Budějovice chystají největší olympijský festival v Evropě, bude stát 100 milionů

Pavel Kortus
  16:02aktualizováno  16:02
Velkolepá akce. Největší svého druhu v Evropě. České Budějovice budou už za necelé dva měsíce hostit Olympijský festival při Hrách v italských městech Miláně a Cortina d’Ampezzo. „Sportovní terminologií jsou přípravy v semifinále,“ naznačil Libor Varhaník, místopředseda Českého olympijského výboru.

Nejbližší týdny jsou pro organizátory zásadní. Nyní se finalizuje obsazení jednotlivými sporty a řeší se i program. „Chceme jich tam představit co nejvíc. Některé svazy se ještě teď snaží dostat na festival. Dokončují se také veškeré legislativní procesy. Při tvorbě programu nám nahrává, že italská města jsou ve stejném časovém pásmu a máme v turnaji dva hokejové týmy. Ty vždy strhnou atmosféru a jsou atraktivní. Zatím z toho mám dobrý pocit,“ přibližuje Varhaník.

V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích konala pozvánka a představení Olympijského festivalu, který za necelé dva měsíce bude hostit výstaviště v krajském městě.

„Doufám, že se tam se všemi uvidím. A všechny vás naučím bruslit,“ vzkázal fanouškům Jihočech a trojnásobný účastník olympiády Tomáš Verner, který nazul brusle a vyzkoušel kluziště okolo kašny.

V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích konala pozvánka a představení Olympijského festivalu. (12. prosince 2025)
V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích konala pozvánka a představení Olympijského festivalu. (12. prosince 2025)
V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích konala pozvánka a představení Olympijského festivalu. (12. prosince 2025)
V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích konala pozvánka a představení Olympijského festivalu. (12. prosince 2025)
V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích konala pozvánka a představení Olympijského festivalu. (12. prosince 2025)
11 fotografií

Představena byla také speciální kolekce pro Hry, dorazil rovněž ambasador události hokejista Jakub Voráček. Oba se ochotně fotili s fanoušky a podepisovali se.

Festival má vždy několik rovin. „Jednak si lidé užijí olympiádu doma a přenášejí energii našim sportovcům. A zároveň si kdokoliv vyzkoušejí i sporty, ke kterým by se jinak nedostali. Děti to může nalákat a přivést ke sportu. Řada z nich je běžně dostupná, ale třeba biatlon nebo boby si jen tak nezkusíte,“ dodává.

Akce přinese kromě sportu také kulturní program. Chystají se tři hlavní koncerty a další doprovodné akce.

V Brně zahájili Olympijský festival, chlubí se i skokanským můstkem

Kvůli velkému zájmu škol o akci pořadatelé navyšují kapacity, a to i pro příměstské tábory na první týden festivalu, kdy jsou v Budějovicích jarní prázdniny.

„Druhý týden dopoledne je obrovský přetlak. Plánovali jsme zapojit 150 škol, už jsme na dvou stech. Věříme, že pro rodiče a děti budou atraktivní i příměstské tábory,“ komentuje Varhaník.

Pořadatelé skládají také rozpočet na akci, který se pohybuje kolem 75 milionů korun, a to bez příspěvků 22 svazů. V součtu se tak vyšplhá ke sto milionům. „Akci podporují kraj a město. Přispívají partneři Českého olympijského výboru. Zájem z komerční části je velký. Své si platí sportovní svazy,“ říká.

Příjmy budou plynou ze vstupného, které je však hlavně pro Jihočechy velmi příznivé. Ti za permanentku na celou akci dají pro děti od šesti do 12 let sto korun, starší 13 let a dospělí uhradí dvě stovky.

Z výstaviště bude jihočeská Cortina. Olympijský festival nabídne i sjezdovku

Skvělé podmínky našli pořadatelé v areálu budějovického výstaviště. „Je to unikátní. Pracujeme denně zhruba se sedmi tisíci návštěvníky, ale výstaviště je schopné třeba při Zemi živitelce pojmout přes dvacet tisíc lidí denně. Co jinde stavíme na zelené louce, tady většina toho je – logistika, dopravní obslužnost, parkování,“ doplňuje.

Hrozbou pro akci je každopádně počasí. Aby bylo v Budějovicích bílo déle než dva tři dny, je kvůli nízké nadmořské výšce celkem unikátní. „Hlavně nesmí pršet, to je společně s větrem nejhorší kombinace. Jinak jsme připraveni i na vyšší teploty. Technologie přípravy sněhu a ledu jsou v dnešní době skvělé,“ tvrdí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Zelení si v Pardubicích stanoví priority po další období, vedení volit nebudou

ilustrační snímek

Strana zelených si dnes v Pardubicích na celorepublikovém stranickém sjezdu stanoví priority pro nadcházející volební období. Sjezd se koná za situace, kdy se...

13. prosince 2025,  aktualizováno 

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě

Lucie Charvátová předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníci mají za sebou sprinty, o víkendu je čekají stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali...

13. prosince 2025  1:17

Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj získal zpět 11 milionů korun, které vynaložil na likvidaci nelegálních odpadů z Polska uložených v Bohumíně na Karvinsku. Na síti X to...

12. prosince 2025  21:20,  aktualizováno  21:20

Majetkový úřad zrušil aukci na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova

ilustrační snímek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zrušil výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova. Konat se...

12. prosince 2025  19:45,  aktualizováno  19:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hranice hostí jubilejní putovní výstavu Fenomén Igráček, má limitovanou edici

ilustrační snímek

Hranice na Přerovsku ode dneška hostí putovní výstavu Fenomén Igráček. Mapuje historii, výrobu i současnost legendární české hračky, oblíbené v 70. a 80....

12. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Praha

Praha

Betlémská kaple, výstava betlémů.

vydáno 12. prosince 2025  19:42

Praha

Praha

advent na Mariánském nám.

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

advent s J. Ladou

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Slezské divadlo Opava uvede premiéru baletu Louskáček, zapojilo děti a studenty

ilustrační snímek

Slezské divadlo Opava uvede v neděli premiéru baletu Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. Jde o nultý projekt Fakultního divadla, do kterého se zapojili...

12. prosince 2025  17:53,  aktualizováno  17:53

PID od neděle hlásí trvalé změny. Čeho všeho se dotknou a co to znamená pro cestující?

Vlakové spoje PID

Od 14. prosince 2025 vstoupí v platnost rozsáhlé trvalé změny Pražské integrované dopravy. Cestující čeká modernizace vlakových linek, úpravy autobusových spojů i nové zastávky. Největší proměny se...

12. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Nové vozy či kratší intervaly. Veřejnou dopravu čekají změny, zdražovat nebude

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží.

Veřejná doprava v Ústeckém kraji se dočká změn. Chystá se například posílení či prodloužení některých spojů. Zdražení jízdného se cestující obávat nemusejí. Novinky vejdou v platnost 14. prosince.

12. prosince 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Opava nabídne od května přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí

ilustrační snímek

Opava nabídne od května příštího roku přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí až pro 200 lidí. Ještě před zahájením celkové rekonstrukce chce...

12. prosince 2025  17:14,  aktualizováno  17:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.