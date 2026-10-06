Opravená táborská knihovna se veřejnosti otevře příští rok v srpnu

Opravená městská knihovna v Táboře se pro veřejnost otevře příští rok v srpnu. Původně měla přestavba skončit letos, ale město se rozhodlo ji rozšířit o úpravu prostoru bývalého kina. Náklady na přestavbu vzrostou z původních 47 milionů na 55 milionů korun. Novinářům to dnes řekl starosta města Štěpán Pavlík (Tábor 2020).
"Zvažovali jsme, že bychom prostor bývalého kina rekonstruovali později. Ale pak jsme se rozhodli, že když už se v knihovně pracuje, uděláme vše najednou," uvedl. Odložení termínu otevření knihovny i zdražení prací zapříčinil kromě toho také špatný stav stropů v objektu.
Před zahájením rekonstrukce před dvěma lety se knihovna přestěhovala do bývalé pošty na Žižkově náměstí, kterou koupilo město. Modernizace objektu v Jiráskově ulici měla vyřešit hlavní nedostatky budovy. Jednalo se například o výměnu rozvodů elektřiny, vody a topení, zateplení a výměny oken. Ve druhém patře knihovny vzniklo místo kanceláří oddělení s audiolabem, zónou pro mladé čtenáře a přednáškový sál.
"Chtěli jsme, aby to po rekonstrukci byla knihovna pro 21. století," uvedl starosta. Dodal, že po skončení prací začne na jaře příštího roku stěhování z budovy bývalé pošty zpět do Jiráskovy ulice. "Jedná se o velkou a náročnou akci, která potrvá několik měsíců. Novou knihovnu bychom chtěli otevřít koncem srpna," řekl starosta.
Městská knihovna Tábor funguje od roku 1878. Má 6000 registrovaných čtenářů a nabízí 160.000 svazků. Kromě knih půjčuje CD a DVD s filmy, deskové hry, časopisy, noviny a e-knihy. V budově pošty, kde nyní knihovna sídlí, bude po přestavbě zázemí pro některé odbory městského úřadu. Město tam chce také vybudovat sál pro zasedání zastupitelstva.