Z Orlíka omezí odtok. Vltavu budou vodou zásobovat poprvé v historii Slapy

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:32aktualizováno  16:58
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Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...

Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu klesla hladina o více jak deset metrů. (29. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...
Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...
Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...
Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...
91 fotografií
Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu hydrologickému suchu připravuje na snižování odtoku z orlické přehrady. V pátek hladina klesne na kótu 334,6 metru nad mořem a povodí začne využívat zásob slapské nádrže. Tato situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy.

Kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je hladina Orlíku zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Pozvolna klesá již od dubna a nyní se pohybuje zhruba 30 centimetrů nad rozhodnou kótou, dosáhne jí v pátek odpoledne nebo večer.

„Z Orlíku bude odtékat jen takové množství vody, které do ní přiteče, což je v současné chvíli zhruba 15 metrů krychlových vody za vteřinu, a hladina bude udržována v mírných výkyvech okolo kóty 334,60 metru nad mořem,“ uvedla mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.

Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu klesla hladina o více jak deset metrů. (29. srpna 2026)
Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu klesla hladina o více jak deset metrů. (29. srpna 2026)
Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu klesla hladina o více jak deset metrů. (29. srpna 2026)
Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu klesla hladina o více jak deset metrů. (29. srpna 2026)
91 fotografií

Z Vodního díla Vrané bude nadále odtékat 40 metrů krychlových za sekundu a rozdíl v objemu 25 metrů krychlových za sekundu bude dotovaný právě ze Slap.

Bez nadlepšování vodou z nádrží Orlík a Slapy by se průtok Vltavy v Praze nyní pohyboval jen kolem deseti až patnácti metrů za sekundu. To je hluboko pod hodnotou potřebnou pro ředění vyčištěných odpadních vod, pro vodárenské odběry a vodní a na vodu vázaný ekosystém.

„Chápeme, že snižování hladiny nádrže Slapy ovlivní rekreační využití nádrže i plavební provoz, včetně zajištění určitých plovoucích zařízení. Je to však nezbytné opatření, které umožňuje udržet průtoky na dolním toku Vltavy a Labe na stanovených hodnotách potřebných pro život v řece, pro zásobování obyvatel pitnou vodou i pro nařeďování vypouštěných vyčištěných odpadních vod,“ uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Dodal, že jakmile se hydrologická situace zlepší a přítoky převýší minimální odtok, začne povodí hladiny nádrží opět navyšovat.

Provoz elektráren na Vltavě je podřízen manipulačnímu řádu Vltavské kaskády a pomáhají s udržováním povinného minimálního průtoku na odtoku z Vraného. „Pro výrobu elektřiny mají nyní k dispozici právě takové množství vody, které postačuje k zajištění tohoto průtoku. V posledních letech také vltavské elektrárny průběžně modernizujeme, aby fungovaly efektivněji, pro výrobu elektřiny využívaly méně vody a byly schopné vyrábět i při nižších průtocích a stavech hladin,“ uvedl ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Změny se nijak netýkají jihočeské Jaderné elektrárny Temelín. „V minulosti nemusela a ani nepředpokládá, že by omezovala provoz v souvislosti s suchem či vysokými teplotami. Elektrárna využívá chlazení prostřednictvím chladicích věží, takže její odběry jsou řádově menší než u elektráren s průtočným chlazením,“ uvedl za elektrárnu Petr Šuleř.

Ovlivní to i lodě

Snížení hladiny slapské přehrady se dotkne majitelů lodí. Bezplatný převoz od Povodí Vltavy mohou majitelé lodí využít pouze do výšky hladiny 268,50 metru nad mořem. Pak převoz lodí správce povodí kvůli bezpečnosti ukončí. Registrace jsou na stránkách www.pvl.cz stále otevřené do neděle.

Situace se může změnit, pokud začne více pršet. „To znamená, že za podmínek, kdy budou přítoky do nádrží Vltavské kaskády vyšší, než je stanovený minimální odtok z vodního díla Vrané, začne se voda v nádržích opět akumulovat,“ vysvětlila Mertl. Majitelé lodí jsou zvyklí, že na Slapech se kvůli snadnějšímu zazimování plavidel zvyšuje hladina nad kótu 270 metrů nadmořské výšky. To ale letos kvůli suchu nepůjde. Na možné odpouštění vody ze Slap upozorňuje správce toku už od první poloviny srpna.

Lipnem suchou nohou, ostrov splynul s pevninou. Chybí tři metry vody, hlásí lidé

Jak hladina orlické přehrady postupně klesá, z Vltavy opět vystoupilo i kdysi pověstné Moravcovo peklo. Nebezpečný úsek řeky se zrádnými víry a proudy nedaleko Zvíkova byl postrachem vorařů.

Blízká jeskyně zase za druhé světové války poskytla útočiště uprchlíkovi z nacistického vězení Miloši Blažkovi. Ten utekl v srpnu 1944 a devět měsíců žil ve skalních dutinách, jak popsal v knize Přežil jsem v Moravcově pekle.

27. srpna 2026
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Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu hydrologickému suchu připravuje na snižování odtoku z orlické přehrady. V pátek hladina klesne na kótu 334,6 metru nad mořem a povodí začne využívat zásob slapské...

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