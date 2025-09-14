Dostihy a sázky jsou přežitek, myslí si nadšenec. V Budějovicích otevřel hernu

Pavel Kortus
  8:12aktualizováno  8:12
Pavel Petr opustil práci zástupce obchodního manažera a v Českých Budějovicích otevřel prostor pro „gamery“. Je tam prodejna, herna i čítárna. Jeho značku Cech hráčů si internetové vyhledávače dlouho pletly se jménem známého českého brankáře.

První hru si koupil před deseti lety. Byla to živá karetní fantasy Arkham Horror. Tehdy ho ani nenapadlo, že by někdy v tomto oboru podnikal. Zkoušet nejrůznější hry, to 33letého Pavla Petra bavilo. Až před pár roky však začal přemýšlet, že by svoji vášeň mohl posunout na vyšší úroveň.

„Před třemi lety jsem si založil e-shop. Stránky jsem si dělal sám, vzalo mi to hodně času, bylo tam hodně chyb. První půlrok byl těžký, moc objednávek nechodilo. Ale vytrval jsem, učil se a začal přemýšlet, že bych si rád zřídil nějaký prostor,“ popisuje.

Nezávislá hra zbořila internet. Velká vydavatelství mohou jen tiše závidět

K tomu se povedlo udělat první krok minulý rok, kdy českobudějovická radnice hledala nového nájemce prostoru bývalé restaurace na rohu ulic Nová a Na Sadech v širším centru. Byla to spíš klasická hospoda podepsaná roky fungování.

„Musela se změnit řada věcí. Vytahaly se odtud tuny materiálu, hodně se bouralo. Oproti plánům se opravy trochu protáhly, ale to nevadí. Od 8. srpna fungujeme, ještě toho mám v hlavě hodně na vylepšení, ale pro začátek to stačí,“ ujišťuje.

Petr láká hráče i na čítárnu nebo herní koutek.

Petr uvažuje o plakátech, grafikách nebo malbách na zeď, aby byl prostor ještě autentičtější. Vylepšit chce také ještě čítárnu. Už nyní však příchozí mohou vybírat v koutku s literaturou a gamebooky. Největší místnost představuje širokou nabídku nejrůznějších deskových her.

„Chceme, aby si tam vybrali všichni – od malých dětí až po ultimátní hráče, kteří u nich tráví stovky hodin. Jsou tam i třeba klasiky jako Carcassone nebo Catan. Ale Dostihy a sázky nebo Člověče, nezlob se tam nenajdete. Podle mě je to už trochu přežitek a snažíme se ukázat i další stránky her,“ myslí si.

Chce pořádat turnaje

Místo toho si můžete zkusit hry na hrdiny a nebo něco na Playstationu 5. „Máme tady hry pro děti, ale i různé střílečky nebo něco pro dospělé. Nedávno vyšla nová Mafie, i tu si u nás můžete zahrát,“ potvrzuje.

Do budoucna Petr plánuje ve své herně pořádat turnaje v různých hrách nebo další akce. Novinkou v dohledné době bude také streamovací zóna. „Máme připravený stůl i kamery, které by snímaly hraní. Chceme se držet konceptu, který už na YouTube máme. Nechci to úplně prozrazovat, ale rádi bychom ukazovali novinky ze světa her,“ oznamuje.

V dnešní moderní a digitální době se může zdát, že kamenná prodejna s hrami je tak trochu krokem proti proudu. „Je a není. E-shop je dominantní a pohodlí objednávky z domova těžko nahradíte. Ale na e-shopu si hru nevyzkoušíte a nepotkáte komunitu hráčů, kde spolu sdílíte zážitky a zkušenosti. Navíc je tam rivalita, špičkování. Sám jsem to zažil, že jako mladší jsem hrál spíš online a teď mě to táhne osobně do komunity hráčů,“ srovnává.

Pomáhají kamarádi i manželka

To všechno v součtu tvoří silnou komunitu hráčů a Petr věří, že díky ní se může se svou hernou uživit. „Hlavní je, že mě to baví. A zároveň vidím poměrně velkou díru na trhu. Jsou tu některé prodejny s hrami, ale přímo speciálka chybí. Trošku riskantní to je, jako každý podnikatelský záměr. Ale věřím, že se nám bude dařit,“ naznačuje Petr, který buduje vlastní značku Cech hráčů. „Dlouho jsem bojoval s vyhledávači, které si to pletly s fotbalovým brankářem Petrem Čechem. Ale už nás znají,“ směje se.

Petr zpravidla mluví v množném čísle, co se týče fungování a starání se o hernu. Počítá do týmu partu kamarádů, kteří mu pomáhají. Manželka se stará o marketing a při mateřské dovolené plní obsahem sociální sítě.

Na otevření druhý srpnový víkend dorazilo na 150 lidí a úspěšný trend pokračuje. Zatím je otevřeno denně ve všedních dnech, víkendy jsou po domluvě. „Určitě to není finální otevírací doba. Budeme to ladit,“ zdůrazňuje.

Naprosto nevídaná situace. Očekávaná hra je až moc levná, diví se lidé

Nyní už bývalý zástupce obchodního manažera ve dvou firmách se naplno věnuje svému novému zaměření. Petr věří, že „gamingový průmysl“ má v dnešní době velký potenciál.

„Gaming dnes výrazně převyšuje například i filmový průmysl. Rozdíl může být třeba až o polovinu, a to mám na mysli jen hry na konzole. Nepočítám merchandising, komiksy nebo figurky,“ uvádí.

Zlom podle něj nastal v době covidu. „Lidé neměli co dělat. Byli doma, hráli hry. A nemuseli kupovat ty za tisíce, zabavily je i ty za tři stovky. Zájem je pořád velký,“ podotýká.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Postup? Hlavně dostat na stadion maminky s dětmi, hlásí nový šéf znojemských Orlů

Druhá liga? Taky liga! Ačkoliv se někteří fanoušci i vedení znojemského hokejového klubu dlouho srovnávali s tím, že sláva z dob, kdy Orli řádili v extralize, už pominula a realita po odchodu ze...

14. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

V Krči zasahují policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:42

VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip...

14. září 2025  11:32,  aktualizováno  12:05

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

14. září 2025  11:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudim chce odblokovat výstavbu rodinných domů v Markovicích, doteď to nešlo

Plánovaná stavba rodinných domů v chrudimské místní části Markovice se před lety zastavila. Město se nedokázalo dohodnout s majitelem jednoho z pozemků. Teď to radní zkusí jinak.

14. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Po osazování nosníků se na D11 u Jiren otevřel jeden pruh směrem na Prahu

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je od 10:30 průjezdná jedním jízdním pruhem na Prahu, v opačném směru by se mohla otevřít o hodinu později, řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Důvodem...

14. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:32

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Obce žádají omezení pro kamiony. Další blokádu kvůli dálnici zatím neplánují

Už dvakrát zablokovali dopravu na vytížené hlavní spojnici Zlína s Holešovem, aby tak protestovali proti odkladům zprovoznění téměř hotového úseku dálnice D49, který má z vesnic odvést velkou část...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Okresní soud v Mostě bude rozhodovat o propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy...

14. září 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Na místě budoucího justičního paláce v Ústí nad Labem učinili archeologové před několika měsíci mimořádný objev. Našli zde skládku kostí pravěkých lovců starou 26 tisíc let, která vydala ostatky...

14. září 2025  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Tachovsku u D5 narazilo auto do betonové konstrukce, zasahoval i vrtulník

U Benešovic na Tachovsku poblíž sjezdu z dálnice D5 narazilo v neděli ráno osobní auto do betonové konstrukce. Zranění utrpěli tři lidé, dva z nich přepravil do nemocnice vrtulník. Řekli to krajští...

14. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

V Dolní Pěně, Županovicích a v Hájku lidé volili nové zastupitelstvo

Ve třech obcích na jihu Čech si lidé v sobotu zvolili nové zastupitelstvo. Volby se konaly v Dolní Pěně a Županovicích na Jindřichohradecku a v Hájku na...

14. září 2025  8:08,  aktualizováno  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.