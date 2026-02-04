Olympijský festival ohrozí jen teploty nad dvacet stupňů, tvrdí jeho technický ředitel

Pavel Kortus
  12:02aktualizováno  12:02
Ve čtvrtek startuje na budějovickém výstavišti Olympijský festival. Přípravy v posledních hodinách vrcholí. Dohlíží na ně technický ředitel akce Josef Ženíšek. „Všechno bude připravené. Ve čtvrtek je slavnostní zahájení, v pátek se otevřou všechna sportoviště,“ potvrzuje.

Jako technický ředitel stál za přípravami světového šampionátu hokejistů v roce 2024 v Praze. Stejnou pozici měl Josef Ženíšek i při mistrovství hokejistek minulý rok v Českých Budějovicích. Do jihočeského krajského města se vrátil, aby řídil technickou část příprav i při Olympijském festivalu, který startuje ve čtvrtek na výstavišti.

Očekává se účast až 100 tisíc návštěvníků, několik tisíc lidí dorazí každý den. Jak bude zajištěná bezpečnost při tak velké akci?
Máme domluvenou celkovou kontrolu s integrovaným záchranným systémem. Před otevřením areálu se udělá kompletní kontrola od pyrotechniky až po revize a další náležitosti. Areál bude „čistý“ a připravený.

V Českých Budějovicích se výstaviště promění na olympijský park. (2. února 2026)
Josef Ženíšek, technický ředitel Olympijského parku v Budějovicích (4. února 2026).
Hejtman Martin Kuba (vlevo), primátorka Budějovic Dagmar Škodová Parmová a generální sekretář Českého olympijského výboru (ČOV) Petr Graclík s maskotem (2. února 2026)
28 fotografií

Co se bude týkat režimu pro samotné návštěvníky?
Když lidé přijdou, bude následovat klasická kontrola na nebezpečné předměty. Na výstaviště se jde sportovat, takže vybavení si lidé přirozeně mohou vzít sebou. Nebude to nic neobvyklého. Vlastně klasický festival, akorát půjde o zimní sporty.

Na běžný festival ale zpravidla nechodí ve velkém děti. Na výstaviště dorazí desítky škol, příměstské tábory. Jak si poradíte u nich?
Bezpečnostní režim celé akce je předem konzultovaný s odborníky. Nebude to přísné jako na letišti, ale kontroly zůstanou pečlivé, aby účastníci byli v bezpečí. Platí to i pro děti, kde budeme samozřejmě ohleduplní.

Lyže, brusle i spousta hudby. Olympijský festival v Budějovicích může začít

Placení v areálu bude jen prostřednictvím platebních karet. S hotovostí návštěvníci neuspějí?
Mohou přijít s hotovostí a u vstupu si ji nabít na festivalovou kartu. Kelímky budou vratné. Jde o celkem klasický festivalový režim, který už lidé mají zažitý.

Když srovnáte poslední dvě velké sportovní akce, které se v Budějovicích konaly, tedy hokejové mistrovství světa žen a nyní olympijský festival, v čem se přípravy a zabezpečení liší?
Režim bezpečnostních kontrol bude stejný. Nemůžeme si dovolit riskovat, aby dovnitř někdo pronesl nějaký nebezpečný předmět. Liší se to vnitřními prostory zimního stadionu. Při mistrovství jsme museli tvořit zázemí řadě týmů, což bylo v hale výjimečné. Dodělávaly se stany pro média a podobně. Jinak jsme využívali to, co v Budvar aréně normálně je. Na výstavišti je to obráceně. Zázemí tu je, můžeme využít řadu pavilonů, ale bylo třeba vybudovat celá sportoviště.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Nastaly nějaké zásadní komplikace, když jste festival chystali?
Spíš běžné provozní problémy, které se řeší vždy. Jsou třeba mimořádná energetická náročnost a to i na poměry výstaviště, které je zasíťované. Celkový odběr na chladící technologii je značný. Od prvního ročníku festivalů si nechceme pomáhat ničím neekologickým, jako jsou třeba dieselové agregáty. Dále jsou to klasické záležitosti jako třeba nerovnosti a další přizpůsobení se danému místu.

Co když vypadne proud?
To se může stát. Všechna sportoviště jsou nastavená tak, že krátkodobý výpadek zhruba do tří hodin provoz vůbec neovlivní. Samozřejmě třeba pokud nevypadnou v noci světla. Máme dvojí světelný rozvod. Jeden je dodaný, druhý je na výstavišti. Jsme zajištění a nemělo by se stát, že nastane úplná tma.

Děla chrlí sníh, staví se sjezdovka. V Budějovicích chystají olympijský festival

Může vás ohrozit počasí?
Současný výhled předpovědi je úplně v pohodě. Pokud by bylo přes dvacet stupňů, svítilo sluníčko nebo pršelo, tak bychom byli nervózní. Kdyby to trvalo pár dnů v kuse, může to způsobit problém. Ohrozilo by to hlavně běžkařský okruh. Ale výkyvy kolem patnácti stupňů Celsia pokryjeme technologií, kterou máme.

O co bude největší zájem?
Většinou nejvíc láká ledové bruslení. Je to unikátní v celé střední Evropě. Doporučuji si zkusit i biatlonovou střelnici, taky jsem si to poprvé zažil až na olympijském festivalu. A o tom to přesně je. Aby si každý sporty vyzkoušel, protože z televize je tak nepochytíte. Letní edice festivalu je také skvělá. Kolikrát si třeba hodíte oštěpem. Zjistíte i to, jak náročné to. To platí i třeba pro curling, jak těžké je poslat kámen přesně na takovou vzdálenost. Stejně tak i u biatlonu. Zkuste si dát kolečko na běžkách, pak vzít zbraň a trefit terč. Hlavně pro děti je to skvělé. Často to může být jejich první setkání s daným sportem a příjemný a pozitivní prožitek v nich zůstane. Pak se mu třeba budou věnovat i v budoucnu.









