V parku Dukelská konečně začnou stavět hřiště. Rok a půl od ukončení úprav

Pruh dlouhý pár desítek metrů vysypaný kamením postupně zarůstá travou, obrubníky na obou okrajích už jsou méně patrné. Už více než rok mělo na tomto místě v českobudějovickém parku v Dukelské ulici u řeky Malše stát unikátní dětské hřiště. Kromě písku pro děti tam ale stále nic není.

V původním projektu na jeho vybudování nezbyly peníze, proměna místa se změnila ve fiasko. Když začalo vedení radnice hledat firmu, která zázemí pro ty nejmenší postaví, nabídky byly pro město příliš vysoké. A tak následovalo škrtání, hledání úspor a další výběrové řízení.

Teď se konečně začne stavět. „Firmu máme vysoutěženou. V říjnu by měla být hotová první část, ta druhá pak do konce roku,“ upřesnil náměstek primátorky Petr Maroš. Vše by mělo stát zhruba šest milionů korun.

Celkové zpoždění tak bude přibližně rok a půl. Park Dukelská totiž po rozsáhlých úpravách otevřeli na jaře roku 2023.

Proměna se komplikovala od samého začátku, kdy geologický průzkum ukázal, že je podloží části břehu nevhodné pro opěrnou zeď, jejíž vybudování by se výrazně prodražilo.

Proto se firma rozhodla pro jiné řešení. Pak se akce téměř zastavila kvůli sporům mezi městem a zhotovitelem, jenž žádal zásadní navýšení rozpočtu. Město to odmítalo a chtělo, aby firma Environmental Building dokončila projekt za smluvené peníze.

Nakonec došlo na dohodu, ale výsledkem bylo právě to, že už nezbyly peníze na hřiště.

13. února 2024

Brzy poté, co park začal po otevření sloužit veřejnosti, začala se sesouvat část zeminy ze svahu u řeky. Ani navržené prorůstání trávy do náplavky se neukázalo jako dobré.

Radnice už proto musela udělat několik změn. Naposledy nechala postavit přístupové dřevěné schody k náplavce a svahy zpevnila.