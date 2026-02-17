Kdybych neplavala, dělám krasobruslení, říká Seemanová. Maděrové fandila přímo v Itálii

Pavel Kortus
  11:38
Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová vyrazila fandit českým sportovcům na olympiádu do Itálie. Pak zavítala na olympijský festival do Českých Budějovic. Na výstavišti si zabruslila a vyprávěla, že zvládá základy většiny zimních sportů. Jako fanynka je prý velmi emotivní. „Jsem schopná si vykřičet hlasivky,“ říká.
Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli...

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli v pátek na českobudějovický olympijský festival. Na snímku je plavkyně Barbora Seemanová, která také dorazila na festival. (13. února 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Česká curlerka Julie Zelingrová se podepisuje fanouškům během budějovického...
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský jako hosté budějovického...
Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky...
Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky...
12 fotografií

Sama dobře zná pocity sportovců po vítězství i neúspěchu. Stejně tak prožila olympiádu jako sportovec a nyní i jako divák. Plavkyně Barbora Seemanová vyrazila na úvod zimních her přímo do Itálie.

„Bylo skvělé to zažít z jiného pohledu. Znala jsem to jako sportovkyně, teď jsem měla možnost uvědomit si druhou stranu. A užívala jsem si to,“ líčí.

Pětadvacetiletá plavkyně byla nadšená hlavně z atmosféry v Českém domě v Miláně. „Byla ikonická. Při letní olympiádě jsem se tam dostala až po mých závodech. Bylo skvělé sledovat, jak lidé fandí,“ vypráví.

Na vlastní oči sledovala v Livignu i zlatou jízdu snowboardistky Zuzany Maděrové. „To byla maximální radost. Zároveň jsem předtím viděla jízdu Ester, která se jí tolik nepovedla. Pak jsem četla různé články a komentáře a přišlo mi to vůči ní hrozně kruté, protože jsem sama zažila pocity, když se to nepovedlo. Pořád ale říkám, že být pátá na olympiádě je obrovský úspěch. I když ona i všichni měli větší očekávání. Ester je úžasná sportovkyně,“ vyzdvihuje.

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli v pátek na českobudějovický olympijský festival. Na snímku je plavkyně Barbora Seemanová, která také dorazila na festival. (13. února 2026)
Česká curlerka Julie Zelingrová se podepisuje fanouškům během budějovického olympijského festivalu.
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský jako hosté budějovického olympijského festivalu
Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky na olympijský festival v Českých Budějovicích. „Vystoupili jsme z auta a půl hodiny jsme se jen fotili,“ popsal 21letý Vít Chabičovský, který v olympijském curlingu smíšených dvojic s Julií Zelingerovou obsadil osmé místo. „Takový pozornost je příjemná,“ culila se o dva roky mladší partnerka z týmové soutěže. (13. února 2026)
12 fotografií

Emoce po závodech dobře zná, a tak zvládá soucítit s ostatními. „Velmi to prožívám i za druhé. Mrzí mě pak za sportovce, kteří třeba tolik nezazářili, že by se jim mělo dostat většího uznání,“ myslí si.

Při svých šampionátech a jiných závodech musí zachovat klid a maximální soustředění. Naopak jako fanoušek je Seemanová velmi emotivní. „Jsem sportovec a hrozně moc fandím. Lidi kolem mě musí krotit, protože řvu a prožívám to. Jsem schopná si přitom i vykřičet hlasivky,“ glosuje.

Mistryně Evropy může srovnat také atmosféru v olympijské vesnici. „Je to jiné než při letních hrách. Na zimních jsou sporty víc roztříštěné a tím pádem život ve vesnici klidnější. Na letní olympiádě je to mazec. To jste nemohl ani projít, všude fronty,“ naznačuje.

Hvězdy curlingu na olympijském festivalu: Teď budeme mít terč na zádech, říkají

Seemanová fandí všem českým sportovcům. Některé zná osobně, ale konkrétního favorita nemá. „Jsem přející a u každého doufám v úspěch. Sama to znám, že člověku chodí před závody hodně zpráv a cítí podporu. Znám Evču Adamczykovou, některé hokejisty. Fandím všem,“ potvrzuje.

Krasobruslení je krásné, ale to hodnocení...

Plavkyně se snaží poznávat všechny sporty na hrách. Sama některé z nich zvládá. „Celkově nemám moc ráda zimu, ale rodiče mě naučili základy většiny zimních sportů. Umím lyžovat, docela dobře na běžkách, zvládnu bruslit. Chtěla bych si zkusit biatlonovou střelbu. A fascinuje mě krasobruslení. Je hrozně hezké ho sledovat,“ přibližuje.

Program ZOH 2026

Kdyby se nevěnovala plavání, chtěla by být krasobruslařkou. „Je to hezký estetický sport, trochu opak mého plavání,“ srovnává.

Oba sporty mají však odlišný způsob hodnocení. Při plavání výsledky jasně určuje čas, při krasobruslení pořadí mohou ovlivňovat rozhodčí. „Co se hodnotí lidským okem a závisí to na pohledu rozhodčích, to mě hrozně frustruje. U nás je čas daný, nedá se ošálit. Asi proto jsem si nevybrala žádný takový sport,“ objasňuje.

„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Zejména děti si mohou své budoucí sporty vyzkoušet a zvolit na olympijském festivalu, který po dobu konání her v Itálii baví návštěvníky v Českých Budějovicích. „Je to skvělá myšlenka. Lidi si mohou vyzkoušet sport, který je celkově v našich životech extrémně důležitý. Dětem to pomůže do budoucna. Kdybych byla malá, jsem tu pořád a všechno vyzkouším,“ má jasno.

Seemanová si na festivalu zabruslila, pozdravila se s fanoušky a také zavzpomínala na zážitky, které z Budějovic má. „Před pár lety jsme tu měli mistrovství republiky. Mám na bazén pozitivní vzpomínky. Několikrát jsem tu vyhrála, dokonce jsem tu splnila limit na olympiádu v Tokiu. Je to hezký bazén. Takový velký, prosvětlený,“ komentuje.

11. února 2026

Českou reprezentantku čeká v prvních měsících nového roku hlavně trénink. Loni vynechala mistrovství Evropy. „Jsem na začátku přípravy, v takové nudné fázi sezony. Čekají mě dvě hlavní soustředění, žádné závody. Letos jsem zvolila méně akcí a více tréninku. Soustředím se na mistrovství Evropy, ale to je daleko. Letos je i mistrovství světa v krátkém bazénu. Bude to dlouhá sezona. Vrchol je až v polovině srpna, což mi nahrává,“ dodává.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

Přiléhá k někdejšímu obchodnímu centru Slezanka v Opavě a po její demolici měl být takzvaný Divadelní klub součástí nově plánované zástavby. Jeho prohlášení kulturní památkou ale tuto vizi nabouralo....

17. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Výbuch muničního skladu v Bílině bude řešit odvolací soud v Ústí nad Labem

ilustrační snímek

Případem výbuchu muničního skladu v Bílině na Teplicku se bude znovu zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. Vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s...

17. února 2026  11:19,  aktualizováno  11:19

Odboráři z nemocnic se bojí snížení mezd. Nesmysl, měli se zeptat, oponuje Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub po pondělním setkání s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) zahájily kampaň proti plánované transformaci krajských...

17. února 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Hasiči na Hodonínsku zasahují u požáru sklepa domu, dva lidi ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Hasiči v Sudoměřicích na Hodonínsku dnes dopoledne zasahují u požáru sklepa v rodinném domě. Dva lidé byli v péči záchranné služby. Dobrovolný hasič se lehce...

17. února 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velkých Petrovicích na Náchodsku hořel rodinný dům, škoda čtyři miliony korun

ilustrační snímek

Škodu asi za čtyři miliony korun způsobil v pondělí požár rodinného domu ve Velkých Petrovicích na Náchodsku. Požár se obešel bez zranění, příčinu hasiči...

17. února 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Národní galerie Praha zahájila oslavy 230 let výročí volným vstupem do všech svých budov a sbírkových expozic. Přišlo 24 000 milovníků umění, obrázky jsou z výstavy "Umění Asie napříč prostorem a...

vydáno 17. února 2026  12:45

Národní galerie Praha zahájila oslavy 230 let výročí volným vstupem do všech svých budov a sbírkových expozic. Přišlo 24 000 milovníků umění, obrázky jsou z výstavy "Umění Asie napříč prostorem a...

vydáno 17. února 2026  12:44

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích nasněžilo.

vydáno 17. února 2026  12:44

Sport jako umění. Bratři vystavují plastiky inspirované rychlostí a technikou

Expozice zahrnuje desítky děl od cyklistických motivů přes světelné instalace.

Výstava sklářských výtvarníků a designerů Filipa a Lukáše Houdkových odráží osobní vztah k cyklistice a automobilovému sportu. Lidé se na ni mohou přijít podívat do Severočeského muzea v Liberci....

17. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:52

Buď výhra s Dánskem, nebo konec. České hokejisty čeká nejdůležitější zápas olympiády

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Čeští hokejisté vstoupí do osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku s pozměněnými útoky a jasným cílem – postoupit do čtvrtfinále. Dánský soupeř bude kousat, ví český nároďák.

17. února 2026  12:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po mrazech přijde zlom. Oteplí se až na 10 stupňů. Kdy vytáhnout jarní bundu?

ilustrační snímek

V následujících dnech se zima ještě naposledy připomene sněhem a mrazy, ale její vláda nebude mít dlouhého trvání. Podle meteorologů čeká Česko už na začátku příštího týdne výrazná změna počasí....

17. února 2026  12:36

V brněnských základních školách se učí přes 1860 ukrajinských žáků

ilustrační snímek

Základní školy zřizované Brnem navštěvovalo koncem loňského roku přes 1860 ukrajinských žáků s dočasnou ochranou. V porovnání s předchozími třemi lety je to...

17. února 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.