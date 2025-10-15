Po osmnáctiletém mladíkovi pátrali policisté i hasiči. Našli ho bez známek života

Autor: khr
  14:02
Policisté a hasiči na Českobudějovicku pátrali po osmnáctiletém mladíkovi. Rozvinuli rojnici u Boršova nad Vltavou. Brzy se potvrdily obavy, že by si mohl sáhnout na život. Našli ho mrtvého.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Na Boršovsku u Českých Budějovic dnes v poledne zahájili policisté s hasiči pátrání po osmnáctiletém mladíkovi, mohl by být v přímém ohrožení života,“ napsali jihočeští policisté na síti X.

Kvůli obavám, že by si mladík mohl sáhnout na život, se rozjela rychlá pátrací akce.

„V takových případech prohledáváme místa, k nimž má dotyčný nějaký vztah nebo je měl rád,“ vysvětlil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Dodal, že okolí Boršova nad Vltavou policisté a hasiči prohledávají v rojnici a chystají se nasadit i drony. Později policisté na X napsali, že mladíka našli bez známek života.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, prohlédne si vojenskou techniku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne zavítají například za vojáky do Žatce nebo do lounské dětské psychiatrické nemocnice.

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  14:53

Záchranáři otevřeli další základnu. Z Vršovic vyjíždí do terénu 11 sanitek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy otevřela v metropoli již 24. výjezdovou základnu. Až 11 sanitek najednou může nově vyrazit do pražských ulic ze zrekonstruované základny ve...

15. října 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení, za mřížemi byl necelý týden

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

15. října 2025  13:12,  aktualizováno  14:48

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Odvolací Vrchní soud v Praze zrušil zproštění viny bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky v kauze požáru Národního parku České Švýcarsko. Kauzu vrátil k dalšímu projednání. Lobotka podle soudu...

15. října 2025  10:02,  aktualizováno  14:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava nechá ošetřit další stovky stromů napadených jmelím

Do konce příštího roku chce Ostrava nechat ošetřit dalších 475 stromů napadených jmelím bílým. S jeho odstraňováním město začalo v roce 2022, protože stromový...

15. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Kraj chystá v novoměstské nemocnici úpravu hematologie za 80 mil. Kč

Kraj Vysočina chystá úpravu hematologického oddělení ve své nemocnici v Novém Městě na Moravě. Stavební práce v areálu nemocnice tak budou pokračovat další dva...

15. října 2025  13:11,  aktualizováno  13:11

Obcím na Litoměřicku vadí neposouzení dopadů rychlodráhy, věc řeší krajský soud

Krajský soud v Ústí nad Labem se dnes začal zabývat návrhem obcí na Litoměřicku na zrušení opatření obecné povahy vydané Ústeckým krajem, které se týká...

15. října 2025  13:04,  aktualizováno  13:04

Vědci z Mendelovy univerzity umí určit, zda jsou v osivu nežádoucí bakterie

Vědci ze Zahradnické fakulty (ZF) Mendelovy univerzity v Brně umí z několika zrnek zjistit, zda se v osivu nacházejí nežádoucí bakterie, které by ohrozily...

15. října 2025  12:49,  aktualizováno  12:49

Dahua Technology získává stříbrnou medaili za udržitelnost od EcoVadis

15. října 2025  14:30

HSF System postavilo multifunkční halu a administrativní budovu pro společnost TESLA KARLÍN, a.s. v Praze

15. října 2025  14:25

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Archeologové zkoumají sovětské gulagy v Kazachstánu, trpěli tam i Češi a Slováci

Plzeňští archeologové začnou příští rok s archeologickým výzkumem bývalých gulagů, nápravných pracovních táborů, na území dnešního Kazachstánu. Začátkem října...

15. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Tiché, moderní, pohodlné. Nové tramvaje pro Prahu zvládly testy, mohou vyrazit do ostrého provozu

Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T určené pro Prahu úspěšně prošly procesem typového schválení a homologace. Plně nízkopodlažní vozidla nejnovější generace tramvají od Škodovky obstála ve všech...

15. října 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.