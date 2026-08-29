Z dolů, kde Koh-i-Noor těžil kaolin, se stane podzemní turistický hit na jihu Čech

Petr Lundák
  10:02aktualizováno  10:02
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Bývalý kaolinový důl Orty poblíž Českých Budějovic si první turisté projdou na začátku roku 2029. Proměna a zpřístupnění unikátního díla za 100 milionů pokračuje. Na turisty čeká nové návštěvnické centrum a trasa v podzemí dlouhá okolo sedmi set metrů.

Na přilbě zapínáme světlo, na boty se nám lepí bílohnědý mazlavý jíl a za sebou zavíráme plechové dveře. Rázem se ocitáme téměř v jiném světě. Teplota klesla k jedenácti stupňům Celsia, procházíme velkými vykopanými chodbami a sem tam nám nad hlavou prolétne netopýr.

Jsme v Ortech. Bývalém dole, kde se kdysi těžil kaolin pro českobudějovickou továrnu rodiny Hardtmuthů Koh-i-Noor.

Jihočeský kraj už zahájil práce na zpřístupnění bývalých kaolinových dolů a těžební památky Orty na Borku u Českých Budějovic. Unikátní komplex podzemních chodeb by měli návštěvníci poprvé spatřit v roce 2029, kdy si prohlédnou zhruba 650 metrů dlouhou podzemní trasu. (28. 8. 2026)
Jihočeský kraj už zahájil práce na zpřístupnění bývalých kaolinových dolů a těžební památky Orty na Borku u Českých Budějovic. Unikátní komplex podzemních chodeb by měli návštěvníci poprvé spatřit v roce 2029, kdy si prohlédnou zhruba 650 metrů dlouhou podzemní trasu. (28.8.2026)
Jihočeský kraj už zahájil práce na zpřístupnění bývalých kaolinových dolů a těžební památky Orty na Borku u Českých Budějovic. Unikátní komplex podzemních chodeb by měli návštěvníci poprvé spatřit v roce 2029, kdy si prohlédnou zhruba 650 metrů dlouhou podzemní trasu. (28.8.2026)
Jihočeský kraj už zahájil práce na zpřístupnění bývalých kaolinových dolů a těžební památky Orty na Borku u Českých Budějovic. Unikátní komplex podzemních chodeb by měli návštěvníci poprvé spatřit v roce 2029, kdy si prohlédnou zhruba 650 metrů dlouhou podzemní trasu. (28.8.2026)
20 fotografií

Jihočeský kraj unikátní důlní dílo u Hosína na Budějovicku plánuje zpřístupnit veřejnosti. Projekt za sto milionů korun má být hotový v roce 2028. Na začátku toho následujícího se pod zem podívají první turisté.

„Tady, kde teď stojíme, bychom se ještě před pár měsíci museli plazit po břiše. To jsme všechno odvozili,“ začíná s prohlídkou František Krejča z chýnovského pracoviště Správy jeskyní České republiky.

Na stěnách jsou vyryté obrazce

A my i s ním pokračujeme dál do spleti chodeb, které se při postupu hlouběji pod zem zvětšují. Nad námi je místy až deset metrů země. Orty se skládají ze tří samostatných částí, pojmenovaných Hosín I, II a III. Kdybyste prošli celý komplex, tak nachodíte téměř šest kilometrů.

Nově budovaná prohlídková trasa, která bude mít přibližně 650 metrů, povede první a druhou z těchto částí. Je navržená tak, aby byla jednosměrná a také bezbariérová, aby si ji užili i handicapovaní návštěvníci.

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„Kdo z Budějovic nebyl v Ortech, že jo? S klukama ze školy jsme chodby prolézali. Sháněli jsme mapky, zkoušeli různé vchody a někde jsme se museli úplně plazit. Bylo to dobrodružství,“ vzpomíná na své mládí Jan Hromádka.

A právě tyto nepovolené vstupy, prohlídky či prokopávání nových vchodů důlní dílo postupně ničily. Pořád v chodbách a na stěnách najdete vyryté nejrůznější obrazce, či dokonce sošky. Měkký materiál k tomu přímo vybízel.

„A jediný možný způsob, jak Orty zachránit, je dílo zpřístupnit. Protože je to skutečná rarita, památka práce našich předků,“ pokračuje Krejča v komentované prohlídce. „Toto dílo nevytvářeli přímo horníci, ale spíše zaměstnanci pana Hardtmutha. Říká se, že do Budějovic tato firma přišla právě kvůli hosínskému kaolinu,“ doplňuje.

Orty se navíc hodí do naší dlouhodobé strategie, ve které cílíme spíš na vícedenní pobyty než na jednodenní výlety.

Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu

Než samotné Orty vznikly, pravděpodobně tam místní získávali materiál pro výrobu běžné užitkové keramiky. Organizovanou podzemní těžbu přinesla až firma Hardtmuth, jež se v polovině 19. století přestěhovala z Vídně do Budějovic. První písemná zpráva o dolování pochází z roku 1873. Firma pak vytěžený kaolin využívala na výrobu jemné a hrubší keramiky, třeba dlaždic nebo misek.

O více než 150 let později budou chodbami po osvětlených betonových chodníčcích procházet turisté. Ti si užijí i světelné efekty či různá tematická dioramata.

„Nyní jsme ve fázi, kdy se pracuje v podzemí. Už teď máme zarovnané povrchy tak, aby se tu v budoucnu mohly pokládat chodníky. Počítáme s tím, že do konce roku 2028 bychom měli mít kompletně hotovo, a to včetně areálu na povrchu,“ připomíná Krejča i výstavbu návštěvnického centra či vstupního a výstupního portálu.

Do proměny Ortů se přihlásili architekti z celého světa, vyhráli ti ze Stráže

Orty mají velkou šanci stát se dalším turistickým hitem na jihu Čech. Výhodou důlního komplexu je jeho poloha, z Budějovic se sem lidé dostanou i například MHD, od zámku Hluboká je to jen pár kilometrů.

„Potenciál to má stoprocentně, protože to je unikátní projekt. Orty se navíc hodí do naší dlouhodobé strategie, ve které cílíme spíš na vícedenní pobyty než na jednodenní výlety. Důlní dílo tak ideálně doplní program stávající nabídky a bude i pro turisty motivací, aby zůstali na jihu déle,“ naznačil ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.

Důlní dílo částečně spadá pod katastr obce Hosín.

„Jsme rádi, že Orty budou pečlivě zajištěné a budou mít řád. Je dobré, že doly uvidí hodně lidí, protože je to opravdu zajímavé. My přemýšlíme, že bychom pak provozovali parkoviště, které se vybuduje u silnice mezi námi a Borkem. Myslím si, že i místní lidé projekt ocení a budou spokojení,“ věří hosínský starosta Jan Řičánek.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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