Nehoda se stala krátce před jednou hodinou odpoledne na silnici třetí třídy v katastru obce Bezdědovice. Řidič Fiat Doblo Cargo jedoucí z Drahenického Málkova směrem na Paštiky nepřizpůsobil při projíždění levotočivé zatáčky rychlost jízdy.
„Vozidlo následně vyjelo vpravo mimo vozovku a narazilo do stromu. Po nárazu se auto převrátilo přes střechu a dopadlo zpět na komunikaci,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Při nehodě se zranil spolujezdec sedící na předním sedadle. Zdravotníci ho ještě před příjezdem dopravních policistů ze Strakonic vrtulníkem přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích.
|
Opilý mladík boural cestou z maturitního plesu, motor letěl dvě stě metrů
„Utrpěl mnohočetná zranění. S podezřením na poranění páteře ho letecky transportovali na oddělení úrazové chirurgie,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.
Hlídka policie u řidiče na místě provedla dechovou zkoušku, která ukázala pozitivní výsledek – 2,45 promile alkoholu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz