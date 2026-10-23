Oprava českobudějovického mostu Kosmonautů se protáhne do jara

Oprava českobudějovického mostu Kosmonautů se prodlouží. Původně měl být pro dopravu otevřený v listopadu. Práce ale zpomalily komplikace s překladem inženýrských sítí. Proto se uzavírka mostu protáhne do jara. V tiskové zprávě o tom informoval David Hocke z kanceláře jihočeského hejtmana.
Když stavbaři na mostu Kosmonautů začali budovat provizorní lávku pro přeložku sítí, narazili pod řekou na mnohem tvrdší podloží, než se předpokládalo. "Bohužel v korytu řeky není možné dělat jednoduše zkušební vrty. Takže stavaři museli několikrát změnit technologii a hledat jiné řešení. To je hlavní důvod, proč se otevření mostu posouvá na jaro příštího roku," uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
Odborná analýza před několika lety ukázala, že se stav mostu Kosmonautů zhoršuje. Jihočeský kraj proto musel před časem omezit maximální hmotnost aut z 35 na 23 tun.
V dubnu začalo rozebrání mostu a stavba nového. Most má v sobě různé inženýrské sítě, například parovod, jenž zásobuje teplem i českobudějovickou nemocnici. Proto museli stavbaři vytvořit provizorní lávku, po níž tyto sítě vedou.
"Nejprve se stavbaři pokusili do dna řeky zatlouct štětovnice. To se nepodařilo. Přivezla se jiná technologie, která měla osadit ocelové profily, ale ani ta nefungovala. Následně byl nasazen speciální vrták určený do tvrdých hornin a ten se při práci poškodil. Nakonec bylo nutné zvolit úplně jiné řešení. Pomocí potápěčů se na dno řeky ukládaly betonové skruže, které se následně vyplňovaly štěrkem tak, aby vznikla stabilní podpěra pro technologickou lávku. Když jsem si celý ten příběh vyslechl, připadal mi opravdu neuvěřitelný," uvedl Kuba. Zdržení posunulo harmonogram prací až do zimních měsíců, kdy se ale některé práce dělat nedají.
Most Kosmonautů je jeden z mála mostů, který vede přes řeku Malši a je součástí trasy, kterou využívají auta přijíždějící do Českých Budějovic od jihovýchodu. Od dubna musí jezdit po objízdných trasách.