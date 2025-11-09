Z výstaviště bude jihočeská Cortina. Olympijský festival nabídne i sjezdovku

Pavel Kortus
  10:02aktualizováno  10:02
Tváří olympijského festivalu, který bude po dobu únorových zimních her v Itálii hostit výstaviště v Českých Budějovicích, je hokejista Jakub Voráček. Areál nabídne nejdelší bruslařskou dráhu v historii festivalů, sjezdovku, dvě kluziště, curlingové dráhy nebo běžkařský okruh. Dospělí za vstup zaplatí 200 korun.
Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského...

Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského festivalu. | foto: ČOV

Tváří olympijského festivalu v Budějovicích je hokejista Jakub Voráček.
Na olympijských festivalech si sportovci zkoušejí i odvětví, jimž se nevěnují...
Na olympijských festivalech si sportovci zkoušejí i odvětví, jimž se nevěnují...
Na olympijských festivalech si sportovci zkoušejí i odvětví, jimž se nevěnují...
13 fotografií

Přibližně tři měsíce zbývají do zahájení zimní olympiády v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo. Stejný odpočet platí i pro otevření olympijského festivalu, který bude od 6. do 22. února příštího roku hostit českobudějovické výstaviště.

Festival při hrách se na jih Čech vrátí po deseti letech. Tehdy se Lipno nad Vltavou změnilo v malé Rio de Janeiro, kde se zároveň konala letní olympiáda.

Na výstavišti vznikne speciální zimní areál s největší olympijskou fanzónou v Česku. „Z jihu Čech pochází řada skvělých sportovců a region umí organizovat i světové sportovní akce. My k tomu přidáme největší zimní multisportovní areál,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru (ČOV).

Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského festivalu.
Tváří olympijského festivalu v Budějovicích je hokejista Jakub Voráček.
Na olympijských festivalech si sportovci zkoušejí i odvětví, jimž se nevěnují profesionálně. Na snímku hraje curling bývalý krasobruslař Tomáš Verner.
Na olympijských festivalech si sportovci zkoušejí i odvětví, jimž se nevěnují profesionálně. Na snímku bruslí lezec Adam Ondra. Za ním je krasobruslař Tomáš Verner, který se na ledě cítí mnohem jistěji.
13 fotografií

Návštěvníky čekají desítky atrakcí a vyzkoušejí si více než dvacet sportů. Těšit se mohou například na nejdelší bruslařské dráhy v historii festivalů, vyroste také nejvyšší sjezdovka v Budějovicích, dvě kluziště a curlingové dráhy pod širým nebem. Chybět nebude ani běžkařský okruh.

Velkým tahákem zimní olympiády je tradičně lední hokej. Ten budou fanoušci společně sledovat v Národním pavilonu Z a také si ho budou moci vyzkoušet na ledové ploše. Ta poslouží i pro zápas hokejových legend z Nagana nebo pro krasobruslařské exhibice.

Před Olympijským domem v pavilonu Z bude pódium a fanzóna s celodenním programem a soutěžemi. Zájemcům poslouží také půjčovny. Využitá bude velká část areálu výstaviště. Které pavilony či plochy to přesně budou, o tom se ještě jedná.

Festival k zimní olympiádě budou hostit Budějovice. Fanoušci si zkusí i skoky na lyžích

Velká sportovně-společenská událost má přilákat tisíce návštěvníků z celé České republiky. „Věřím, že akcí budou žít nejen celé Budějovice. Lidé si budou moct vyzkoušet na vlastní kůži sporty, které znají často jen z televize,“ potěšilo primátorku města Dagmar Škodovou Parmovou.

Na pořádání festivalu přispěje i Jihočeský kraj, a to částkou 17 milionů korun, kterou ve čtvrtek schválili zastupitelé na svém jednání.

Ambasadorem a tváří Olympijského festivalu se stal hokejista Jakub Voráček. „Je to skvělá akce pro fanoušky i děti. Mohou si vyzkoušet různé sporty, fandit našim reprezentantům a třeba i najít cestu do sportovních oddílů,“ naznačil slavný útočník se zkušenostmi z NHL i národního týmu.

„Olympijské hry jsou něco výjimečného a věřím, že společně dokážeme strhnout děti k pohybu. A zároveň si myslím, že když si sporty sami vyzkoušíme, možná budeme při sledování doma z gauče v hodnocení výkonů trochu míň přísní,“ glosoval Voráček.

V Brně zahájili Olympijský festival, chlubí se i skokanským můstkem

Vstupenky na akci budou v prodeji online od prosince na webu olympijskyfestival.cz. Cena pro dospělé bude 200 korun, děti od šesti let zaplatí stovku, senioři budou mít vstup zdarma. Organizátoři zároveň zohlednili termín jarních prázdnin v Českých Budějovicích, které připadají právě na první týden festivalu.

„Už v listopadu spustíme prodej olympijského příměstského tábora, který nabídne zhruba dvěma stovkám dětí jedinečný zážitek plný sportování, fandění a setkání s olympioniky,“ doplnil Kejval.

4. února 2022

Každý všední den dopoledne bude navíc patřit organizovaným návštěvám škol z celého Jihočeského kraje. Denní kapacita je 700 až 900 dětí ze škol. Podobně pořadatelé zapojili děti ze škol také při jarním mistrovství světa žen v hokeji, kdy budějovickou arénu zaplnily v součtu až tisíce žáků. Ti se postarali o příjemnou atmosféru a sami měli zajímavý sportovní zážitek.

V Budějovicích nebude chybět při olympiádě nic z toho, co fanoušci znají z předchozích šesti festivalů, které ČOV připravoval. Organizátoři hledají také dobrovolníky, ideálně ty starší 17 let se vztahem ke sportu. Důležité bude, aby akci přálo počasí. Město totiž leží ve výšce jen 385 metrů nad mořem a sníh se v Budějovicích udrží jen zřídka. I na to se však pořadatelé chystají a mají alternativní varianty.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

Ve Starém Kolíně hořel statek s ubytovnou. Jeden člověk požár nepřežil

Ilustrační snímek

Ve Starém Kolíně na Kolínsku hořel v noci na neděli statek s ubytovnou. Hasiči evakuovali více než deset lidí, uvnitř našli člověka bez známek života. Příčinu požáru i úmrtí vyšetřovatelé zjišťují,...

9. listopadu 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Agresivita ve společnosti roste. Sebeobrana začíná v hlavě, říká lektorka Linda Štucbartová

Cestu Lindy Štucbartové jako lektorky sebeobrany započal strach o dceru, která...

Napětí ve společnosti roste. Co bývalo výjimečnou situací, se stává běžnou součástí pracovního dne. Zdravotníci čelí výhrůžkám pacientů, učitelé urážkám rodičů, sociální pracovnice ponižování či...

9. listopadu 2025  19:03

Olšovský se rozloučil s plzeňský divadlem, s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem...

Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v...

9. listopadu 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Dálnici D5 těsně před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Tvořily se kolony

Více než pětikilometrová kolona aut se táhla od dálničního mostu u Rokycan až...

Dálnici D5 na druhém kilometru před Prahou uzavřela v neděli v podvečer nehoda pěti osobních aut. Obešla se bez zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu zhruba hodinu neprůjezdná, poté se podařilo...

9. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  18:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čechům se na mistrovství světa v mushingu v Pardubicích dařilo

ÄŚechĹŻm se na mistrovstvĂ­ svÄ›ta v mushingu v PardubicĂ­ch daĹ™ilo

Českým závodníkům se na mistrovství světa v mushingu, tedy jízdě nebo běhu se psem, dařilo. Závod v canicrossu vyhrál Ondřej Svěchota. Ženy v kategorii...

9. listopadu 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Pionýr si zvolil nové vedení

9. listopadu 2025  18:14

Muzeum Prahy se po pěti letech znovu otevírá. Langweilův model dostal novou tvář i technologie

Hlavní budova Muzea Prahy se nachází na Florenci.

Pražané se konečně dočkali. Po pětileté rekonstrukci za téměř 300 milionů korun se znovu otevírá hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Velkolepý návrat proběhne v sobotu 6. prosince a o víkendu se...

9. listopadu 2025  17:40

Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Transportersraz 2024

Polská policie pomohla kolegům z Česka při dopadení dvojice mužů, kteří ujížděli ukradenou dodávkou Volkswagen Transporter. S odvoláním na policii v polském Slezském vojvodství o tom informují polská...

9. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místo šedého eternitu oranžové bobrovky. Šikmý kostel v Karviné promění střechu

Karvinsko má být s koncem šachet dobrou adresou. Podle zástupců měst by k tomu...

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod lidovým názvem šikmý kostel, se částečně promění. Svatostánek známý z trilogie spisovatelky Karin Lednické už nutně potřebuje opravy, zejména je...

9. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Brtnice

Brtnice

Kousíček od Prahy. V Brtnici v okrese Jihlava v Kraji Vysočina se dnes v neděli 09.11.2025 uskutečnila Svatohubertská mše.

vydáno 9. listopadu 2025  16:50

Připomínka architekta Eislera nabídla i prohlídku domu v brněnské Lipové ulici

PĹ™ipomĂ­nka architekta Eislera nabĂ­dla i prohlĂ­dku domu v brnÄ›nskĂ© LipovĂ© ulici

Dílo brněnského architekta židovského původu Otty Eislera dnes v souvislosti s výročím nacistického protižidovském pogromu v listopadu 1938, známém jako...

9. listopadu 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Chcete mít doma Goldflama? Loutka Dědečka z Pohádek po babičce pomáhá měnit smutek v naději

Malý a velký dědeček Arnošt Goldflam (na snímku) ve Zlíně. Loutková animace je...

Film Pohádky po babičce, inspirovaný knihou Arnošta Goldflama O nepotřebných věcech a lidech, vstoupil do českých kin před pár dny. Replika loutky Dědečka podle podoby Arnošta Goldflama nyní míří do...

9. listopadu 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.