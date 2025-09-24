Budoucnost otáčivého hlediště v Krumlově je dál nejistá. Navzdory slibům ministra

Místo pro nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově stále není známé. Ministr kultury chtěl mít jasno do konce volebního období. Prozatím to vypadá, že se blíží shoda na přesunu točny v prodloužení barokní zahrady do prostor bývalé zásobní zahrady zámku. Náklady na novou stavbu budou kolem 1,5 miliardy korun.
foto: Petr Lundák, MF DNES

Mou ambicí je, abychom do konce funkčního období této vlády, tedy za necelý rok, našli nějaké pevné řešení. Tak mluvil loni v prosinci při návštěvě Českých Budějovic ministr kultury Martin Baxa (ODS) o budoucnosti českokrumlovského otáčivého hlediště. Zdálo se, že mnoho let trvající sága spěje ke svému konci.

Baxův mandát ale nezadržitelně ukrajuje poslední týdny a o osudu točny stále není jasno. „V tuto chvíli není definitivně dohodnutý závazný budoucí postup v této věci. Ale v poslední době se rýsuje politická a věcná shoda na změně umístění otáčivého hlediště v prodloužení barokní zahrady do prostor bývalé zásobní zahrady zámku,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Jana Malíková.

O točně v Českém Krumlově chci mít jasno do podzimu 2025, oznámil ministr Baxa

Nové umístění by podle resortu umožnilo zachování venkovních představení i výjimečné světové hodnoty UNESCO. Divadlo by díky němu mohlo upravit kapacitu otáčivého hlediště, vytvořit důstojné zázemí pro diváky a mít větší možnosti při uspořádání scény a kulis. Ačkoli to zní pozitivně, nic prozatím není finálně potvrzené.

A právě to není dobrá zpráva pro Jihočeské divadlo a jeho herce, kteří budou i nadále působit v nejistotě. Každoročně musí složitě vyjednávat s Národním památkovým ústavem o společném soužití v zámecké zahradě, což však má přímý dopad i na délku divadelní sezony pod širým nebem.

„Památkáři mají opravenou Bellarii, potřebují tam provázet, my ji zase potřebujeme jako zázemí. Tím dochází k tomu, že musíme sezonu krátit,“ přiblížila ředitelka Jihočeského divadla Martina Schlegelová, když minulý týden hodnotila uplynulé léto na otáčivém hledišti.

Letos tak museli odehrát o dvanáct představení méně než loni, příští rok jich ale chystají o trochu více. V létě 2025 točnu navštívilo téměř 53 tisíc diváků, návštěvnost představení se pohybovala těsně pod sto procenty. Poslední sezonu před Bellarií přitom původně měli absolvovat v roce 2023.

Otáčivé hlediště v Krumlově se má přestěhovat do bývalého zahradnictví

Náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (ODS) potvrdil, že o umístění otáčivého hlediště není rozhodnuto. Ve hře jsou dvě varianty. Jedna počítá s točnou v bývalé zásobní zahradě zámku, druhá v Kvítkově dvoře. Pro obě platí, že jsou v těsné blízkosti zahrady.

Naopak za dořešenou považuje otázku financování. „Dohoda je, že by ministerstvo mělo platit šedesát až sedmdesát procent investičních nákladů,“ sdělil. Celková investice se bude pohybovat kolem 1,5 miliardy korun. Kromě ministerstva se na ní bude podílet i město České Budějovice a Jihočeský kraj.

Stále horší podmínky pro hraní

Pro divadlo je to ale jen jeden z problémů, které musí v souvislosti se svými prostorami řešit. Sama ředitelka Schlegelová přiznala, že jejich největší bolestí jsou sály, v nichž hrají. Malé divadlo v českobudějovické Hradební ulici se potýká s plísní a jeho diváci před představeními čekají před budovou.

Nová točna bude nejdříve za deset let. A zřejmě v bývalém zahradnictví

Potřebám jednotlivých souborů nepostačuje ani hlavní historická budova u řeky Malše v centru Českých Budějovic, otazník je i nad působením v Metropolu. „Tam chystáme v prosinci už jen jednu premiéru a uvidíme, jak se situace vyvine dál, jestli tam budeme muset provoz ukončit,“ nastínila Schlegelová.

Město ale už připravuje plány i pro tyto divadelní prostory. Malé divadlo se přesune do opraveného Kulturního domu Slavie, řeší se také alternativa k Metropolu. „Máme druhý objekt, který brzy představí kraj. Zvažujeme však i případné jiné prostory,“ konstatoval náměstek Maroš.

Jihočeské divadlo má čtyři soubory, kromě činohry také balet, operu a malou scénu. Za loňskou sezonu si na jeho představení našlo cestu bezmála 120 tisíc diváků. Otáčivé hlediště se zásadně podílí na tržbách divadla. Vstupenky na příští ročník se začnou prodávat 1. října.

24. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

