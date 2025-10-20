Hřiště či mlžítka v ulicích. Obyvatelé sami vybírají, kam dají města peníze

Jan Jakovljevič
  16:32aktualizováno  16:32
Bezpečnější doprava, hezčí sportovní hřiště, nové knihobudky nebo volnočasové aktivity. Lidé v okresních městech na jihu Čech volí, jak vylepšit veřejný prostor. Do konce října mohou hlasovat pro participativní projekty, které pak podpoří radnice v Českých Budějovicích či v Jindřichově Hradci, pozadu není ani Tábor.
O projektech v participativním rozpočtu rozhodnou obyvatelé Českých Budějovic...

O projektech v participativním rozpočtu rozhodnou obyvatelé Českých Budějovic do konce října. (20. října 2025) | foto: Město České Budějovice

O projektech v participativním rozpočtu rozhodnou obyvatelé Českých Budějovic...
O projektech v participativním rozpočtu rozhodnou obyvatelé Českých Budějovic...
O projektech v participativním rozpočtu rozhodnou obyvatelé Českých Budějovic...
Projekty z participativního rozpočtu, které uspěly v minulých letech - lavičky...
6 fotografií

V českobudějovickém parku Stromovka o víkendu otevřeli nový skatepark. Vznikl na základě projektu v participativním rozpočtu města, který připravil Tomáš Bartha. Původní nevyhovoval kapacitně ani kvalitou povrchu. Ten je nově betonový. Uprostřed obnovili basketbalové hřiště.

„Jsem rád, že se městu záměr líbil natolik, že se rozhodlo původní rozpočet pro úpravu navýšit. Výsledek bude o to lepší. Je dobře, že tady bude všestranný prostor pro všechny úrovně tohoto sportu, ale i další aktivity,“ komentoval před časem Bartha.

Hřiště i upravený parčík. Lidé opět rozdělují miliony z rozpočtů měst

V participativním rozpočtu měl projekt hodnotu dva miliony korun, celkově do obnovy sportoviště město investovalo přibližně sedm milionů.

O tom, jaké projekty na skatepark navážou, rozhodují v těchto dnech obyvatelé Budějovic v internetovém hlasování na probudejce.cz. Čas mají až do konce října, hlasovat mohou občané s trvalým pobytem starší 15 let. Každý má dva kladné a jeden záporný hlas. Město na projekty veřejnosti vyčlenilo 10 milionů.

O projektech v participativním rozpočtu rozhodnou obyvatelé Českých Budějovic do konce října. (20. října 2025)
O projektech v participativním rozpočtu rozhodnou obyvatelé Českých Budějovic do konce října. (20. října 2025)
O projektech v participativním rozpočtu rozhodnou obyvatelé Českých Budějovic do konce října. (20. října 2025)
O projektech v participativním rozpočtu rozhodnou obyvatelé Českých Budějovic do konce října. (20. října 2025)
6 fotografií

Zájem o participativní rozpočet v Budějovicích roste. Loni obdrželo město 51 přihlášených projektů, letos už celkem 58 návrhů. „Po odborném posouzení postoupilo do hlasování 19 proveditelných,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Maroš.

Záměry, o kterých lze hlasovat, město vystavilo až do konce října na náměstí. Mají ale i své informační cedule v místech, kde má dojít k navrhované úpravě. Lidé tak mohou rozhodnout o vybudování lávky, rekonstrukci sportovních hřišť, větším množství cyklostojanů nebo například zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích.

Město se ale rozhodlo podpořit i šest projektů, které podmínky nesplnily. Zástupcům radnice se líbily natolik, že se do nich pustí. Maroš v této souvislosti jmenoval například opravu cyklostezky u Samsonu či nové vodní prvky po městě.

Obyvatelé rozhodují i v Táboře či v Hradci

Hlasovat do konce října o projektech v participativním rozpočtu mohou i obyvatelé Jindřichova Hradce. Stejně jako v Budějovicích stačí mít trvalý pobyt ve městě a být starší 15 let. Projekty rozdělili do tří kategorií podle jejich hodnoty a hlasující má v každé z nich jeden hlas. Celkem na tyto účely vyčlenili 1,3 milionu korun. Mezi záměry je například vybudování dobrodružného hřiště, osazení mlžítek nebo zřízení venkovních pingpongových stolů.

Participativní rozpočet v Lanškrouně skončil fiaskem, radnice mění pravidla

Starosta Michal Kozár podotkl, že občas mají navrhovatelé problém s odhadovanými náklady na projekty. „Narazíme na to, že na první pohled nápad vypadá dobře, ale když ho dotáhneme do předrealizační fáze, zjistíme, že to má být mnohem dražší,“ řekl. Žadatele proto letos vyzývali, aby své záměry konzultovali.

Po celý listopad budou hlasovat o projektech veřejnosti v Táboře. Město pro potřeby participativního rozpočtu vyhradilo dva miliony korun.

„V tomto roce nám přišlo sedmnáct projektů a do finálního hlasování po formálním a obsahovém hodnocení jich postupuje jedenáct,“ sdělil místostarosta Radoslav Kacerovský.

Místní žádají podporu například na zřízení interaktivní vzdělávací stěny, knihobudky nebo odpočinkových sítí v parku. V listopadu jednotlivé záměry vystaví v knihovně.

Participativní rozpočty v okresních městech

  • České Budějovice – obyvatelé mohou hlasovat do 31. října
  • Jindřichův Hradec – obyvatelé mohou hlasovat do 31. října
  • Tábor – obyvatelé budou hlasovat od 1. do 30. listopadu
  • Prachatice – hlasování ukončeno
  • Písek – letos žádosti nepřijímali
  • Strakonice, Český Krumlov – participativní rozpočty nevyužívají

Participativní rozpočet mají i v Prachaticích, kde hlasování skončilo už začátkem června. A o čtyři měsíce později už stály v parku Mládí nové herní prvky, které ovládly hlasování a získaly vyčleněných 200 tisíc korun z rozpočtu města.

Jinak k tomuto nástroji přistoupili letos v Písku. Žádosti tentokrát nepřijímali a budovali projekty, které uspěly loni. Příští rok ale opět plánují výzvu vypsat.

„U posledního ročníku jsme vnímali, že už těch projektů není tolik jako dřív. Vždy bylo z čeho vybírat, ale každý, kdo se přihlásil, tak i vyhrál,“ přiblížil místostarosta Josef Soumar.

Ve vedení města přemýšleli, jak systém upravit, aby pořád šlo o soutěž a příspěvek nebyl nárokový. Řešili, jestli snížit částku na projekty, nebo jeden ročník vynechat. Rozhodli se pro druhou variantu, roli sehrály i velké investice Písku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Na azylový dům pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě přispěje město, kraj i EU

Na vybudování azylového domu pro matky s dětmi v jiných prostorách v Havlíčkově Brodě přispěje charitě město i kraj. Samosprávy o tom rozhodovaly dnes. Na...

20. října 2025  16:25,  aktualizováno  16:25

České Budějovice připravují rekonstrukci krematoria na hřbitově Svaté Otýlie

České Budějovice připravují rekonstrukci krematoria na hřbitově Svaté Otýlie. Modernizace by se týkala především vnitřních prostorů smuteční síně. Rozhodli o...

20. října 2025  16:16,  aktualizováno  16:16

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně ohrozily...

20. října 2025  17:32,  aktualizováno 

Pardubická policie končí v Holicích a H. Jelení, Holice zakládají vlastní sbor

Městská policie Pardubice nebude od prosince sloužit v Holicích a Horním Jelení na Pardubicku. Strážníci budou mít víc času na potřeby krajského města....

20. října 2025  16:05,  aktualizováno  16:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pod kamionem na Jindřichohradecku se dnes odpoledne utrhla krajnice vozovky

Na silnici mezi Jindřichovým Hradcem a Kunžakem se dnes odpoledne utrhla pod kamionem krajnice. Nákladní vůz, jenž přepravoval náklad o váze 40 tun, zčásti...

20. října 2025  15:51,  aktualizováno  15:51

Pekařské řemeslo se mění, zůstává ale náročné. Oboru pomáhají moderní technologie

Pekařské řemeslo patří k nejstarším, ale i k nejnáročnějším. Moderní technologie už zvládnou část práce, přesto se bez lidské ruky neobejdou. Zatímco se provozy modernizují, pekaři upozorňují, že...

20. října 2025  17:22

Oprava mostu v Roudnici nad Labem se prodraží o necelých 40 milionů korun

Oprava mostu v Roudnici nad Labem na Litoměřicku bude o téměř 40 milionů korun dražší než původně předpokládaných zhruba 120 milionů korun. Technický průzkum...

20. října 2025  15:43,  aktualizováno  15:43

Devátý ročník Stairs2Hell s Jakubem Vágnerem: Nové Mlýny zažily rekordní kapry i napínavý boj do poslední chvíle

20. října 2025  17:12

Pražskou zoo dočasně povede šéf odboru ochrany prostředí Kyjovský

Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1. do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Rozhodli o tom dnes radní města. Od 1. prosince by se vedení...

20. října 2025  13:22,  aktualizováno  17:11

Nenápadně skvělý sládek v Audienci. Thálii může získat herec z divadla v Mostě

Herec Marcel Rošetzký z Městského divadla v Mostě je v užší nominaci na prestižní divadelní ocenění Cena Thálie. Porotu zaujal způsob, jakým ztvárnil roli sládka v ikonické hře Audience, již napsal...

20. října 2025  17:02

Oční klinika v Ostravě má nový datový systém, zlepší péči o pacienty

Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) začala využívat nový datový systém, který pomůže lékařům zlepšit péči o pacienty. Nový software propojuje všechna...

20. října 2025  15:28,  aktualizováno  15:28

Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci

Pokud bude od příštího roku parkovat na veřejném prostranství sdílená elektrokoloběžka, pracovníci Technické správy komunikací (TSK) ji naloží a odvezou. Hlavní město po šesti letech neúspěšných snah...

20. října 2025  11:12,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.