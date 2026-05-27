Jihočeské divadlo opustilo kvůli nevyhovujícímu technickému stavu českobudějovický Dům kultury Metropol. Ve městě ale chybí objekt s podobnou kapacitou a vhodným zázemím. Budova Slavie, kterou město zrekonstruovalo za stovky milionů korun, se pro divadelní využití nehodí. Chybějící scénu divadlo v létě částečně nahradí představeními pod širým nebem, v zimě odehraje méně představení. Novinářům to dnes řekla ředitelka Martina Schlegelová.
Letní představení bude divadlo více hrát v přírodě nebo na netradičních místech, například při festivalu Jižní Svéráz. Problematičtější bude řešení zimní sezony. "Bude to znamenat, že v historické budově, která sama není divadlo, ale je to přestavěný pivovar, takže má četná omezení, se budou tísnit tři soubory," uvedla Schlegelová. Činohra, opera a balet budou muset řídit svůj provoz tak, aby se soubory vystřídaly. "Což bude nutně vést k nějaké redukci představení pro veřejnost," uvedla ředitelka, která to označila za smutnou realitu, se kterou se nedá nic dělat. S rušením souborů divadlo nepočítá.
O možnosti využití prostor jedná Jihočeské divadlo s Výstavištěm České Budějovice, kde by jednou ročně udělalo sérií větší produkce, která se do historické budovy nevejde. Pro jednodušší inscenace či koncerty využije také Slavii. "Kulturní dům Slavie nebyl postaven s ohledem na divadlo jakéhokoli typu," uvedla Schlegelová. Dodala, že v přestavěné budově chybí zázemí pro divadelníky, jako jsou šatny, sklady či dopravní výtah, a představení se dají dělat jen zájezdovou formou, kdy se všechny věci zase odvezou.
Jako nejlepší možné řešení do budoucna vidí Schlegelová stavbu nové budovy, ideálně pro divadelní využití, možností je ale více. Všechny varianty však budou trvat několik let, které bude muset divadlo překlenout.
Jihočeské divadlo se od 1. ledna přeměnilo ve veřejnou kulturní instituci. Přestalo tak být příspěvkovou organizací města České Budějovice. Změna přinese možnost financování od dalších zřizovatelů, jako je kraj, a také finanční plán na čtyři roky dopředu. Divadlo zahrnuje činohru, operu, balet a soubor Malé divadlo. Zaměstnává okolo 250 lidí.