„Zatím není jasné, jaká bude situace s točnou po roce 2029. V budoucnu by se mělo otáčivé hlediště přesunout mimo areál zámecké zahrady, což je dlouhodobě přání památkářů. Ovšem stěhování točny a vybudování nového zázemí by podle odhadů stálo miliardu až miliardu a půl. Jedná se o tak ekonomicky náročnou akci, že ji město nemůže financovat samo a potřebovali bychom podporu kraje i státu,“ uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová po pondělním zasedání městské rady.
Pracovní podmínky na otáčivém hledišti jsou dlouhodobě neudržitelné, chybí zázemí pro herce i diváky. Památkáři a UNESCO, na jehož seznamu Český Krumlov figuruje, dlouhodobě kritizují, že točna je v zahradě.
|
Budoucnost otáčivého hlediště v Krumlově je dál nejistá. Navzdory slibům ministra
Na točnu se nyní vejde kolem 650 lidí. Nová by mohla po přesunu mít až 900 míst. Divadlu by to pomohlo, protože hlavně víkendová představení se rychle vyprodávají. Otáčivé hlediště by po přesunu mělo stát v bývalém zahradnictví za zámeckou zahradou.
Český Krumlov už má podle starosty Alexandra Nográdyho v novém územním plánu připravenou rezervu pro nové umístění otáčivého hlediště a čeká na konkrétní plán. Starosta je rád, že točna má pokračovat v současné podobě, protože k městu jasně patří.
Letošní sezona na otáčivém hledišti už začala komedií Dekameron, kterou doplnil Herkules v podání Malého divadla. Obě představení budou v programu do 20. června. Vrcholem sezony je premiéra opery Malý princ od oscarové autorky Rachel Portman, jež je na programu v pátek 24. července a poslední repríza se odehraje 9. srpna. Ještě předtím, od 4. do 14. července, se diváci s dějem přenesou do staré Anglie skrze romantický příběh Rozum a cit od Jane Austen. Sezonu zakončí mezi 15. srpnem a 6. zářím komedie Da Vinci.
|
Bellarie změnila při rekonstrukci barvu, teď ji po letech znovu otevřou lidem
„Ihned potom máme připravenou pravidelnou rekonstrukci mechaniky otáčivého hlediště. Bude stát přibližně deset milionů korun a všechny práce skončí tak, aby nebyla nijak omezena příští sezona,“ uvedla primátorka.
Jihočeské divadlo zahrnuje činohru, operu, balet a soubor Malé divadlo. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově mu přináší čtyři pětiny tržeb, loni utržilo na vstupném více než 57 milionů korun. Představení na točně loni přilákala 52 754 diváků. V porovnání s rekordním rokem 2024 jich bylo o 6 250 méně.