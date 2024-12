O točně v Českém Krumlově chci mít jasno do podzimu 2025, oznámil ministr Baxa

Ministerstvo kultury loni v létě oznámilo, že chce do konce roku 2023 upřesnit, jak by nová točna včetně kompletního zázemí pro personál a herce měla vypadat s tím, že pravděpodobně nezůstane na současném místě.

Od té doby se však prakticky nic nestalo, až dnes o letité problematice promluvil ministr Martin Baxa. „Pokračují intenzivní jednání. Mou ambicí je, abychom do konce funkčního období této vlády, tedy za necelý rok, našli nějaké pevné řešení. To by mělo nastínit postup do dalších let,“ uvedl Baxa s tím, že by se vše mělo potvrdit podpisem memoranda všech zúčastněných stran.

I nadále počítá s tím, že hlediště nezůstane na svém místě. Martin Baxa už dříve řekl, že by se točna měla v budoucnu přesunout ze zahrady do bývalého zámeckého zahradnictví. Vznikl by tak zcela nový divadelní trakt.

Místo je stěžejní scénou pro Jihočeské divadlo. „Dělá 80 procent tržeb divadla,“ připomněl dnes na tiskové konferenci náměstek primátorky pro investice Petr Maroš (ODS).

Současné umístění v zahradě areálu krumlovského zámku ale zásadně vadí především organizaci UNESCO. Spory kvůli tomu trvají mnoho let. UNESCO už delší dobu hrozí, že pokud město České Budějovice jako vlastník točny, česká vláda i památkáři nebudou řešit dlouhodobý stav, historické centrum Krumlova ze seznamu světového kulturního dědictví vyškrtne.

Zásadní bude také financování celého projektu. „Dostaneme se s náklady přes miliardu korun. Město takovou akci samo neutáhne, proto i s ministerstvem řešíme společné financování,“ upozornil náměstek Maroš. Baxa na to navázal, že otáčivé hlediště má nadregionální význam, a proto by na novou stavbu mohl přispět i stát.

Další investorem by se pak mohl stát Jihočeský kraj, který už dříve také vstoupil do jednání. „Musíme si uvědomit, že by v zahradnictví nestála nová točna dříve než za deset let. Je třeba vyřešit pozemky a nemá smysl cokoliv podnikat, dokud se do procesu nezapojí také vláda. Za současné situace by podle velmi hrubého odhadu stála celá akce až miliardu a půl. Za deset let by mohla být částka úplně jiná,“ naznačil už loni hejtman Martin Kuba (ODS).

Je určitě důležité připomenout, že stavbu nového otáčivého hlediště v Českém Krumlově chtěl ještě v roce 2019 stát podpořit částkou 1,5 miliardy korun. Počítal s tím tehdy Národní investiční plán. Poslední sezona Jihočeského divadla před zámečkem Bellarie tehdy měla být v roce 2023. Z toho je zřejmé, jak se situace mění a vše se vleče.

Bellarie už je nyní opravená a točna i s divadlem zůstávají na svém místě. Na letní sezonu v roce 2025 už je nyní prodaných více než 50 procent všech vstupenek.