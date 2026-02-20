Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

Pohřešovaný muž z Písecka, který je kvůli nemoci v přímém ohrožení života a měl se vrátit do nemocnice na plicní oddělení, může být pod vlivem omamných látek a nebezpečný, informovala dnes odpoledne policejní mluvčí Lenka Pokorná.
Před 18. hodinou policisté informovali, že muž byl vypátrán a je v péči lékařů.
|
Pohřešovanou seniorku z Jičínska našli mrtvou, odešla bez nezbytných léků
Policie také od úterý pátrá po osmatřicetiletém Davidu Ciklaminim, pacientovi jihlavské psychiatrické nemocnice, který se v pondělí odpoledne nevrátil z procházky.
Muž bydlí v Českých Velenicích na Jindřichohradecku. K cestování využívá stopování, v minulosti takto odjel i do Rakouska.
Pohřešovaný muž je hubený a vysoký 183 centimetrů. Má rovné hnědé prošedivělé vlasy střední délky. Při odchodu měl na sobě tmavozelenou bundu, bílou mikinu a šedé kalhoty. Obuté měl tmavé boty a s sebou si nesl hnědou nákupní tašku.
Jakékoliv informace o pohřešovaném policisté přijmou na bezplatné tísňové lince 158.