Jedu zabít příbuzného, volal na linku 158 rozzuřený muž. Začal závod s časem

Autor: khr
  15:22aktualizováno  15:22
Jsem na cestě k příbuznému a chci ho zavraždit. Takový telefonát přijal operační důstojník na lince 158. Rozezlený Jihočech svůj plán neuskutečnil, protože ho policisté včas zadrželi. To se podařilo i díky tomu, že při telefonickém hovoru řekl, kam přesně míří. Šlo o obec na Jindřichohradecku. Nyní už je agresor ve vazbě.
ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jednatřicetiletý muž zavolal minulý čtvrtek večer na linku 158 a oznámil, že je na cestě ke svému příbuznému, kterého chce zavraždit. Zároveň řekl, kam přesně míří a popsal, jakým způsobem čin spáchá.

„Operační důstojník tak vedl několikaminutový hovor s potenciálním pachatelem zvlášť závažného zločinu, který byl podle rozhovoru naštvaný a působil tak, že je rozhodnutý příbuznému ublížit. V takové chvíli nemá policista na lince 158 na práci jen samotný rozhovor, ale rozběhne se mnoho dalších činností, do kterých se zapojí další policisté z integrovaného operačního střediska,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Bližší informace o tom, v jakém příbuzenském vztahu oba aktéři byli a jakým způsobem chtěl muž vraždit, policisté neupřesnili. Nesdělili ani to, co bylo motivem vážné rozepře mezi příbuznými.

Kamarádka asi skočí pod vlak, varoval mladík policisty. Zachránili ji

V průběhu takového telefonátu musí operační důstojník vyslat hlídky k místu, kde bydlí potenciální oběť, varovat ji, zjistit, kdo je opravdu „muž na drátě“ i jak se pohybuje a kde přesně je.

Dále je třeba ověřit, zda má opravdu příbuzného, který se jmenuje tak, jak uvádí a bydlí na uvedené adrese. A hlavně je nutné ho najít dřív, než se dostane k místu, na které míří a způsobí tragédii.

„Operační důstojník s mužem po celou dobu klidně mluvil a zjišťoval od něj všechny důležité informace, se kterými dále pracoval. Rychlost všech zúčastněných policistů byla v tomto případě naprosto stěžejní, protože muže se policistům z Dačic podařilo zadržet, než se k příbuznému dostal,“ sdělila Krausová.

Případ si pak převzali krajští kriminalisté, kteří zadrženého obvinili z přípravy vraždy. „Muž je stíhaný vazebně a kriminalisté se zabývají všemi okolnostmi případu,“ uzavřela Krausová.

