České dráhy obnovily provoz ve 23:00. Krajští záchranáři k události po 21:00 vyslali svoji posádku z Tábora i vrtulník letecké záchranné služby, sdělil jejich mluvčí Václav Burian.
„V péči jsme měli mladého muže, který při pádu utrpěl vážné popáleniny na několika částech těla. Lékař mu podal léky tlumící bolest a záchranáři ošetřili popálená místa,“ dodal Burian.
Podle informací Novinek muže na střeše vlaku Pendolino zasáhl proud; předtím jel podle webu s dalším člověkem mezi vozy soupravy.
|
Srážku vlaků u pražského nádraží zachytila palubní kamera jednoho z nich
Vrtulník muže přepravil do českobudějovické nemocnice.