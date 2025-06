Na hlavní budově papíren visí transparent s nápisem, že hledají nové lidi s podtextem Staň se papírákem. „Když se tam ale jdete zeptat na místo, odpoví, že nejsou zakázky,“ říká muž, který zde pracoval 25 let.

Přitom do konce září dostanou pracující výpovědi. Papírny zaměstnávaly v devadesátých letech ve Větřní, Loučovicích, Českých Budějovicích, Červené Řečici a Přibyslavicích 3 400 lidí.

„Já už jsem v důchodu, ale ti lidé budou těžko shánět práci,“ dodává. Muž chtěl kdysi pracovat na parních lokomotivách. „Ale ty se zrušily, tak jsem nastoupil sem do kotelny. Byl to čistý provoz, na velíně, dalo se tam chodit v bílých pláštích. A bral se tady slušný plat, člověk si vydělal,“ vzpomíná.

S hledáním práce to v okolí není jednoduché. „V Krumlově také už není skoro žádná práce a někam dál, jako třeba do Kaplice, už není žádný pořádný spoj. Leda dojíždět až do Budějovic,“ komentuje situaci žena s malou holčičkou, které jdou nakoupit.

„Já jsem zatím na mateřské, ale co bude dál, to vážně netuším,“ přemýšlí. „Někteří odtud dojíždějí do Německa. Hledají různé cesty, třeba marodí, jsou na podpoře a podobně. Protože dojíždět denně někam daleko v Čechách se prostě nevyplatí,“ uvědomuje si.

Jako vážný problém to vidí další senior, který zde také pracoval. Podle něj zcela zmizí papírenská profese a odbornosti, které s tím souvisí. „Zrušili učiliště i katedru, kde se papírnictví dalo studovat. Tady je ještě pár lidí, kteří to umí. Tím, že se papírny zavřou, oni zmizí, odejdou mimo obor a to bude konec papírenství v Čechách“ odhaduje.

Muž vzpomíná i na výjimečné technologie, které se ve Větřní používaly. „Vedle sebe tu v provozu bylo několik typů papírenských strojů, na začátku byla celulózka. Dokonce se sem na to jezdili dívat i ze zahraničí,“ líčí.

Byly by třeba velké investice

Uzavření je nutné, protože podle insolvenční rady podnik nevykázal kladný hospodářský výsledek.

„Důvodem je především hospodářská recese v zemích Evropské unie, kam směřuje hlavní část výroby a k tomu odpovídající pokles poptávky. Na druhé straně jsou vysoké ceny energií v Česku. Náklady na plyn a elektrickou energii představují přes 50 procent celkové ceny výrobku. Podle věřitelského výboru zde nejsou ani předpoklady pro změnu těchto strukturálních tržních podmínek v nejbližších měsících a letech,“ uvedl v usnesení soudce Miroslav Veselý.

„Ekonomická situace není dobrá a v zásadě se jen zhoršuje,“ prohlásila ve svém odůvodnění insolvenční správkyně Zuzana Orbesová.

Podle ní je podnik zastaralý. „K dalšímu provozu by bylo třeba přistoupit k celému souboru zásadních oprav, rekonstrukcí a investic, které jsou potřebné k papírenské výrobě. Bez těchto investic v řádech desítek milionů korun je provoz papírny nadále těžce udržitelný a konkurenceschopný,“ namítla.

Orbesová s vedením podniku naplánovala ukončení tak, aby firma splnila nasmlouvané objednávky. Nejpozději k 30. září dostanou výpověď pracovníci z výroby, pak další zaměstnanci.

„Náklady na ukončení provozování papírenských strojů k 30. září s doprodejem zásob hotových výrobků do 31. prosince 2025 a ukončení provozování podniku k 31. březnu 2026 jsou celkem 94 milionů korun,“ vypočítala.

Ukončení provozu začal řešit i Český Krumlov, který vlastní čistírnu odpadních vod pod městem, do které kromě domácností z města a Větřní vypouštěly odpadní vody právě papírny ve Větřní.

„Čistírna odpadních vod je dimenzovaná na plný provoz papíren, a pokud tyto vody do ní vypouštět nebudou, tak bude potřeba upravit technologie. Dalším problémem je, že fixní náklady na provoz se rozpočítávaly na domácnosti a firmu. Hrozí tak, že by cena mohla podle hrubého odhadu stoupnout až o 11 korun za kubík odpadní vody,“ řekl starosta města Alexandr Nogrády.