Řidič vozidla tovární značky Volkswagen Transporter projížděl v pondělí před půl čtvrtou odpoledne v Kaplici ulicí Na Vyhlídce. Pravděpodobně vjel na obrubník, poté vjel do křižovatky s ulicí Českobudějovická, kde narazil do jedoucího osobního vozidla Škoda Fabia.
„Poté z místa nehody ujel. Až díky pomoci náhodného svědka se ho podařilo vypátrat v jiné ulici,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Policisté z místního obvodního oddělení muže vyzvali k provedení testu na přítomnost alkoholu v dechu. Výsledek měření ukázal 3,2 promile, což potvrdil i po pár minutách opakovaný test.
„Dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uzavřel mluvčí.