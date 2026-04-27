Parkovacímu domu na Máji ustoupí stovka stromů. Radní odpověděli na hlavní otázky

Lukáš Marek
  12:02aktualizováno  12:02
Zvládne příjezdová silnice větší nápor aut, jak bude místo zabezpečené, kolik stromů pokácíte, jak silný bude světelný smog? Když zatím naposledy zasedli zastupitelé Českých Budějovic, dorazili na radnici i obyvatelé, kteří chtějí znát detaily projektu parkovacího domu na Máji. Redakce iDNES.cz má k dispozici odpovědi vedení města.
Najít volné parkovací místo na sídlišti Máj je pravidelně velký problém.

Najít volné parkovací místo na sídlišti Máj je pravidelně velký problém.

Parkovací dům bude stát na samém okraji sídliště Máj v Českých Budějovicích,...
Parkovací dům bude stát v těchto místech na samém okraji sídliště Máj v Českých...
Parkovací dům bude stát v těchto místech na samém okraji sídliště Máj v Českých...
Najít volné parkovací místo na sídlišti Máj je pravidelně velký problém.
8 fotografií

Parkovací dům vyroste na samém okraji sídliště Máj v Českých Budějovicích, bude pro 399 aut. Projekt však nemá jen fanoušky, ale také kritiky, kteří zpochybňují právě i výběr lokality na okraji sídliště u Branišovského lesa.

„Prohlubuje se nedůvěra kvůli tomu, jak je projekt připravovaný. Pro koho je ta stavba vlastně navržená. Jakým způsobem tam bude možné získat parkovací místo? “ ptala se nedávno Martina Jakubcová.

Náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko) i s ohledem na tyto dotazy dostal na konci března od opozičního zastupitele Tomáše Chovance (Občané pro Budějovice) celkem 12 otázek, na které písemně odpovídal. Redakce iDNES.cz má kompletní reakci k dispozici.

Najít volné parkovací místo na sídlišti Máj je pravidelně velký problém.
Parkovací dům bude stát na samém okraji sídliště Máj v Českých Budějovicích, bude pro 399 aut.
Parkovací dům bude stát v těchto místech na samém okraji sídliště Máj v Českých Budějovicích, bude pro 399 aut.
Parkovací dům bude stát v těchto místech na samém okraji sídliště Máj v Českých Budějovicích, bude pro 399 aut.
8 fotografií

Bureš například píše, že součástí stavby bude závorový a dohledový kamerový systém. „Přímo v parkovacím domě bude i služebna městské policie a zázemí pro řidiče MHD a WC pro veřejnost,“ vyjmenoval náměstek.

Stále platí, že letošní rok je určený pro projektování a získání potřebných povolení a příští rok by měla stavba za 228 milionů korun bez daně vyrůst. Zakázku ve výběrovém řízení získalo sdružení firem Hochtief CZ – Metrostav DIZ.

V budově, kde bude 399 míst, jich deset bude pro handicapované. „Na střeše bude možné parkovat vozidla s CNG palivem,“ pokračoval Bureš. V prvním nadzemním podlaží bude také dobíjecí stanice. Pod stropní konstrukcí pak budou připravené otvory pro vedení instalace k dalším dobíječkám pro elektromobily, mají být připravené na každém pátém místě v prvním podlaží a na rampě do druhého.

Chovanec se také ptal, kolik stromů kvůli stavbě pokácí a zda je zajištěná i náhradní výsadba. K zemi půjde přibližně stovka stromů, místo nich se má vysadit 215 javorů, olší, habrů, dubů či lip. „Jsem rád, že jsme odpovědi dostali,“ reagoval zastupitel s tím, že předtím byla některá vyjádření mlživá a nejasná.

Otazník ale zatím zůstává nad tím, kolik bude parkování v domě stát. O tom se teprve rozhoduje a vedení města mělo vést jednání i se zástupci územní skupiny, pod kterou sídliště Máj spadá. Zastupitel a předseda finančního výboru Viktor Lavička (ANO) přidal, že by tam viděl systém parkování takzvaně průtokový.

„Jde o to, aby si tam někdo nezaparkoval auto a to tam pak měsíc nestálo. Mělo by to skutečně sloužit pro ty, kteří jsou místní a své vozy pravidelně používají,“ uvedl. Cena by pak měla být taková, aby si tam člověk mohl dovolit denně zastavit.

Například za stání v modrých zónách platí obyvatelé Českých Budějovic roční poplatek většinou 400 či 500 korun. Na druhou stranu, v parkovacím domě bude auto pod střechou a celkově lépe zabezpečené, takže z tohoto pohledu by to mohla být větší suma. Prozatím ale ani není jisté, jaké budou podmínky krátkodobého či dlouhodobého stání.

Zástupci vedení radnice si od projektu slibují, že se díky němu v docházkové vzdálenosti vyřeší nelegální parkování a o stání v domě bude zájem. Celkově je podle propočtů na sídlišti Máj o tisíc vozidel víc, než je počet parkovacích míst.

Obyvatelé z okolí budoucí stavby, tedy z ulic A. Barcala a U Lesa, se také ptali, jak to bude se světelným smogem. Cílem projektu je mimo jiné i to, aby světlo v budově směřovalo dolů na parkovací plochu a co nejméně unikalo ven k panelákům. V maximální míře se má použít žluté světlo, které je šetrnější k přírodě, a naopak se má co nejvíce omezit krátkovlnné modré světlo, jež mate hmyz a narušuje orientaci ptáků.

I nadále platí, že město chce na Máji zvýšit počet parkovacích ploch i na dalších místech. Radnice má k dispozici studii, která řeší navýšení počtu míst pro auta na již existujících parkovištích. Týká se to například ulice K. Štěcha u silnice na Zavadilku. Podobně by to mohlo vypadat i za ZŠ Oskara Nedbala, kde je rovněž parkoviště, nad nímž by mohlo vzniknout ještě jedno nadzemní patro. Město také nevzdává jednání o koupi pozemku nedaleko supermarketu Penny.

Parkovacímu domu na Máji ustoupí stovka stromů. Radní odpověděli na hlavní otázky

Najít volné parkovací místo na sídlišti Máj je pravidelně velký problém.

Zvládne příjezdová silnice větší nápor aut, jak bude místo zabezpečené, kolik stromů pokácíte, jak silný bude světelný smog? Když zatím naposledy zasedli zastupitelé Českých Budějovic, dorazili na...

27. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

