty.

„Některé dny už jsou plné, ale školy se stále ještě mohou hlásit. To je pro nás velmi důležité, aby si děti vyzkoušely i nové sporty a třeba našly ten svůj. Možnost zúčastnit se platí i pro sportovní oddíly, které mohou dorazit se svými trenéry či vedoucími,“ potvrdila mluvčí ČOV.

Další návštěvníci, kteří se na festival chystají, zatím spěchat nemusejí. Vstupenek je dostatek, pořídit se dají od prosince online. Pro dospělé stojí 200 korun, pro děti od šesti do 13 let stovku. Kapacita nebude omezená na den, ale na aktuální situaci.

„Před svátky byl zájem větší. Lidé lístky kupovali jako vánoční dárky. Častěji se volí dny, kdy bude hrát hokejová reprezentace. Kapacita v jeden okamžik v areálu bude šest tisíc návštěvníků,“ uvedla.

Cena pro tenistku Strýcovou

Pořadatelé nyní pracují zejména na samotném programu. Fanzóna s velkoplošnými obrazovkami bude otevřená už 5. února, tedy den před slavnostním zahájením. Příchozí mohou na dálku podpořit české hokejistky v souboji s USA a v hledišti nebude chybět ambasador festivalu a bývalý hokejový reprezentant Jakub Voráček.

Známý je už program na první víkend, kdy v sobotu 7. února převezme tenistka Barbora Strýcová tradiční Cenu Věry Čáslavské. O den později se fanoušci setkají s populárním curlingovým párem Zuzanou a Tomášem Paulovými.

Budějovice chystají největší olympijský festival v Evropě, bude stát 100 milionů

„Program má kopírovat českou stopu na olympiádě v Itálii. Tedy když zrovna pojede Martina Sáblíková, tak daný den bude zaměřený na rychlobruslení. Dorazí i známí hosté z daného sportu,“ shrnula.

Dalším atraktivním bodem programu bude 12. února turnaj univerzitního hokeje, o den později hokejový zápas legend. Něco speciálního chystají pořadatelé i na Valentýna 14. února.

12. prosince 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Počátky letos zprovozní svoji první fotovoltaickou elektrárnu

ilustrační snímek

Počátky na Pelhřimovsku chtějí uvést do provozu svoji první fotovoltaickou elektrárnu. Podle starosty Karla Štefla (SNK Počátky) vyjde asi na čtyři miliony...

10. ledna 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Kožené opasky z dílny živnostnice z Ústecka má v šatníku i prezident Pavel

KoĹľenĂ© opasky z dĂ­lny Ĺľivnostnice z Ăšstecka mĂˇ v ĹˇatnĂ­ku i prezident Pavel

Živnostnice Petra Valešová z Chuderova na Ústecku vyrábí kožené výrobky včetně věcí na míru. Dva její opasky dostal prezident Petr Pavel. Materiály má z České...

10. ledna 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo na nejmírnější první stupeň z pěti

ilustrační snímek

Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes kleslo na první, nejmírnější stupeň z pětidílné stupnice. Na hřebenech Krkonoš je 30 až 70 centimetru sněhu, více ho je na...

10. ledna 2026  8:36,  aktualizováno  8:36

Provoz na 26. kilometru dálnice D1 komplikoval uvázlý kamion, kolona se rozjíždí

Provoz na 26. kilometru dálnice D1 komplikuje uvízlý kamion, tvoří se kolony....

Dálnici D1 na 26. kilometru ve směru na Ostravu zablokoval v sobotu ráno kvůli kluzkému povrchu kamion, blokoval všechny tři jízdní pruhy. Provoz levým jízdním pruhem se podařilo obnovit asi po 20...

10. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  10:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Napečeno od Janči. Z kanceláře zběhla do světa domácího pečiva, dortů a dezertů

Ač Jana Blahová vystudovala zemědělský obor, v němž pak i pracovala, nakonec...

Méně cukru = více chuti. Té skutečné, autentické, bez chemie a zbytečných přísad. Takové heslo razí Jana Blahová ze Žďáru nad Sázavou. Před časem opustila kancelářskou práci, která ji už...

10. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Sníh na tratě vyrobí přímo na olympijském festivalu. Školy mají velký zájem

Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského...

Do zahájení olympijského festivalu zbývá už jen necelý měsíc. Nejdřív začne na českobudějovickém výstavišti za dva týdny stavba ledových ploch. Organizátoři ladí program, velký zájem je mezi školami...

10. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz. Uzavřeli hlavní silnici

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici....

V Trutnově v Polské ulici v noci na sobotu hořela neobývaná budova, nikomu se nic nestalo. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř, nasadili i výškovou techniku. Hasičům komplikoval...

10. ledna 2026  8:12,  aktualizováno  10:10

Na Pustevnách bude festival ledových soch, tématem je Ledový svět pohádek

ilustrační snímek

Na Pustevnách v Beskydech budou opět k vidění sochy z ledu. Chystá se tam festival ledových soch, začne 17. ledna a potrvá do 8. února, půjde o 26. ročník....

10. ledna 2026  8:08,  aktualizováno  8:08

Na západě Čech opět mírně sněží, hlavně na horách jsou silnice pod sněhem

ilustrační snímek

V Karlovarském a Plzeňském kraji dnes nad ránem opět mírně sněžilo. Hlavní tahy jsou sice chemicky ošetřené a sjízdné, na vedlejších silnicích a hlavně na...

10. ledna 2026  8:06,  aktualizováno  8:06

Celou čekárnu vystřílím! vykřikoval muž v nemocnici. Policie jej zajistila

ilustrační snímek

Zásah policie si v pátek dopoledne vyžádal incident ve strakonické nemocnici. Čtyřiačtyřicetiletý muž se v čekárně ambulance choval agresivně a vyhrožoval střelbou. Policisté jej následně zajistili....

10. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Zlín hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum. Chce to dělat po etapách

Pohled na Zlín s Kongresovým centrem a částí Gahurova prospektu (červenec 2021)

Město Zlín hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum od světoznámé architektky Evy Jiřičné, ačkoliv na to ve svém rozpočtu aktuálně nemá dostatek peněz. Oslovilo architektonický ateliér Jiřičné s...

10. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici

ilustrační snímek

V Trutnově v Polské ulici v noci na dnešek hořela neobývaná budova, nikomu se nic nestalo. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř, nasadili i...

10. ledna 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.