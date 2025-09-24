Hlášení o odložených věcech dostala policie ve středu dopoledne. „Od té doby pátráme u Mutěnického jezu na okraji Strakonic,“ potvrdila policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Hasiči mimo jiné prohledávají koryto řeky, aby vyloučili možnost utonutí. Na místo záchranáři povolali rovněž policejního psovoda, v akci jsou i psi specializovaní na metodu mantrailing, tedy pátrání po konkrétních osobě podle pachu.
|
Záhadný muž z jihu Čech zůstává na psychiatrii, podle policie je to cizinec
„Dosud se nepodařilo zjistit totožnost majitele věcí ani kontaktovat osobu, která je odložila,“ informovala Nováková odpoledne.
Policie proto žádá veřejnost o spolupráci a ohlášení každé informace, která by mohla vést ke ztotožnění. Pokud by někdo věci na fotografiích poznal nebo by věděl, komu patří, ať neprodleně kontaktuje tísňovou linku 158, vyzývá policie.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz