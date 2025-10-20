V českobudějovickém parku Stromovka o víkendu otevřeli nový skatepark. Vznikl na základě projektu v participativním rozpočtu města, který připravil Tomáš Bartha. Původní nevyhovoval kapacitně ani kvalitou povrchu. Ten je nově betonový. Uprostřed obnovili basketbalové hřiště.
„Jsem rád, že se městu záměr líbil natolik, že se rozhodlo původní rozpočet pro úpravu navýšit. Výsledek bude o to lepší. Je dobře, že tady bude všestranný prostor pro všechny úrovně tohoto sportu, ale i další aktivity,“ komentoval před časem Bartha.
V participativním rozpočtu měl projekt hodnotu dva miliony korun, celkově do obnovy sportoviště město investovalo přibližně sedm milionů.
O tom, jaké projekty na skatepark navážou, rozhodují v těchto dnech obyvatelé Budějovic v internetovém hlasování na probudejce.cz. Čas mají až do konce října, hlasovat mohou občané s trvalým pobytem starší 15 let. Každý má dva kladné a jeden záporný hlas. Město na projekty veřejnosti vyčlenilo 10 milionů.
Zájem o participativní rozpočet v Budějovicích roste. Loni obdrželo město 51 přihlášených projektů, letos už celkem 58 návrhů. „Po odborném posouzení postoupilo do hlasování 19 proveditelných,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Maroš.
Záměry, o kterých lze hlasovat, město vystavilo až do konce října na náměstí. Mají ale i své informační cedule v místech, kde má dojít k navrhované úpravě. Lidé tak mohou rozhodnout o vybudování lávky, rekonstrukci sportovních hřišť, větším množství cyklostojanů nebo například zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích.
Město se ale rozhodlo podpořit i šest projektů, které podmínky nesplnily. Zástupcům radnice se líbily natolik, že se do nich pustí. Maroš v této souvislosti jmenoval například opravu cyklostezky u Samsonu či nové vodní prvky po městě.
Obyvatelé rozhodují i v Táboře či v Hradci
Hlasovat do konce října o projektech v participativním rozpočtu mohou i obyvatelé Jindřichova Hradce. Stejně jako v Budějovicích stačí mít trvalý pobyt ve městě a být starší 15 let. Projekty rozdělili do tří kategorií podle jejich hodnoty a hlasující má v každé z nich jeden hlas. Celkem na tyto účely vyčlenili 1,3 milionu korun. Mezi záměry je například vybudování dobrodružného hřiště, osazení mlžítek nebo zřízení venkovních pingpongových stolů.
Starosta Michal Kozár podotkl, že občas mají navrhovatelé problém s odhadovanými náklady na projekty. „Narazíme na to, že na první pohled nápad vypadá dobře, ale když ho dotáhneme do předrealizační fáze, zjistíme, že to má být mnohem dražší,“ řekl. Žadatele proto letos vyzývali, aby své záměry konzultovali.
Po celý listopad budou hlasovat o projektech veřejnosti v Táboře. Město pro potřeby participativního rozpočtu vyhradilo dva miliony korun.
„V tomto roce nám přišlo sedmnáct projektů a do finálního hlasování po formálním a obsahovém hodnocení jich postupuje jedenáct,“ sdělil místostarosta Radoslav Kacerovský.
Místní žádají podporu například na zřízení interaktivní vzdělávací stěny, knihobudky nebo odpočinkových sítí v parku. V listopadu jednotlivé záměry vystaví v knihovně.
Participativní rozpočty v okresních městech
Participativní rozpočet mají i v Prachaticích, kde hlasování skončilo už začátkem června. A o čtyři měsíce později už stály v parku Mládí nové herní prvky, které ovládly hlasování a získaly vyčleněných 200 tisíc korun z rozpočtu města.
Jinak k tomuto nástroji přistoupili letos v Písku. Žádosti tentokrát nepřijímali a budovali projekty, které uspěly loni. Příští rok ale opět plánují výzvu vypsat.
„U posledního ročníku jsme vnímali, že už těch projektů není tolik jako dřív. Vždy bylo z čeho vybírat, ale každý, kdo se přihlásil, tak i vyhrál,“ přiblížil místostarosta Josef Soumar.
Ve vedení města přemýšleli, jak systém upravit, aby pořád šlo o soutěž a příspěvek nebyl nárokový. Řešili, jestli snížit částku na projekty, nebo jeden ročník vynechat. Rozhodli se pro druhou variantu, roli sehrály i velké investice Písku.