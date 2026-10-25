Parní vlak přiveze do Nové Bystřice atmosféru vzniku republiky v roce 1918

Atmosféru vzniku Československa navodí 28. října v Nové Bystřici na Jindřichohradecku akce Republika přijíždí Úzkokolejkou. Parním vlakem z Jindřichova Hradce vyrazí s cestujícími herci představující vojáky vracející se z první světové války. Na novobystřické nádraží přijede také dvojník prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Návštěvníci tak mohou spojit výlet malebnou krajinou České Kanady s připomínkou významného data českých dějin. ČTK to řekla Markéta Bočková, mluvčí majitele Úzkokolejky Gepard Express.
Do přerodu starého habsburského mocnářství do Československé republiky se zapojí více než 100 herců a účinkujících. Návštěvníci uvidí ukázky ze života vojáků, prostých obyvatel i válečných zajatců. Předvede se jim historická technika i polní kuchyně s republikovým gulášem. Návštěvníci se budou moci setkat i s představitelem prezidenta Masaryka. Připravená je také dobová módní přehlídka.
Parní vlak odjede z Jindřichova Hradce ve středu v 09:50, do Nové Bystřice dorazí ve 12:58, kde prvorepublikové oslavy vyvrcholí. Zpět se historická úzkorozchodná souprava vydá v 15:35. "Místenky si lidé mohou s předstihem zajistit online, samotné jízdenky pak koupí přímo ve vlaku. Historické vagóny už se plní, ale jsme v případě většího zájmu připravení soupravu rozšířit," uvedl majitel Gepard Expressu Albert Fikáček.
Další jízdu parních vlaků Úzkokolejka chystá na 5. prosince s Mikulášem, čertem a andělem. Na Silvestra spojí cestu s oslavami 120. výročí trati Jindřichův Hradec - Obrataň. Kromě přípitku ve vlaku budou mít cestující možnost pořídit si suvenýry z limitované edice k výročí.
Zima bude na Úzkokolejce ve znamení oprav na trati i v depu. "Obě naše parní lokomotivy dostanou posezónní péči. Budeme se věnovat velkým opravám ložisek na pojezdech. Abychom se k ložiskům dostali, vyžaduje to rozebrání značné části rozvodů. A na to je potřeba poměrně dlouhé servisní okno. V únoru nás navíc čeká ještě revize a zkouška kotle Kraussky po šesti letech," uvedl vedoucí parního provozu Úzkokolejky Artur Fučík.
Od 18. listopadu začne oprava trati mezi stanicemi Jindřiš a Jindřiš-zastávka. První z oprav železničního svršku a spodku umožnila podpora ze Státního fondu dopravní infrastruktury.