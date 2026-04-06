Unikátní pašijový betlém najdete v garáži. Jeho součástí je i ukřižování Krista

Petr Lundák
  9:22aktualizováno  9:22
Velikonoční, postní či pašijový betlém. Přes dvě stovky vyřezávaných figurek z lipového dřeva. Takovým unikátem se může pyšnit rodinné řezbářství Šedinových v Bechyni. Podobný betlém s velikonočními výjevy najdete jen v garáži rodinného domu ve městě na Táborsku. Lidé si ho mohou prohlédnout až do konce října.

Poslední večeře Páně, Jidášova zrada polibkem, zatčení v Getsemanské zahradě, samotné ukřižování, ukládání těla Ježíše Krista do hrobu či zmrtvýchvstání.

To všechno najdete mezi více než dvěma stovkami postav, které tvoří unikátní pašijový, velikonoční či postní betlém. Tím vás rád provede samotný řezbář Libor Šedina. Má ho v garáži svého rodinného domku v Bechyni.

Řezbář Libor Šedina ve svém domku v garáži v Bechyni ukazuje unikátní velikonoční či pašijový betlém. (31. března 2026)
Řezbář Libor Šedina ve svém domku v garáži v Bechyni ukazuje unikátní velikonoční či pašijový betlém. (31. března 2026)
Řezbář Libor Šedina ve svém domku v garáži v Bechyni ukazuje unikátní velikonoční či pašijový betlém. (31. března 2026)
Řezbář Libor Šedina ve svém domku v garáži v Bechyni ukazuje unikátní velikonoční či pašijový betlém. (31. března 2026)
Každý rok se snaží doplňovat nové výjevy z posledních dní Ježíše Krista. „Přidal jsem scénu, jak šli dva poutníci z Jeruzaléma do Emauz a Ježíš se k nim připojil. Dalším novým výjevem je losování o Ježíšův šat, když ho svlékali před přibitím na kříž,“ ukazuje na dřevěné postavičky. Řezbářskou tradici v rodině udržuje už pátou generaci.

„Přidal jsem i korunovaci – říká se tomu také výsměch. To po Pilátově odsouzení k trestu smrti římští vojáci Ježíšovi přes rameno přehazují plášť, na hlavu dávají trnovou korunu a do ruky dřevěný klacek,“ přibližuje Šedina.

Pašijový výjev ukrývá postavičky vyřezané z pečlivě vysušeného lipového dřeva. A každá z nich má svůj předobraz, své jméno i funkci, které jsou uvedené v biblických evangeliích. I proto v bechyňském velikonočním betlémě najdete opravdu málo žen.

V garáži vystavují unikátní pašijový betlém s výjevy ze života Ježíše Krista

„Evangelia se o nich příliš nezmiňují. A já si do jednotlivých výjevů opravdu nemohu dovolit dát figurku, která do daného příběhu nepatří. Nemůžeme si nic vymýšlet, opravdu jsou to příběhy Velikonoc,“ přidává Libor Šedina.

Ten se svým otcem, který ho do řemesla zasvětil, navazuje na rodinnou tradici. Řezbářskému řemeslu se už věnovali jejich předci, kteří rovněž vytvořili pašijový betlém, a to v roce 1916.

Velikonoční betlémy jsou méně časté než ty vánoční, které zlidověly a jsou téměř v každé domácnosti. Pašijové oproti tomu bývaly vystavené ve velkých kostelích, které si tak nákladné zobrazení mohly dovolit. Zajímavostí velikonočních výjevů je také to, že středem celého betlému je scéna ukládání Ježíše do hrobu.

V Jihlavě je k vidění vzácný pašijový betlém, má figurky z 19. století

„V další místnosti máme ještě vánoční betlém, který je pohyblivý. Zrovna teď na něj dodělávám pár postaviček,“ říká Šedina. „Je to zdlouhavá práce, musíte mít představivost a vše si pečlivě promyslet. Navíc já se snažím vše dělat ručně, takže nejprve si dřevo oříznu pilkou, kterou mám ještě po pradědovi. A pak už postavičku dodělávám dlátky a nožíky. Nejvíce dají zabrat například klečící figury či lidé v chůzi a podobně,“ přidává bechyňský řezbářský mistr.

Na prohlídku unikátního velikonočního betlému máte čas do 31. října. Do té doby je u Šedinových v ulici U Stadionu otevřeno denně od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové válce už nic nezbylo, bývalo třeba pět hospod na pád stovek obyvatel. Všechny se prý uživily. Třída...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Do bývalé pobočky Kooperativy v Liberci by se měli úředníci stěhovat v září

ilustrační snímek

Nejspíš od září začnou úředníci libereckého magistrátu využívat bývalou pobočku pojišťovny Kooperativy, kterou město letos koupilo za 44 milionů korun. Před...

6. dubna 2026  8:20,  aktualizováno  8:20

Unikátní projekt u Černuce: V Česku má vzniknout spouštěcí tunel

Lokálku čeká výstavba spouštěcího tunelu.

Každý zná světový unikát, kterým je zdvihací železniční most na trati Vraňany – Lužec. Ten se nyní stal inspirací pro výstavbu spouštěcího tunelu poblíž zastávky Černuc. Půlmiliardovou investici...

6. dubna 2026

Krásné počasí působí na rozkvétání stromů jako v květnu, do kterého je ještě hodně daleko skoro celý měsíc duben.

vydáno 6. dubna 2026  9:43

Velikonoční Boží hod v Čakovicích. O sváteční neděli 5. dubna proběhla v čakovickém kostele sv. Remigia Mše svatá s žehnáním pokrmů.
Po ukončení mše mohli účastníci ochutnat připravené...

vydáno 6. dubna 2026  9:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Příbrami jsou stále k vidění původní veřejné telefonní automaty (budky). Pravdou je, že v dnešní době mobilních telefonů by bylo jejich využití minimální, ale na náměstích, u nádraží, u nemocnic či...

vydáno 6. dubna 2026  9:42

Řež u Prahy

Řež u Prahy

Řež u Prahy

vydáno 6. dubna 2026  9:41

Praha, Celetná

Praha, Celetná

Velikonoční Staré Město Pražské momentka je z Celetné ul. na Prašnou bránu u náměstí Republiky.

vydáno 6. dubna 2026  9:40

Tradiční velikonoční pomlázka v Třeboradicích.

vydáno 6. dubna 2026  9:40

Festival Literární jaro Zlín představí odkaz Tomáše Bati i slovenskou tvorbu

ilustrační snímek

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila sedmnáctý ročník festivalu Literární jaro Zlín. Nabídne příznivcům literatury besedy zaměřené na odkaz...

6. dubna 2026  7:58,  aktualizováno  7:58

Unikátní pašijový betlém najdete v garáži. Jeho součástí je i ukřižování Krista

Řezbář Libor Šedina ve svém domku v garáži v Bechyni ukazuje unikátní...

Velikonoční, postní či pašijový betlém. Přes dvě stovky vyřezávaných figurek z lipového dřeva. Takovým unikátem se může pyšnit rodinné řezbářství Šedinových v Bechyni. Podobný betlém s velikonočními...

6. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Skrývá ho země. Jihlava na Lesnově dobudovala impozantní chrám vody

Město Jihlava získává do užívání jeden z největších vodojemů v České republice.

Ten podzemní prostor působí jako betonová katedrála. Zvuk se zde rozléhá s dlouhým dozvukem, výška a rozměry jsou při pohledu zevnitř impozantní. Ale za běžného provozu si je nikdo neuvědomí. Bude...

6. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Bývalé kanceláře ČSOB v centru Pardubic se promění na bytový dům

V budově u parku Bratranců Veverkových měla firma ČSOB Pojišťovna jedno ze...

V centru Pardubic vyrostou další byty. Tentokrát se bude stavět pouze pár kroků od pomníku bratranců Veverkových. Dělníci přebudují bývalou budovu ČSOB Pojišťovny.

6. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  10:05

