Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie

Autor: meg
  14:22
Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde někdo uvázal ke stromu asi ročního psa. Uspali ho a převezli do svého areálu. Policie to neřeší jako týrání zvířat a případ předala městské policii v Kaplici. Bude se jím zabývat i Státní veterinární správa.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Asi ročního křížence našli v lese u Blanska poblíž Kaplice. Byl přivázaný u stromu, jen se dvěma prázdnými miskami. Kolem měl vyšlapaný kruh a byl silně vystresovaný. Policie zažádala o pomoc odchytovou službu Animal Rescue. Její pracovníci psa raději před záchranou uspali.

Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)
Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)
Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)
Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)
8 fotografií

„Pak jsme si v klidu provedli všechny potřebné úkony, vystříhali mu zplstnatělé kusy srsti, ošetřili jsme ho proti parazitům a počkali si s ním na probuzení, abychom byli u toho a pamatoval si nás. Ráno sice znovu trochu povrkával, ale rychle ho to přešlo a nyní s námi již vychází bez problémů,“ popsal zákrok Vladimír Kössl z Animal Rescue.

Pes byl označen neregistrovaným mikročipem. „My ale asi víme, odkud vítr fouká. Pomohli nám s tipem lidé z okolí, kteří se v dané problematice orientují, mají to takzvaně v merku,“ uvedl Kössl s tím, že případ si už převzala policie a Státní veterinární správa. Bude ho řešit i odbor životního prostředí kaplické radnice.

Muži se nelíbilo chování jeho psa, nechal ho uvázaného v hlubokém lese

Podle informací, které redakci iDNES.cz sdělil policejní mluvčí Miroslav Šupík, Policie České republiky v tomto případě neshledala prvky týrání zvířete. Událost proto předala Městské policii Kaplice, která ji dál řeší jako přestupek. Více podrobností mluvčí neuvedl.

Zvíře nyní čeká karanténa a potřebná veterinární vyšetření. Pokud vše podle útulku dobře dopadne, včetně majetkoprávního řízení, a pes bude označený jako nalezenec, může se později začít chystat do adopce k novým majitelům.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Obyvatelé Ústí nad Labem mohou rozdělit část rozpočtu města

Ústí nad Labem

Lidé mohou až do 24. května opět posílat návrhy, jak v rámci participativního rozpočtu vylepšit krajské město.

11. května 2026  14:59

18.000 dětí z umělého oplodnění. Klinika Gennet slaví 30 let

11. května 2026  14:41

Strategická hrozba pro stát: Demografický propad vyžaduje okamžitou reakci vlády

11. května 2026  14:34

Benzen se po havárii v Hustopečích dostal i do ovzduší. Nepřesáhl ale roční limit

Fotografie vznikly přímo v místě zásahu a během následné dokumentace události,...

Loňská nehoda a následný obří požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku měly výrazný, ale časově omezený dopad na ovzduší. Roční průměrná koncentrace benzenu zůstala pod limitem...

11. května 2026  14:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie

Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)

Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde někdo uvázal ke stromu asi ročního psa. Uspali ho a převezli do svého areálu. Policie to neřeší jako...

11. května 2026  14:22

Acomware překonal miliardu. Je fullservisovým partnerem pro moderní marketing

11. května 2026  14:18

Krásu a symboliku antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí

KrĂˇsu a symboliku antickĂ˝ch soch mohou v BrnÄ› poznĂˇvat i nevidomĂ­

Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pro ně připravila zmenšeniny, které lze ohmatat,...

11. května 2026  12:31,  aktualizováno  12:31

Bývalý olomoucký hejtman Rozbořil podal ústavní stížnost v kauze Vidkun

ilustrační snímek

Bývalý olomoucký hejtman Jiří Rozbořil podal ústavní stížnost v kauze Vidkun. Informaci z justičních databází ČTK potvrdila mluvčí soudu Miroslava Číhalíková...

11. května 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Domácí buchty, sirupy i mýdla. Stánek s lokálními výrobky staví na důvěře

Velkým lákadlem jsou pro místní i výletníky čerstvé kynuté buchty, které peče...

Vše, co lidé z okolí umí upéct, zavařit, ušít, uplést, vymodelovat, vyřezat, vypěstovat nebo naaranžovat. Takové zboží ukrývá barevný stánek Kopretina na okraji Vortové ve Žďárských vrších. A třeba...

11. května 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Oprava domku v Kunvaldu s památníkem Jednoty bratrské vyjde na 27 milionů korun

ilustrační snímek

Rekonstrukce venkovského Domku Na Sboru v Kunvaldu s památníkem Jednoty bratrské bude stát odhadem 27 milionů korun. Pardubický kraj jej loni koupil od...

11. května 2026  11:57,  aktualizováno  11:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ostravské Dny Fajne rodiny nabídnou dosud nejrozsáhlejší program

ilustrační snímek

Sedmý ročník akce Dny Fajne rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravily...

11. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

V tomto parku je zeleň jednak stálá jako jsou stromy a keře a jedna v podobě záhonů s květinami.

vydáno 11. května 2026  13:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.