Sjezd z Č. Budějovic na Hlubokou nad Vltavou - obchvat Dasného (do r. 2027)

Staňkov (JH) – výstavba kanalizace (do 10/2025)

Suchdol n. L. (JH) – oprava mostu (do 10/2025)

Kardašova Řečice (JH) – rekonstrukce vozovky (do 12/2025)

Třebeč (ČB) – oprava mostu (do 11/2025)

Dlouhá Stropnice (ČB) – oprava mostu (do 8/2025)

Strakonice, Volyňská ul. (ST) – oprava komunikace (do 8/2025)

Volary, Mlynařovická ul. (PT) - oprava vodovodu a kanalizace (do 8/2025)