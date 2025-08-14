VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Mluvčí Povodní Vltavy Hugo Roldán naznačil, že v nejbližších dnech neočekávají, že by se vodní výtah opět rozjel.
„Situace není příznivá. Srážky, které se očekávají, by v ideálním případě pokles zastavily. Ale samotná předpověď pro nejbližší dny není dobrá,“ uvedl.
Zařízení nemůže fungovat, pokud je hladina nižší než 342,5 centimetrů. Ve čtvrtek ráno naměřili o necelého půl centimetru méně.
Výtah u hráze přehrady překonává výškový rozdíl zhruba 70 metrů. Loď tam najede na ponořený vozík, který ji vytáhne na souš. Následuje jízda trvající asi dvacet minut po 277 metrů dlouhé kolejové dráze, kdy se loď přesune na druhou stranu hráze. V horní části se pak vozík otočí o 180°, aby loď mohla pohodlně odplout.
Nízkou hladinu přehrady pozorují i lidé, kteří na březích tráví dovolenou. Mohou vidět zatopené domy a další objekty, které kvůli suchu vystupují z vody.
Třeba u osady Doubrava je vidět 63 metrů dlouhá retardérová propusť, kudy dříve před napuštěním přehrady splouvali Vltavu vodáci.
Na druhém břehu pak lidé pozorují, co zbylo z Nového mlýna, který tu stával už od roku 1720. Na místě může pozorovatele překvapit, jak jsou některé části jezu ve stále dobrém technickém stavu. V roce 1929 u mlýna zbudovali malou vodní elektrárnu, která například zásobovala pivovar v Protivíně.
Některé úseky řeky jsou nesplavné. Kvůli nedostatku vody ve Vltavě stojí třeba i plavební komora v Kořensku. Komplikuje to i život u břehů. Mimo provoz jsou některá kotviště, na nedostatek zákazníků si stěžují restaurace i půjčovny lodí.
Hydrologové potvrzují, že hladiny řek budou spíše pozvolna klesat. „Do Orlíku momentálně přitéká 20 metrů kubických vody za vteřinu. Protože je ale třeba, aby na Prahu odtékalo 40 kubíků, je jasné, že hladina bude nadále klesat,“ vysvětlila hydroložka Kateřina Štěrbová z českobudějovické pobočky Českého meteorologického ústavu.
„Meteorologové předpovídají na další dny horko a sucho, s výjimkou soboty. Ta by měla přinést bouřky, které mohou některé místní toky dočasně naplnit. Ale neočekáváme, že by se to projevilo na hladině Orlíku. Ta bude i nadále klesat,“ popsala.