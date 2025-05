Je velkým hokejovým fanouškem, a když chodí po utkání Motoru domů přes Železný most, tak si všiml, že je potemnělý. Po zápase je tam přitom pravidelně nával.

Radomír Zachoval tak dostal nápad na užitečnou věc, která by mohla být navíc i krásná a ještě zapadne do celkové proměny kolem budějovických řek. Do letošního ročníku participativního rozpočtu tak poslal návrh na osvětlení Železného, ale také nedalekého Zlatého mostu přes řeku Malši.

„Pokud na radnici uznají, že je to životaschopná věc, mohlo by to mít dobrý dopad na bezpečnost, ale i vizuální stránku těchto míst,“ řekl ke svému nápadu Zachoval. Ještě poznamenal, že by tak mohl být hezky nasvícený další kus historie našeho města. „Celkově mi to zapadá i do konceptu, na kterém město pracuje. Bude se měnit nábřeží od Slavie právě směrem k mostům,“ dodal.

O tom, jaký projekt z participativního rozpočtu Budějovic nakonec uspěje, ve finále rozhodnou svými hlasy samotní občané města. Hlasovat budou na podzim na webu probudejce.cz, až radnice vybere všechny vhodné projekty. Už teď je tam seznam všech letošních návrhů, které dorazily. A bylo jich celkem 58 v hodnotě skoro 60 milionů korun. Je to o sedm více než loni, takže zájem o tuto akci roste. Na vítězné projekty má radnice připravených 10 milionů.

„Participativní rozpočet ukazuje, že obyvatelům Budějovic záleží na rozvoji a zkrášlování našeho města a že mají chuť podílet se na zlepšování společného prostoru,“ potěšilo náměstka primátorky pro investice Petra Maroše.

Díky této akci a nápadům občanů se už podařilo například postavit dnes velmi oblíbené lavičky nad vodou u soutoku Malše a Vltavy, nad pískovištěm u Malého jezu je zastínění, ve Stromovce je plácek na pétanque a řada dalších. Některé ještě čekají na dokončení.

Mezi letošními návrhy je například i tip na úpravu jízdního řádu linky 1 MHD. „Navrhuji zřízení zastávky u Mercury v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží a zkrácení dlouhých intervalů mezi spoji ve špičce,“ napsala Vladislava Ziegelbauerová.

Ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš na to reagoval s tím, že pokud by tento nápad uspěl a město ho podpořilo, tak na to samozřejmě zareagují a provoz upraví. „Co se týká zastavení u Mercury, tak by se nám samotným líbilo, kdybychom tam měli více prostoru, ale už ho tam moc není,“ zmínil.

Co se týká zvýšení počtu spojů, tak je to podle něj reálné. „Jedno pravidlo říká, více spojů, více cestujících. Nicméně třeba nedaleká linka číslo 3 má mnohem větší poptávku, a proto také jezdí tak často. U jedničky jsme zatím neměli důvod zvyšovat frekvenci,“ vysvětlil Dolejš.

A třeba Miloslava Cejpková navrhuje prodloužení cyklostezky z konce Zavadilky na začátek Haklových Dvorů. „Na Zavadilce končí cyklotrasy bez návaznosti na oblast Vrbenských rybníků. Je možnost jet pouze po silnici s motorovými vozidly. Situace je nebezpečná pro všechny účastníky provozu, hlavně pro rodiny s dětmi. Jedná se o velmi využívanou trasu do přírody,“ upozornila.

Obyvatelé Budějovic si dále přejí výstavbu cyklostezky od ulice Na Děkanských polích k ulici L. Kuby, vysazení sadu u Stromovky, vybudování mostku přes Dobrovodský potok, stavbu chodníku u Jihočeského muzea, kde je jen vyšlapaná cestička, knihobudku v Nových Hodějovicích či venkovní taneční parket v blízkosti centra.

Veřejnost bude dávat své hlasy vybraným projektům po celý říjen, příští rok se město pustí do samotných staveb. Hlasující musí být starší patnácti let a mít trvalé bydliště v Českých Budějovicích.