Muž napsal dopis na rozloučenou a chtěl vypít žíravinu, našel ho myslivec

Autor: pkj
  12:52aktualizováno  12:52
Myslivci pomohli k záchraně muže, který si chtěl vzít život. V dopise se loučil s blízkými, nechal bývalé manželce na hlídání psa a odjel neznámo kam. Odpoledne jí volal, že má v autě žíravinu a chce vše ukončit. Do pátrání se kromě policie zapojili právě i myslivci. Jeden z nich našel živého nešťastníka u obce Kojákovice na Budějovicku, několik kilometrů od bydliště.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jaroslav Šnajdr, MF DNES

Zhruba padesátiletý muž navštívil minulý pátek ráno v Borovanech na Budějovicku svoji bývalou manželku. Nechal jí na hlídání psa, předal jí dopis a odjel.

„Žena dopis otevřela a zjistila, že muž se se všemi loučí a pravděpodobně chce spáchat sebevraždu. Okamžitě spustila poplach a volala na linku 158,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Společně s policisty se žena snažila vytipovat místa, která měl bývalý manžel rád a kam mohl vyrazit. U jeho domu vozidlo nebylo. Nevěděli o něm ani v Třeboni nebo na Lipně, kde působil jako kuchař. Hledali ho také v Trhových Svinech, Besednici či Šalmanovicích.

„Jeden tip zmiňoval dokonce Kvildu. Policisté zjistili jeho současné zaměstnání, ale ani tam nebyl, nikdo o něm nevěděl,“ líčí Matzner.

Policisté pročesávají Domažlicko a hledají svého kolegu. Bojí se o jeho život

Kolem čtvrté odpoledne se muž exmanželce ozval s tím, že sedí někde v autě, asi v lese, vedle sebe má žíravinu a hodlá vše ukončit. Do akce se zapojil i policejní vyjednavač, ale znovu už muž telefon nezvedl.

Policisté oslovili i myslivecké hospodáře, ti předali mužův popis a informace o jeho vozidle dalším kolegům. Do podvečerních hodin bylo pátrání přesto neúspěšné.

Až kolem 19. hodiny se situace změnila. „Volal myslivec, pan Michal, že našel za silážní jámou u Kojákovic vozidlo s rozsvícenými světly s pohřešovaným. Byl při vědomí. S policisty pak muže předali přivolaným záchranářům. Policisté ve vozidle skutečně našli dvě lahve, jednu s rumem a jednu s žíravinou. Upito bylo naštěstí jen rumu,“ dodal Matzner s tím, že myslivcům patří za jejich zapojení a ochotu velké poděkování.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Hala potmě, zastavená hra, výzva k evakuaci. Fanoušek s cigaretou narušil hokej

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Návštěvníci nové jihlavské Horácké areny prožili novou zkušenost. Jeden z fanoušků Dukly si při pondělním prvoligovém zápase proti Vsetínu v prostorách haly potáhl z elektronické cigarety. Tím se...

18. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

18. listopadu 2025  14:42

Na smíchovské náplavce vedle kobek pod Hořejším nábřežím a opuštěného Přívozu Smíchov-Vyšehrad, zvonu na platu se nyní nacházejí umělecká díla z vyřazených cisteren českého sochaře Čestmíra Sušky...

vydáno 18. listopadu 2025  14:37

Veletrh e-Salon v Letňanech představil nejen novinky elektro a vodíkových automobilů.

vydáno 18. listopadu 2025  14:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:36

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

vydáno 18. listopadu 2025  14:34

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

vydáno 18. listopadu 2025  14:34

Z pohřbu kardinála Dominika Duky.

vydáno 18. listopadu 2025  14:33

Z pohřbu kardinála Dominika Duky.

vydáno 18. listopadu 2025  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.