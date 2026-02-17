Sama dobře zná pocity sportovců po vítězství i neúspěchu. Stejně tak prožila olympiádu jako sportovec a nyní i jako divák. Plavkyně Barbora Seemanová vyrazila na úvod zimních her přímo do Itálie.
„Bylo skvělé to zažít z jiného pohledu. Znala jsem to jako sportovkyně, teď jsem měla možnost uvědomit si druhou stranu. A užívala jsem si to,“ líčí.
Pětadvacetiletá plavkyně byla nadšená hlavně z atmosféry v Českém domě v Miláně. „Byla ikonická. Při letní olympiádě jsem se tam dostala až po mých závodech. Bylo skvělé sledovat, jak lidé fandí,“ vypráví.
Na vlastní oči sledovala v Livignu i zlatou jízdu snowboardistky Zuzany Maděrové. „To byla maximální radost. Zároveň jsem předtím viděla jízdu Ester, která se jí tolik nepovedla. Pak jsem četla různé články a komentáře a přišlo mi to vůči ní hrozně kruté, protože jsem sama zažila pocity, když se to nepovedlo. Pořád ale říkám, že být pátá na olympiádě je obrovský úspěch. I když ona i všichni měli větší očekávání. Ester je úžasná sportovkyně,“ vyzdvihuje.
Emoce po závodech dobře zná, a tak zvládá soucítit s ostatními. „Velmi to prožívám i za druhé. Mrzí mě pak za sportovce, kteří třeba tolik nezazářili, že by se jim mělo dostat většího uznání,“ myslí si.
Při svých šampionátech a jiných závodech musí zachovat klid a maximální soustředění. Naopak jako fanoušek je Seemanová velmi emotivní. „Jsem sportovec a hrozně moc fandím. Lidi kolem mě musí krotit, protože řvu a prožívám to. Jsem schopná si přitom i vykřičet hlasivky,“ glosuje.
Mistryně Evropy může srovnat také atmosféru v olympijské vesnici. „Je to jiné než při letních hrách. Na zimních jsou sporty víc roztříštěné a tím pádem život ve vesnici klidnější. Na letní olympiádě je to mazec. To jste nemohl ani projít, všude fronty,“ naznačuje.
Seemanová fandí všem českým sportovcům. Některé zná osobně, ale konkrétního favorita nemá. „Jsem přející a u každého doufám v úspěch. Sama to znám, že člověku chodí před závody hodně zpráv a cítí podporu. Znám Evču Adamczykovou, některé hokejisty. Fandím všem,“ potvrzuje.
Krasobruslení je krásné, ale to hodnocení...
Plavkyně se snaží poznávat všechny sporty na hrách. Sama některé z nich zvládá. „Celkově nemám moc ráda zimu, ale rodiče mě naučili základy většiny zimních sportů. Umím lyžovat, docela dobře na běžkách, zvládnu bruslit. Chtěla bych si zkusit biatlonovou střelbu. A fascinuje mě krasobruslení. Je hrozně hezké ho sledovat,“ přibližuje.
Kdyby se nevěnovala plavání, chtěla by být krasobruslařkou. „Je to hezký estetický sport, trochu opak mého plavání,“ srovnává.
Oba sporty mají však odlišný způsob hodnocení. Při plavání výsledky jasně určuje čas, při krasobruslení pořadí mohou ovlivňovat rozhodčí. „Co se hodnotí lidským okem a závisí to na pohledu rozhodčích, to mě hrozně frustruje. U nás je čas daný, nedá se ošálit. Asi proto jsem si nevybrala žádný takový sport,“ objasňuje.
Zejména děti si mohou své budoucí sporty vyzkoušet a zvolit na olympijském festivalu, který po dobu konání her v Itálii baví návštěvníky v Českých Budějovicích. „Je to skvělá myšlenka. Lidi si mohou vyzkoušet sport, který je celkově v našich životech extrémně důležitý. Dětem to pomůže do budoucna. Kdybych byla malá, jsem tu pořád a všechno vyzkouším,“ má jasno.
Seemanová si na festivalu zabruslila, pozdravila se s fanoušky a také zavzpomínala na zážitky, které z Budějovic má. „Před pár lety jsme tu měli mistrovství republiky. Mám na bazén pozitivní vzpomínky. Několikrát jsem tu vyhrála, dokonce jsem tu splnila limit na olympiádu v Tokiu. Je to hezký bazén. Takový velký, prosvětlený,“ komentuje.
11. února 2026
Českou reprezentantku čeká v prvních měsících nového roku hlavně trénink. Loni vynechala mistrovství Evropy. „Jsem na začátku přípravy, v takové nudné fázi sezony. Čekají mě dvě hlavní soustředění, žádné závody. Letos jsem zvolila méně akcí a více tréninku. Soustředím se na mistrovství Evropy, ale to je daleko. Letos je i mistrovství světa v krátkém bazénu. Bude to dlouhá sezona. Vrchol je až v polovině srpna, což mi nahrává,“ dodává.