První hru si koupil před deseti lety. Byla to živá karetní fantasy Arkham Horror. Tehdy ho ani nenapadlo, že by někdy v tomto oboru podnikal. Zkoušet nejrůznější hry, to 33letého Pavla Petra bavilo. Až před pár roky však začal přemýšlet, že by svoji vášeň mohl posunout na vyšší úroveň.
„Před třemi lety jsem si založil e-shop. Stránky jsem si dělal sám, vzalo mi to hodně času, bylo tam hodně chyb. První půlrok byl těžký, moc objednávek nechodilo. Ale vytrval jsem, učil se a začal přemýšlet, že bych si rád zřídil nějaký prostor,“ popisuje.
K tomu se povedlo udělat první krok minulý rok, kdy českobudějovická radnice hledala nového nájemce prostoru bývalé restaurace na rohu ulic Nová a Na Sadech v širším centru. Byla to spíš klasická hospoda podepsaná roky fungování.
„Musela se změnit řada věcí. Vytahaly se odtud tuny materiálu, hodně se bouralo. Oproti plánům se opravy trochu protáhly, ale to nevadí. Od 8. srpna fungujeme, ještě toho mám v hlavě hodně na vylepšení, ale pro začátek to stačí,“ ujišťuje.
Petr uvažuje o plakátech, grafikách nebo malbách na zeď, aby byl prostor ještě autentičtější. Vylepšit chce také ještě čítárnu. Už nyní však příchozí mohou vybírat v koutku s literaturou a gamebooky. Největší místnost představuje širokou nabídku nejrůznějších deskových her.
„Chceme, aby si tam vybrali všichni – od malých dětí až po ultimátní hráče, kteří u nich tráví stovky hodin. Jsou tam i třeba klasiky jako Carcassone nebo Catan. Ale Dostihy a sázky nebo Člověče, nezlob se tam nenajdete. Podle mě je to už trochu přežitek a snažíme se ukázat i další stránky her,“ myslí si.
Chce pořádat turnaje
Místo toho si můžete zkusit hry na hrdiny a nebo něco na Playstationu 5. „Máme tady hry pro děti, ale i různé střílečky nebo něco pro dospělé. Nedávno vyšla nová Mafie, i tu si u nás můžete zahrát,“ potvrzuje.
Do budoucna Petr plánuje ve své herně pořádat turnaje v různých hrách nebo další akce. Novinkou v dohledné době bude také streamovací zóna. „Máme připravený stůl i kamery, které by snímaly hraní. Chceme se držet konceptu, který už na YouTube máme. Nechci to úplně prozrazovat, ale rádi bychom ukazovali novinky ze světa her,“ oznamuje.
V dnešní moderní a digitální době se může zdát, že kamenná prodejna s hrami je tak trochu krokem proti proudu. „Je a není. E-shop je dominantní a pohodlí objednávky z domova těžko nahradíte. Ale na e-shopu si hru nevyzkoušíte a nepotkáte komunitu hráčů, kde spolu sdílíte zážitky a zkušenosti. Navíc je tam rivalita, špičkování. Sám jsem to zažil, že jako mladší jsem hrál spíš online a teď mě to táhne osobně do komunity hráčů,“ srovnává.
Pomáhají kamarádi i manželka
To všechno v součtu tvoří silnou komunitu hráčů a Petr věří, že díky ní se může se svou hernou uživit. „Hlavní je, že mě to baví. A zároveň vidím poměrně velkou díru na trhu. Jsou tu některé prodejny s hrami, ale přímo speciálka chybí. Trošku riskantní to je, jako každý podnikatelský záměr. Ale věřím, že se nám bude dařit,“ naznačuje Petr, který buduje vlastní značku Cech hráčů. „Dlouho jsem bojoval s vyhledávači, které si to pletly s fotbalovým brankářem Petrem Čechem. Ale už nás znají,“ směje se.
Petr zpravidla mluví v množném čísle, co se týče fungování a starání se o hernu. Počítá do týmu partu kamarádů, kteří mu pomáhají. Manželka se stará o marketing a při mateřské dovolené plní obsahem sociální sítě.
Na otevření druhý srpnový víkend dorazilo na 150 lidí a úspěšný trend pokračuje. Zatím je otevřeno denně ve všedních dnech, víkendy jsou po domluvě. „Určitě to není finální otevírací doba. Budeme to ladit,“ zdůrazňuje.
Nyní už bývalý zástupce obchodního manažera ve dvou firmách se naplno věnuje svému novému zaměření. Petr věří, že „gamingový průmysl“ má v dnešní době velký potenciál.
„Gaming dnes výrazně převyšuje například i filmový průmysl. Rozdíl může být třeba až o polovinu, a to mám na mysli jen hry na konzole. Nepočítám merchandising, komiksy nebo figurky,“ uvádí.
Zlom podle něj nastal v době covidu. „Lidé neměli co dělat. Byli doma, hráli hry. A nemuseli kupovat ty za tisíce, zabavily je i ty za tři stovky. Zájem je pořád velký,“ podotýká.