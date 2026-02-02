Sjezdovka už vypadá jako sjezdovka. Kluziště má modré a červené čáry jako opravdové hokejové hřiště. Běžkařský okruh je také nachystaný. Jinak je všude stále čirý ruch.
Organizační tým olympijského festivalu počítá už jen poslední desítky hodin, které má na přípravu. Brány areálu na českobudějovickém výstavišti se otevřou ve čtvrtek v 16 hodin.
Úvodní den se bude fandit českým hokejistkám proti USA, následovat bude slavnostní zahájení a koncert kapely Chinaski. Úvodní tři tisíce volných vstupenek jsou pryč, pořadatelé přidají ještě 500.
„Technicky zvládáme vše připravit tak, abychom ve čtvrtek mohli začít,“ uvedla primátorka města Dagmar Škodová Parmová. První den bude otevřená jen fanzona a ledové cesty na bruslení. Od pátku až do 22. února se zpřístupní i další sportoviště. Celkem to bude 23 sportů.
Na výstavišti bylo třeba výrazně posílit a změnit rozvody elektřiny. Z pavilonu Z se stává Olympijský dům, kde bude hlavní zázemí pro fanoušky. A těch by mělo dorazit hodně. „Propustnost areálu je daná, není možné ho úplně otevřít kvůli bezpečnosti. Mým přáním je, aby za necelé tři týdny prošlo branami festivalu sto tisíc lidí. To by bylo nádherné,“ naznačil generální sekretář Českého olympijského výboru (ČOV) Petr Graclík.
Návštěvnost s jistotou ovlivní počasí. Pořadatelé díky předchozím chladným dnům nastřádali pět tisíc kubíků sněhu, které mají momentálně navíc a poslouží jim v případě oblevy. Po areálu jsou rozvezené zhruba dvě třetiny potřebného sněhu. „Snad nebude obleva tak dramatická. Technologie jsou připravené na to, aby to zvládly, pokud nebude třicet stupňů Celsia a svítit sluníčko pět dnů v kuse,“ dodal jihočeský hejtman Martin Kuba.
Na výstavišti si lidé vyzkouší zimní a některé letní sporty, ale také se tam potkají s českými sportovci, kteří se budou vracet ze severní Itálie. „Někteří jeli autem, takže při návratu to mají přes Budějovice ideální. Na druhý víkend už potvrdili účast krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi a Natálie a Filip Taschlerovi. Na další týden se pak hlásí i lyžaři,“ přidala Veronika Linková, mluvčí pořádajícího ČOV.
Chybět nebude ani ambasador a hokejista Jakub Voráček. „Dorazí na zahajovací ceremoniál a den předem také otestuje ledové plochy. Ukáže se i krasobruslař Tomáš Verner, který umí strhnout publikum a udělat show. Přijede řada bývalý olympioniků. Z těch současných se uvidí, jak kdo dopadne a jaké bude mít plány. Se všemi jsme v kontaktu a mají zájem se na festivalu ukázat,“ potvrdil Graclík.
Zájem fanoušků je podle něj velký a ještě stoupne, až samotná olympiáda odstartuje. „Jakmile začnou být média a sociální sítě plné fotek a videí z festivalu, tak věřím, že si vyrazí zasportovat i ti, kteří do té doby váhali,“ okomentoval.
Koho tolik neláká přímo samotný sport, může ho oslovit chystaný doprovodný program. Každý den festivalu je tematický zaměřený na konkrétní sport. Doplňují ho koncerty, kdy zazpívají Pokáč, Paulie Garand, Lenny, Michal Hrůza a Kapela Hrůzy či David Koller. Předávat se bude i cena Věry Čáslavské, 13. února se chystá zápas hokejových legend.
„Olympiáda je sportovně-společenská událost. Zábava je k tomu důležitá. V Miláně spolupracujeme s organizátory a na generálním konzulátu máme výstavu,“ přiblížil Graclík. Program, vstupenky a všechny informace pro návštěvníky i školy jsou na webu olympijskyfestival.cz.
Celý olympijský park zůstane v režimu jako na festivalech. Platit se bude výhradně platební kartou nebo tou, kterou si návštěvníci nabijí při vstupu. Najednou může být v parku okolo 5 500 lidí. Kelímky na nápoje budou vratné.
Důležitou stránkou akce je také bezpečnost. Do areálu nebude možné brát zbraně, nože či další nebezpečné předměty. Tak přísné kontroly jako třeba na loňském světovém šampionátu hokejistek v Českých Budějovicích se konat nebudou. Do areálu festivalu nebude možné brát zvířata.