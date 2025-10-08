Věci odložené u řeky spustily pátrací akci. Pak se ozvala žena, že ji okradli

Autor: khr, mrk
  16:02aktualizováno  16:02
Odložené osobní věci, oblečení i sportovní taška na břehu řeky Volyňky na okraji Strakonic odstartovaly pátrací akci po možná utopené ženě. Všechno dobře dopadlo. Věci jí ukradl zloděj, u řeky je prohledal a nechal na místě.
Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem řeky Volyňky, ale třeba i ve vodě pod...

Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem řeky Volyňky, ale třeba i ve vodě pod Mutěnickým jezem. (24. září 2025) | foto: Policie ČR

Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem řeky Volyňky, ale třeba i ve vodě pod...
Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem řeky Volyňky, ale třeba i ve vodě pod...
Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem řeky Volyňky, ale třeba i ve vodě pod...
Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem řeky Volyňky, ale třeba i ve vodě pod...
7 fotografií

U Mutěnického jezu na Volyňce si lidé koncem září všimli odložených věcí včetně dámských bot. Hrozilo, že se jejich majitelka mohla v řece utopit, tak se rozjela velká pátrací akce. Zapojili se do ní policisté, hasiči, vojáci a strážníci.

Hasiči mimo jiné prohledávali koryto řeky, aby vyloučili možnost utonutí. Na místo záchranáři povolali rovněž policejního psovoda, v akci byli i psi specializovaní na metodu mantrailing, tedy pátrání po konkrétním člověku podle pachu.

Manévry u Volyňky. Čí jsou dámské boty a oblečení u jezu? Hasiči hledají v řece

„Případ měl naštěstí dobrý konec. Poté, co jsme zveřejnili informace o pátrací akci u řeky, se přihlásila majitelka nalezených věcí,“ oznámila strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Žena uvedla, že jí věci někdo ukradl. Zloděj, pravděpodobně muž bez domova, pak svůj lup odnesl k řece, kde ho prohledal a nechal na místě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Auto na střeše i řidič uvězněný ve zničené dodávce. Dvě nehody se staly v rozmezí hodiny

Ve středu po poledni zaměstnaly všechny záchranné složky z Pardubického kraje hned dvě nehody krátce po sobě. U Rudné skončilo auto převrácené na střeše, v Žamberku zase museli hasiči ze zdemolované...

8. října 2025  17:32

Život za minimální mzdu. Uklízečky dělají i tři směny, aby zaplatily nájem

Patří k nejhůře placeným kategoriím. Také k těm přehlíženým. Řadě z nás splývají s prostředím, vnímáme je jako inventář. Anna vstává denně ve čtyři ráno. Musí stihnout jednu z prvních tramvají, aby...

8. října 2025  17:30

Vrazil k příbuznému domů a při hádce ho bodl nožem. Skončil ve vazbě

Hádka dvou příbuzných v neděli v Písku vyvrcholila útokem nožem. Napadený muž incident přežil, se zraněním však skončil v nemocnici. Vyšetřovatelé útočníka v úterý obvinili z pokusu o vraždu. Nově...

7. října 2025  13:22,  aktualizováno  8.10 17:16

Likvidaci odpadu v Liberci bude i nadále zajišťovat firma FCC, město zaplatí víc

Sběr a svoz komunálního i tříděného odpadu v Liberci bude nadále zajišťovat firma FCC Liberec. Čtyřletou zakázku vypsanou radnicí na roky 2026 až 2029 vyhrála...

8. října 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní...

8. října 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Dopravu v Rokycanech ochromila oprava Plzeňské ulice, řidiči stáli i na D5

V nekonečných kolonách stáli ve středu dopoledne řidiči na dálnici D5 u Rokycan ve směru na Prahu i přímo v Rokycanech. Problém nastal v místě, kde začala uzavírka části Plzeňské ulice od velkého...

8. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Kroměříž odhalí památník biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu

Kroměříž odhalí 21. října památník připomínající biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu. Dílo sochaře Ondřeje Olivy bude stát na Sněmovním náměstí. V dnešní...

8. října 2025  15:23,  aktualizováno  15:23

Výsadba tisíců dřevin ve Veselí nad Moravou má zajistit ekologickou stabilitu

Výsadba rozsáhlých biokoridorů začala v uplynulých dnech v okolí Veselí nad Moravou na Hodonínsku. U cesty směrem na Kozojídky v lokalitě Močáry a ve směru na...

8. října 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Ve spodním prádle pašovala příteli do věznice drogy. Prozradila ji nervozita

Žena, která ve spodním prádle o víkendu pašovala do strážské věznice drogy, může skončit za mřížemi. Stejně jako její odsouzený přítel, za nímž měla s kontrabandem namířeno.

8. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Vsetínské muzeum připravilo na víkend procházky za ptáky v okolí

Vsetínské Muzeum regionu Valašsko připravilo Festival ptactva. Nabídne procházky spojené s poznáváním života ptáků žijících v okolí, sdělil dnes ČTK mluvčí...

8. října 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Nemoci od klíšťat lámou rekordy. Pacientů je dvakrát víc než v minulých letech

O jednačtyřicet pacientů s klíšťovou encefalitidou už letos pečovali lékaři a sestry infekčního oddělení opavské Slezské nemocnice. Jde o dvojnásobek oproti loňsku. Šest hospitalizovaných lidí navíc...

8. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Při domnělých investicích přišel devadesátiletý muž ze Zlína o víc než milion Kč

Při domnělých investicích do kryptoměny přišel devadesátiletý muž ze Zlína o více než milion korun. Po neznámých pachatelích, kteří z něj peníze vylákali,...

8. října 2025  14:39,  aktualizováno  14:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.