Pašijové hry v Hořicích na Šumavě letos oslaví 33 let od svého obnovení

Pašijové hry v Hořicích na Šumavě letos slaví 33 let od svého obnovení. Symbolicky tak vstoupí do Kristových let. Tradiční divadelní představení, které usiluje o zápis do seznamu UNESCO, každoročně přitahuje tisíce diváků a spojuje na jevišti více než 100 místních obyvatel napříč generacemi i celou oblast Lipenska. První veřejná zkouška se koná v pátek 17. dubna v 17:30 v hořickém kulturním domě, sdělil ČTK starosta Hořic na Šumavě Martin Madej (Pro Hořice).
"Je to symbolický věk, který nás nutí k zamyšlení. Pro mě je to důkaz neuvěřitelné vytrvalosti a nadšení místních lidí," uvedl Madej. Představení se uskuteční 6. června od 20:30 a 13. června od 19:30. Organizátoři také přichystali pro návštěvníky koncert souboru Musica Bohemica, jejíž principál Jaroslav Krček složil hudbu pro Hořické pašijové hry. Připravili také komentovanou prohlídku Jana Palkoviče, který je spoluautorem rozsáhlé publikace o historii pašijových her.
"Před 33 lety jsme začínali prakticky na zelené louce s vírou, že vzkřísíme něco, co bylo násilně přerušeno. Dnes vidím, že se to podařilo. Pašije se staly pevnou součástí identity Hořic na Šumavě," uvedl Miroslav Kutlák, který patří k hlavním organizátorům hořických pašijí. Představení, která režíruje Jiří Beran, se budou tradičně odehrávat v přírodním amfiteátru v Hořicích na Šumavě. Kryté hlediště pojme přibližně 500 diváků a na scéně se vystřídá 60 až 70 účinkujících od dětí až po seniory. Další desítky lidí představení připravují.
Hlavní roli letos ztvární Pavel Vysušil jako Ježíš, jeho alternací bude Tomáš Franců. V roli Marie se představí Vlaďka Dvořáková a Věra Kolouchová. "U nás jsou největšími hvězdami samotní hořičtí občané. Pašije stojí na ochotnících, a právě to jim dává syrovost a autentičnost," uvedl Kutlák, který se na organizaci podílí už od roku 1991.
Rozpočet her se každoročně pohybuje v řádu stovek tisíc korun. Vedení obce vidí v pašijích klíčový potenciál kulturního i turistického dění v obci a okolí. "Pašije jsou chloubou našeho regionu. Divadelní soubor si hýčkáme a věříme v jeho další rozkvět," uvedl Madej.
Pašijová tradice v Hořicích na Šumavě sahá až do roku 1816 a patří k nejstarším svého druhu ve střední Evropě. Po nuceném přerušení v období komunismu byly hry obnoveny v roce 1993. Hořické pašije jsou dnes součástí evropské sítě Europassion a jsou zapsány na Seznam nemateriálního kulturního dědictví České republiky.