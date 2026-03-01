Novými jihočeskými památkami jsou cihlová škola i vodojem navržený Kotěrou

Lukáš Marek
  11:02aktualizováno  11:02
Národní památkový ústav (NPÚ) představil pět jihočeských objektů, které se ve druhé polovině loňského roku dostaly na seznam kulturních nemovitých památek. Patří mezi ně budova základní školy v Netolicích, vodojem v Třeboni, kaple v Ratibořci, venkovská usedlost ve Vacovicích a soubor poutní kaple Panny Marie Pomocné a křížové cesty v Rožmitále na Šumavě.
Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Tu v roce 1909...

Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Tu v roce 1909 postavili podle architekta Jana Kotěry. (3. září 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Tu v roce 1909...
Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. (3. září 2025)
Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Na snímku...
V Jihočeském kraji přibylo pět nových kulturních památek. Na snímku je kolna ve...
9 fotografií

V Netolicích na Prachaticku mají základní školy na třech místech a každá je úplně jiná. Nejmladší bývala nejdříve školkou a je z přelomu 70. a 80. let minulého století. Pak novorenesanční budova z roku 1911, kde je druhý stupeň i jídelna a vedle stojí moderní pavilon s učebnami.

Nejstarší z roku 1863 se nachází na Starém Městě, původně to byla chlapecká škola a dnes je tam i městská knihovna. A teď je z ní nová nemovitá jihočeská památka.

Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Tu v roce 1909 postavili podle architekta Jana Kotěry. (3. září 2025)
Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Tu v roce 1909 postavili podle architekta Jana Kotěry. (3. září 2025)
Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. (3. září 2025)
Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Na snímku průvodkyně Anudar Klečková. (3. září 2025)
9 fotografií

„Nově prohlášené památky rozšiřují státem chráněný památkový fond o objekty, které reprezentují různé typy staveb i architektury v jižních Čechách. Každý z nich má své místo v historickém vývoji regionu a zaslouží si systematickou ochranu,“ uvedl ředitel českobudějovického pracoviště NPÚ Daniel Šnejd.

Nová netolická památka je novogotická dvoupatrová stavba, která je podle památkářů kvalitním příkladem veřejné architektury a schwarzenberské stavební produkce s typickými cihlovými prvky. Dochovala se z větší části v autentickém stavu, včetně historických kleneb, vaznicového krovu, tříramenného kamenného schodiště i řady řemeslných detailů. Objekt je významnou součástí městské památkové zóny v Netolicích.

Jurtu, která v Mongolsku sloužila jako putovní chrám, vystavují v Třeboni

Stovky místních mají na školu spoustu vzpomínek, často velmi roztomilých. „Bydlela tam paní školnice a měla na zahradě malou želvu, to byla pro nás tehdy taková atrakce,“ zmínila například Eva Havlová z Netolic.

Už v polovině července 2025 pak za památku prohlásili vodárenskou věž v Třeboni. Modernistický vodojem z roku 1909 je postavený podle projektu známého architekta Jana Kotěry. Jedná se o výraznou dominantu východní části města. „Stavba představuje významné dílo architektury geometrické moderny industriálního charakteru na území jižních Čech a dokládá Kotěrův přínos i v oblasti technické architektury,“ podotkli památkáři.

Turistů na jihu Čech v létě přibylo, včetně Asijců. Pomohlo klidnější počasí

Třetí nově chráněný objekt se nachází v okrese Strakonice a je to venkovská usedlost číslo popisné pět ve Vacovicích. Areál je v historickém jádru obce. Je celkově velmi dobře zachovalý, a to včetně původně použitých materiálů a historických konstrukcí.

„Nejhodnotnější částí je špýchar s dřevěnými prvky datovanými do poloviny 15. století a do počátku 18. století. Usedlost tak představuje autenticky dochovaný hospodářský celek, který odpovídá na otázky týkající se raně novověkého venkovského osídlení,“ vyzdvihli památkáři.

Ke konci minulého roku za kulturní památku prohlásili rovněž soubor poutní kaple Panny Marie Pomocné a křížové cesty v Rožmitále na Šumavě na Českokrumlovsku. Barokní kaple z první poloviny 18. století vznikla v souvislosti s rozvojem mariánské úcty v jihočeském pohraničí. Spolu s křížovou cestou z poloviny 19. století vytváří v tamní krajině výrazný sakrální celek.

Jižní Čechy mají nové památky, parní mlýn v Třeboni i šumavskou roubenku

A 2. prosince se stala kulturní památkou výklenková kaple Nejsvětější Trojice v Ratibořci na Písecku. Drobná klasicistní stavba z první poloviny 19. století je příkladem lidové architektury tohoto období.

Celkově v roce 2025 přibylo na seznam 11 jihočeských nemovitých kulturních památek. Ke konci loňského roku jich tak na území kraje bylo 5 108. V kraji je také 37 národních kulturních památek či sedm městských a 16 vesnických památkových rezervací.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Do ulic Opavy se vracejí sdílená kola, prvních 15 minut jízdy bude zdarma

ilustrační snímek

Do ulic Opavy se ode dneška vracejí sdílená kola. K dispozici je 130 bicyklů na 63 stanovištích rozmístěných po celém městě i jeho městských částech. Prvních...

1. března 2026  10:36,  aktualizováno  10:36

Větší tlak na ajťáky. Kvůli umělé inteligenci toho nováčci musejí umět víc

ilustrační snímek

Zhruba před měsícem oznámil brněnský letenkový vyhledávač Kiwi.com, že propustí 250 ze 700 zaměstnanců. Technologická společnost, která se už delší čas potácí ve ztrátě, se snaží hledat úspory. A...

1. března 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Seniorku na chodníku srazil mladík autem, žena zemřela. Policie hledá svědky

ilustrační snímek

Sedmasedmdesátiletá žena v sobotu zemřela v Třebíči při dopravní nehodě. Když šla po chodníku, srazil ji autem osmnáctiletý řidič. Sám se zranil, stejně jako jeho spolujedoucí. Pro vyšetření nehody...

1. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Přestavba dominikánského kláštera v Chebu začíná, potrvá dva roky

PĹ™estavba dominikĂˇnskĂ©ho klĂˇĹˇtera v Chebu zaÄŤĂ­nĂˇ, potrvĂˇ dva roky

V Chebu začíná rekonstrukce dominikánského kláštera. Mnoho let připravovaná rekonstrukce potrvá dva roky. Středověká stavba v centru města se má proměnit na...

1. března 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

1. března 2026

Na festival Beseda přijede raperka z Londýna a punkeři z New Yorku

ilustrační snímek

Na festival Beseda v Tasově na Hodonínsku letos přijede londýnská raperka Lady Lykez a také punková skupina Balaclava z New Yorku. Českou scénu zastupují...

1. března 2026  10:05,  aktualizováno  10:05

Praha 5

Praha 5

Trolejbusová trať byla vybudována v Praze 5 v úseku Na Knížecí-U Waltrovky.Jedná se o elektrifikaci linky 137.Již brzy zde pojedou trolejbusy linky číslo 52.Trolejbusy v metropoli zažívají návrat.

vydáno 1. března 2026  11:17

Palackého náměstí

Palackého náměstí

Kvůli výluce v Kobylisích končí tramvaje na Hercovce.

vydáno 1. března 2026  11:16

Dvorecký most

Dvorecký most

Práce na Dvoreckém.mostě míří do finále.

vydáno 1. března 2026  11:16

Praha 2, Legerova 61

Praha 2, Legerova 61

28. 2. 2026 v 9:15 došlo k evakuaci osob a zásahu IZS Apartmánů Legerova, kde dříve sídlilo Borůvkovo sanatorium.

vydáno 1. března 2026  11:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Palackého náměstí

Palackého náměstí

Inteligentní zastávka na Palackého náměstí.

vydáno 1. března 2026  11:16

Zítkovy sady

Zítkovy sady

Heliport v Zítkových sadech u Ministerstva zdravotnictví. Je zde i meteorologická stanice,aby piloti měli o počasí přehled jako na letišti .

vydáno 1. března 2026  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.