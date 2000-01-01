náhledy
Přeprava válce papírenský stroje ve firmě Spiro (JIP - Papírny Větřní) v roce 1929
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Hans Spiro, syn zakladatele papíren Spiro (JIP - Papírny Větřní)
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Pohled na firmu Spiro (JIP - Papírny Větřní) v roce 1925
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Papírenský stroj ve firmě Spiro (JIP - Papírny Větřní) v roce 1939
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
1. máj 1976, JIP - Papírny Větřní
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
1. máj 1976, JIP - Papírny Větřní
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Na speciálním plošinovém voze dorazil v roce 1932 do papíren z přístavu v pražských Holešovicích obří sušicí válec. Uvnitř podniku vagon dopravovala elektrická lokomotiva Škoda.
Autor: archiv JIP
Pohled na sulfitku, firma Spiro (JIP - Papírny Větřní) , r. 1934
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Začátek výroby rotačního papíru na rotostroji, mechanikcé zpracování dřeviny, papírenský stroj ve firmě Spiro (JIP - Papírny Větřní) , r. 1934
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Sušící část rotostroje, papírenský stroj ve firmě Spiro (JIP - Papírny Větřní) , po r. 1935
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Papírenský stroj ve firmě Spiro (JIP - Papírny Větřní) v roce 1939
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Rotostroj ve firmě Spiro (JIP - Papírny Větřní) v roce 1934
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Kalandr rotostroje ve firmě Spiro (JIP - Papírny Větřní) v roce 1934
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Pohled na firmu Spiro (JIP - Papírny Větřní) v roce 1945
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově