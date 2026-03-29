Památkáři letos investují do jihočeských hradů a zámků stovky milionů korun

Národní památkový ústav (NPÚ) investuje letos do jihočeských státních hradů a zámků stovky milionů korun. Vedle běžné údržby, která se pohybuje v řádech milionů, pokračuje obnova Horního zámku ve Vimperku, rekonstrukce Horské zahrady v Českém Krumlově či sanace stropů a krovů Malého paláce v Nových Hradech. Na Červené Lhotě se upravuje hospodářské křídlo a chystá se rekonstrukce hráze zámeckého rybníka. Na Landštejně se konzervují omítky, sgrafita a zdivo. ČTK to řekl ředitel územní památkové správy NPÚ Petr Pavelec.
"Dokončujeme například projekt revitalizace horské zahrady v Českém Krumlově, to je projekt za 50 milionů korun, přibližně. Pracujeme na zámku ve Vimperku, kterému postupně vracíme jeho někdejší krásu a dáváme ho do dobrého stavu. A tam letos dokončujeme projekt ve výši přibližně 100 milionů korun. Pracujeme na hradě Landštejně, kde konzervujeme to středověké hradní zdivo, a tam je to částka také přibližně 50 milionů," uvedl Pavelec.
Na zámku Červená Lhota na Jindřichohradecku památkáři obnovují budovu bývalého pivovaru za 27,5 milionu korun bez omezení návštěvnického provozu. Dalších 31 milionů korun dosáhnou náklady na tepelné čerpadlo. V zámeckém parku jsou nové výsadby a záhony. Připravuje se také rekonstrukce hráze zámeckého rybníka. "Pořád jsme ve stadiu dokončování projektu rekonstrukce hráze a mostu, což je mimořádně složité vzhledem k charakteru toho díla, ale i vzhledem k vlastnickým vztahům. Tam se do toho promítá několik vlastníků a to je vždycky složité," řekl Pavelec. Kvůli nízké hladině rybníka je mimo provoz půjčovna lodiček, v letních měsících může hladina samovolně klesat. Sezonu tam zahájí 2. dubna starobylá pobožnost při svíčkách v zámecké kapli Bdění v Getsemanské zahradě.
Na státním hradě Landštejn pokračují rozsáhlé konzervační a restaurátorské práce, které zahrnují obnovu historických omítek, restaurování sgrafit a konzervaci zdiva románské hradby a románského paláce. Investice si vyžádá 47 milionů korun a její dokončení je plánováno na léto roku 2028. Práce na obnově Horské zahrady v Českém Krumlově letos pokračují výstavbou konstrukcí pochozí lávky a vyhlídkových altánů. Veřejnosti bude zpřístupněna na jaře příštího roku.
Rozsáhlá obnova Horního zámku na zámku Vimperk pokračuje další etapou, která se letos zaměřuje především na obnovu vnějších plášťů budovy a střech, ale také na úpravy interiérů historické míčovny. V jejím přízemí vznikne zázemí pro správu zámku a v druhém patře bude upraven byt kastelána. Součástí projektu je i vybudování nové konzervátorské dílny ve východním křídle. V Nových Hradech letos obnovují stropy a krovy Malého paláce za 28,2 milionu korun.