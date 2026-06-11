Opozice ve Volarech chce referendum o obchvatu města, bojí se nárůstu dopravy

Opoziční zastupitelé a občané ve Volarech na Prachaticku připravují petici za vyhlášení místního referenda o obchvatu města. Kritizují rozšíření silnice z Blažejovic do Volar, které plánuje kraj. Podle odpůrců stavby přivede do města víc těžké dopravy. Sběr podpisů zahájí iniciátoři petice v pátek na náměstí, informoval dnes ČTK zmocněnec přípravného výboru a zastupitel Tomáš Válek (Piráti). Podle vedení města ale rozšíření silnice dopravu ve městě příliš neovlivní a původní trasa obchvatu byla nevyhovující.
Rekonstrukce silnice II/141 v úseku Blažejovice – Volary prošla procesem posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko. Záměr už dříve kritizovaly šumavské spolky.
Rozšíření silnice bez obchvatu města představuje podle petičního výboru hrozbu pro obyvatele Volar. Už nyní je podle nich průtah městem s křižovatkou silnic I/39 a II/141 na hranici únosnosti. Podle odpůrců stavby ale vedení města a zastupitelstvo situaci dlouhodobě neřeší a loni v prosinci znovu odmítlo odsouhlasit žádost o stavbu obchvatu obou silnic. Odmítlo také uvolnit 100.000 korun na vypracování zjednodušené dopravně-inženýrské studie. Podle Válka je nezbytnou podmínkou pro to, aby se záměrem začalo zabývat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ministerstvo dopravy.
Referendum by mělo zavázat orgány města k prosazení odklonu silnice I/39 a navazující přeložky silnice II/141. "Rozvoj Šumavy nesmí odnést bezpečnost dětí a klid obyvatel. V situaci, kdy vedení města odmítá situaci řešit a blokuje i základní přípravné kroky, nezbývá než vrátit rozhodování do rukou občanů," uvedl Válek.
Rozšíření několikakilometrového úseku silnice II/141 podle starostky Martiny Pospíšilové (nezávislá za Jihočechy 2012) dopravu ve městě výrazně neovlivní. "Oni to vidí tak, že když se rozšíří komunikace, tak všechny kamiony pojedou přes Volary. My tvrdíme, že kamiony nejezdí podle šíře komunikace, ale jezdí podle navigace a hledají nejkratší cestu. Proto my prosazujeme a budeme nadále prosazovat odklon dopravy na Vimperk," řekla ČTK Pospíšilová.
Podle starostky nebyla původní trasa obchvatu navržena ideálně a z územního plánu byla vyňata v roce 2017. "Bylo to úplně nesmyslné tenkrát, proto se zastupitelstvo rozhodlo, že takhle to nechceme a že chceme obchvat v případě, že se kraj s ŘSD domluví a bude to celkový obchvat, ne po půlkách," uvedla Pospíšilová.