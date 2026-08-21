Žádné sedačky, jen holé zdi. Velký sál táborského Divadla Oskara Nedbala je kvůli rozsáhlé rekonstrukci k nepoznání. Po opravách zázemí pro diváky a modernizaci jevištních technologií jde o závěrečnou etapu proměny divadelní budovy z roku 1965.
„Díky rekonstrukci získají diváci větší komfort. Sál se promění nejen po technické stránce, ale získá novou podobu, atmosféru a možnosti, které dosud neměl. Součástí oprav bude výměna střechy, zateplení stropu, kompletní renovace vzduchotechniky, veškerých elektrických rozvodů a osvětlení,“ popsal za divadlo Patrik Kučera.
Celý prostor dostane nové akustické obložení, novou podlahu a řadu moderních technických vymožeností. „Jednou z nejvýznamnějších novinek bude systém umělého dozvuku, který umožní víceúčelový provoz sálu. Prostor původně navržený především pro činohru tak bude moci skvěle fungovat také pro koncerty velkých symfonických těles. Díky důmyslné sestavě mikrofonů a reproduktorových soustav se akustika sálu přizpůsobí konkrétnímu typu akce,“ vysvětlil Kučera.
V zadní části sálu vzniká osvětlovací a zvuková kabina a přibude řada míst pro vozíčkáře a jejich doprovod. Nové, pohodlnější a masivnější sedačky společně s větším prostorem mezi jednotlivými řadami přinesou výrazně vyšší komfort. Na návrhu jednotlivých částí rekonstrukce se podílela řada odborných firem. Jejich práci koordinují architekti Martin a Monika Krausovi. Dodavatelem stavby je firma Dřevotvar – řemesla a stavby.
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Jevištní technologie je předpotopní, modernizace vyjde na desítky milionů
„Třetí etapa rekonstrukce velkého sálu bude stát téměř 70 milionů korun. Je to významná investice do budoucnosti našeho divadla, do jeho umělců a především do našich diváků. Velký sál patří k nejvýznamnějším divadelním prostorům v kraji a díky rekonstrukci se zařadí i mezi nejmodernější,“ vyzdvihl Kučera.
Slavnostní otevření velkého sálu se odehraje 22. ledna 2027, prodej vstupenek na tento večer začne 23. listopadu. Předtím divadlo přichystalo podzimní program v podobě besed, drobnějších představení i koncertů v DON klubu a malém sále. Prodej předplatného na jarní sezonu 2027 začne 5. října.