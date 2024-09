Rozestavěný, ale odolný. Přeliv na Orlíku očekávanou povodeň zvládne

Rozestavěný bezpečnostní přeliv na orlické přehradě by neměla ohrozit blížící se povodňová vlna. Uvedl to zástupce zhotovitele společnosti Metrostav. Dílo má být hotové v roce 2026 a přehrada by s ním měla zvládnout průtok 5 300 kubíků za sekundu.