Písek se chce pustit do stavby parkovacího domu pro 200 aut, další tři plánuje

Markéta Sedláčková
  16:02aktualizováno  16:02
Město Písek má plány na čtyři parkovací domy - na sídlištích Jih a Portyč, u pošty a na výstavišti. První začnou stavět na sídlišti Jih už letos. Bude stát 70 milionů korun a nabídne 200 míst. Naopak o objektu u pošty už se mluví řadu let, ale podle slov starosty se nezačne budovat před rokem 2029.
V Písku plánují na sídlišti Jih vystavět nové etážové parkoviště s 200 místy....

V Písku plánují na sídlišti Jih vystavět nové etážové parkoviště s 200 místy. Inovativní projekt navíc městu ušetří mnoho peněz. | foto: Archiv města Písek

Parkovací dům na sídlišti Portyč nabídne 450 míst.
Parkovací dům na sídlišti Portyč nabídne 450 míst.
V Písku na výstavišti slouží řidičům parkoviště. Radnice by na jeho místě...
V Písku na výstavišti slouží řidičům parkoviště. Radnice by na jeho místě...
5 fotografií

Třicetitisícové město se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Na situaci na sídlišti Jih tak radnice v Písku reagovala tím, že se pustila do projektu dvoupodlažního parkoviště. A to zdaleka není všechno. Rozpracovanou dokumentaci má také na objekt u pošty.

Ve výhledu zvažuje rovněž výstavbu parkovacího domu na výstavišti. A na sídlišti Portyč je situace tak neúnosná, že tam auta stojí i na místech vyhrazených pro zásah záchranných složek, také tam chce proto vedení města zvýšit počet míst pro auta.

První z plánovaných parkovacích domů na sídlišti Jih bude stát 70 milionů korun. Nové dvoupatrové parkoviště má ulevit hlavně lidem z panelových domů, kteří nemají kde nechávat stát svá auta. Bude takzvané etážové, oproti klasickým stavbám, kterých je po Česku spousta, je montované z prefabrikovaných dílů. Zkrátí se tím doba výstavby a sníží nákladnost.

Sídliště ve městech jsou přeplněná auty, pomoci mají nové parkovací domy

Mezi patry bude rampa a kapacita se plánuje na 200 míst. Jak vedení města potvrdilo, vypsalo už výběrové řízení a chce začít s výstavbou ještě letos. Ta si vyžádá i dílčí úpravy okolí, například rekonstrukci příjezdových cest nebo vykácení či přesazení několika stromů.

Zastupitelé města se pak na své prosincové schůzi seznámili s vizemi dalších parkovacích domů, které by mohly vyrůst na výstavišti a na „Fezovce“ na sídlišti Portyč.

„Jsou to výhledy k diskusi, ne něco, co se bude příští rok zahajovat. Je to teprve na začátku,“ zdůraznil starosta Michal Čapek.

Místostarosta Josef Soumar doplnil, že větší prioritu by podle jeho názoru mělo dostat parkoviště na sídlišti, protože to zasahuje i obyvatele lokality nábřeží 1. máje. „Potýkají se s návalem automobilů,“ konstatoval. S tím souhlasí také starosta. „Lidé zde parkují, jak se dá, dokonce na místech pro hasiče.“

V Písku plánují na sídlišti Jih vystavět nové etážové parkoviště s 200 místy. Inovativní projekt navíc městu ušetří mnoho peněz.
Parkovací dům na sídlišti Portyč nabídne 450 míst.
Parkovací dům na sídlišti Portyč nabídne 450 míst.
V Písku na výstavišti slouží řidičům parkoviště. Radnice by na jeho místě chtěla postavit parkovací dům, aby se zvýšila kapacita.
5 fotografií

Návrh parkování na „Fezovce“ pracuje s třípatrovým objektem ze železobetonu, který by zajistil až 450 dlouhodobých i krátkodobých stání. Zabere 2 500 metrů čtverečních plochy. Náklady se odhadují na 100 milionů korun bez DPH.

Oproti tomu plochy na výstavišti, které se nacházejí v blízkosti centra a sportovišť, slouží právě při pořádání sportovních a společenských akcí. Dvoupodlažní objekt by mohl počet parkovacích míst navýšit, a to bez nutnosti záboru dalších pozemků. Celkem by kapacita mohla činit 280 míst. Předběžné plány operují s náklady ve výši 85 milionů korun bez DPH.

Město naopak zatím nezařadilo do svých investičních plánů parkovací dům u pošty v Žižkově ulici, ačkoli projekt už je v procesu řízení. „Občané se oprávněně ptají, kdy to bude. Ale na pozadí se řeší právní bitvy těch, kdo to mají na starosti,“ komentoval Soumar stav, kdy dokumentace čelí stížnostem.

Tamní parking by měl rovněž zajistit odstavení aut po dobu budoucí rekonstrukce náměstí. Ale ani s touto akcí finanční výhledy příliš nepočítají. „Momentálně jsme ve fázi projektů a osobně neočekávám, že se s tím začne dříve než v roce 2029,“ dodal s tím, že i při procesu příprav opravy náměstí předpokládá zásahy stěžovatelů do řízení.

V Písku vyroste parkovací dům pro 234 aut

A v plánu není ani výstavba parkovacího domu na sídlišti Dr. Horákové. A to z technických důvodů. „Polovinu parkovacího domu by vzaly nájezdy a až teprve tu druhou místa. Objekt by tedy musel být vysoký aspoň pět pater, aby se výrazně navýšila kapacita,“ vysvětlil Soumar.

Na jednání zastupitelstva zaznělo také upozornění zastupitele Miroslava Krejči, že se ve veřejném prostoru objevují návrhy, které si lidé mohou plést s oficiálními projekty města. „Jsou to práce studentů, kteří zde zpracovávají své nápady,“ vysvětlil starosta s tím, že některé vize jsou vystavené přímo ve městě na informačních tabulích. „Například právě na výstavišti navrhli bytový dům. Leccos ale reálně ani uskutečnit nelze,“ vysvětlil.

Město každopádně počítá pro rok 2026 s rekordními investicemi ve výši 881 milionů korun, a to zejména do oblasti školství a sportu. Připravuje se ale i na drahou rekonstrukci čistírny odpadních vod. „Mělo by se jednat o akci na dva až tři roky, město ji zvládne bez úvěru, jde asi o 180 milionů ročně,“ připomněl místostarosta. Další roky to pak bude právě rekonstrukce náměstí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Polární záře nad Brnem. Hvězdárna zachytila unikátní výjev, pomohlo i štěstí

Michaela Gregor v úterý 20. ledna 2026 vyfotila na Blanensku polární záři....

Přestože je polární záře většinou doménou severu, v pondělí večer byla viditelná i z jižní Moravy. A to dokonce v Brně, kde pozorování tohoto jevu ztěžuje světelné znečištění. Unikátní podívanou...

21. ledna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Do Jeseníků výtvarníka přivedla náhoda, pak stvořil ikonickou sochu

Nejznámějším dílem Jiřího Jílka je socha Skřítek, která je umístěna na jednom z...

Horské sedlo Skřítek v Jeseníkách si už dnes nelze představit bez ikonické sochy pohádkové bytosti. Skřítek na Skřítku je dílem významného sochaře a milovníka poezie Jiřího Jílka, kterého se nyní...

21. ledna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

SZ: Jihomoravský radní Podzimek uhradil pokutu za majetkové nesrovnalosti

ilustrační snímek

Jihomoravský radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS) zaplatil městskému úřadu v Moravských Budějovicích pokutu za chyby ve svých majetkových...

21. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Zlínská matrika loni zapsala 1475 narozených dětí, méně než předloni

ilustrační snímek

Do matriky ve Zlíně bylo loni zapsáno 1475 narozených dětí, z toho 30 dvojčat. Narozených bylo méně než v roce 2024, kdy jich matrika evidovala 1598....

21. ledna 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlín si posvítí na řidiče jedoucí příliš rychle, v ulicích přibudou kamery

Ve Zlíně se bude rychlost vozidel měřit na více místech. Dnes jsou kamery na...

Zlín začal loni měřit rychlost na pěti nových místech, například v Březnické a Sokolské ulici, na třídě Tomáše Bati či v Loukách. Radary loni zachytily přes 27 tisíc aut, která překročila rychlost....

21. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Řidička projela kolem policistů v obci u Zlína rychlostí přes 100 km/h

ilustrační snímek

Řidička osobního auta projela v Lípě na Zlínsku kolem policistů rychlostí 105 kilometrů v hodině. Povolenou rychlost, která v obci činí 50 kilometrů v hodině,...

21. ledna 2026  14:41,  aktualizováno  14:41

Návštěvnost ostravské galerie loni klesla na polovinu kvůli rekonstrukci

ilustrační snímek

Galerii výtvarného umění Ostrava loni klesla návštěvnost. Zatímco v roce 2024 ji navštívilo téměř 66.000 lidí, loni to bylo 31.500 návštěvníků. Důvodem byl...

21. ledna 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

Naředěná kejda už natéká do nádrže. Voda je zatím pitná, Znojmo chystá opatření

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Naředěná kejda už podle Povodí Moravy natéká do znojemské nádrže. Stále ale platí, že vodu ve Znojmě lze bez obav pít, uvedla vodárenská firma VAS. Ta nepředpokládá, že by kvůli úniku kejdy...

21. ledna 2026  11:12,  aktualizováno  16:12

Popeláři při vysypávání kontejneru zaslechli křik, s odpadem lisovali i bezdomovce

Na místě neštěstí v Havířově zasahovali i hasiči, bezdomovkyni, která...

Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce...

21. ledna 2026  16:12

V Horní Malé Úpě se při lyžování vážně zranilo dítě, patrně narazilo do stromu

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

U vážně zraněného dítěte v Horní Malé Úpě v Krkonoších zasahovali ve středu zdravotničtí záchranáři. Po poledni patrně narazilo do stromu, do nemocnice jej přepravil vrtulník.

21. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Písek se chce pustit do stavby parkovacího domu pro 200 aut, další tři plánuje

V Písku plánují na sídlišti Jih vystavět nové etážové parkoviště s 200 místy....

Město Písek má plány na čtyři parkovací domy - na sídlištích Jih a Portyč, u pošty a na výstavišti. První začnou stavět na sídlišti Jih už letos. Bude stát 70 milionů korun a nabídne 200 míst. Naopak...

21. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Při zápisech do prvních tříd byl v Chrudimi největší zájem o školu U Stadionu

ilustrační snímek

Při zápisech do prvních tříd byl letos v Chrudimi největší zájem o Základní školu U Stadionu. Předstihla oblíbenou Základní školu Dr. Jana Malíka, kvůli níž...

21. ledna 2026  14:28,  aktualizováno  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.