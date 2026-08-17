V sobotu ráno zasahovali policisté, hasiči i záchranáři u požáru hausbótu na nádrži Orlík v katastru obce Sobědraž. Při jeho likvidaci objevili těžce popáleného staršího muže.
Na místo vyrazily profesionální jednotky hasičů z Milevska a Písku a dobrovolná jednotka z Hrejkovic. Přístup k hořícímu plavidlu na hladině byl velmi komplikovaný a hasiči museli materiál pro hašení donést v rukou.
„Cisterna se na místo nedostala, takže hasiči museli hadice, čerpadlo a další materiál dolů k vodě donést, což bylo v příkrém a písčitém terénu náročné,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
„Hasiči to měli díky nízké hladině velmi složité,“ potvrdili Vodní záchranáři Orlík na své facebookovém profilu. Ti na místo dorazili po vodě na člunu a v době příjezdu hasičů se věnovali zraněnému muži. Hausbót už byl plně zasažený požárem.
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Hasiči přes dvacet hodin tahali z Orlické přehrady potopený hausbót
Od vodních záchranářů, kteří pomohli zraněného převézt k místu, kde mohl přistát vrtulník, si muže převzali záchranáři. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ho na umělé plicní ventilaci letecky přepravili do českobudějovické nemocnice. Tam svým zraněním podlehl.
„Muž na hausbótu pravděpodobně manipuloval s plynovými lahvemi a ohněm. Možnou nedbalostí došlo k požáru celého obytného plavidla,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Hasiči z vraku vyndali několik tlakových lahví a provedli jejich dochlazení. Škoda způsobená požárem je stanovena na 60 tisíc korun. Případ vyšetřují kriminalisté z Písku.