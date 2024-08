Návštěva u paní kněžny. Hrady a zámky pořádají dětem speciální prohlídky

„Při prohlídce nazvané Návštěva u paní kněžny provede turisty knížecí pár a princezna jako vzácnou návštěvu,“ popsala kastelánka zámku v Třeboni Erika Suchanová a dodala, že je určená pro předškolní děti a malé školáky. Kněžna či kníže provedou skupinu interiéry prohlídkové trasy Schwarzenberská apartmá, ale zvládnou to zhruba o deset minut rychleji, tak za 35 minut.

Kněžnu potkají děti i na zámku v Hluboké nad Vltavou na Budějovicku, kde pohádkový formát zařazují do nabídky již čtvrtým rokem. Děti od pěti do deseti let v doprovodu šlechtičny navštíví například ložnici a oblékárnu kněžny Eleonory, velkou jídelnu nebo ranní salon na trase Reprezentační pokoje.

„Vyprávím to jako pohádku a společně si povídáme o životě na zámku. Sedáme si také na podlahu a pozorujeme stropy, lustry a interiér,“ přiblížila jedna z představitelek kněžny Jitka Machová.

Kostýmované prohlídky na Hluboké začínají každý srpnový den ve 12. 15 a 14. 22 a trvají 50 minut. Kvůli omezené kapacitě může dítě doprovázet pouze jeden dospělý. Ten, kdo by si chtěl ratolest vyzvednout až po skončení výkladu, může mezitím navštívit zámecký park, kde je novým lákadlem postavený dřevěný mostek, který po letech opět zpřístupňuje malý ostrov uprostřed zámeckého jezírka.

Chystá se Hradozámecká noc

Děti jistě zaujme sbírka historických hraček v podkroví na zámku Červená Lhota na Jindřichohradecku. Měli tam pokoje potomci posledního majitele z rodu Schönburg-Hartenstein. Prostory, které vznikly až při poslední přestavbě objektu na počátku 20. století, jsou navíc unikátem, jedná se totiž o největší půdní vestavbu z korku na světě. Za půlhodinovou prohlídku děti zaplatí 130 korun, jejich dospělý doprovod o 30 korun více.

Dobrodružná cesta ve stylu cest posledního majitele Lhoty prince Johana Schönburga pak na malé návštěvníky čeká 24. srpna při Hradozámecké noci, celorepublikové akci Národního památkového ústavu.

„Děti i dospělí se vydají do míst v Evropě, kde Johan žil, a vyzkoušejí si, co by je v těchto zemích mohlo potkat. Zkusí, jak rychle si sbalí na cesty do Rakouska nebo to, zda by v Africe zvládli ulovit buvola,“ přiblížil hru kastelán Červené Lhoty Tomáš Horyna. Mimoto zájemci nasají večerní atmosféru historických prostor, které si projdou výjimečně bez průvodce za světel svíček a lampiček.

Cesta staletími, program Hradozámecké noci v Nových Hradech na Budějovicku, provede návštěvníky dějinami hradu od jeho počátku až do zestátnění roku 1945. Kostýmované hrané příběhy se šermem a hudbou zhlédnou každou půlhodinu od 19 do 22 hodin.

Ve stejnou dobu budou večerní prohlídky hlubockého zámku zpestřovat členové Schwarzenberské granátnické gardy. Ti budou po celý večer držet čestnou stráž před hlavní branou a několikrát za večer zahrají fanfáry na zámeckém nádvoří.

S novinkou pro letošní sezonu přišel kastelán zámku Kratochvíle u Netolic na Prachaticku. Jedná se o exkluzivní prohlídku objektu z vodní hladiny. Za 1 800 korun na osobu zájemci zažijí plavbu po vodním příkopu, prohlídku renesanční vily s kastelánem a nahlédnou do obyčejně nepřístupných prostor. Zážitek završí v zámecké cukrárně u kávy a dortu.

18. května 2024

„Asi ne každý si to může dovolit, ale nastavil jsem cenu záměrně tak, abych stíhal svou běžnou agendu a nebyl pořád na vodě nebo individuálních prohlídkách. Zájem mají hlavně mladí lidé nebo ti, kteří to někomu dávají jako dárek. Máme rozplánované rezervace do konce roku,“ řekl kastelán Petr Šmíd s tím, že takovou návštěvu je potřeba vždy domluvit dopředu.