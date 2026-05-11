Asi ročního křížence našli v lese u Blanska poblíž Kaplice. Byl přivázaný u stromu, jen se dvěma prázdnými miskami. Kolem měl vyšlapaný kruh a byl silně vystresovaný. Policie zažádala o pomoc odchytovou službu Animal Rescue. Její pracovníci psa raději před záchranou uspali.
„Pak jsme si v klidu provedli všechny potřebné úkony, vystříhali mu zplstnatělé kusy srsti, ošetřili jsme ho proti parazitům a počkali si s ním na probuzení, abychom byli u toho a pamatoval si nás. Ráno sice znovu trochu povrkával, ale rychle ho to přešlo a nyní s námi již vychází bez problémů,“ popsal zákrok Vladimír Kössl z Animal Rescue.
Pes byl označen neregistrovaným mikročipem. „My ale asi víme, odkud vítr fouká. Pomohli nám s tipem lidé z okolí, kteří se v dané problematice orientují, mají to takzvaně v merku,“ uvedl Kössl s tím, že případ si už převzala policie a Státní veterinární správa. Bude ho řešit i odbor životního prostředí kaplické radnice.
Muži se nelíbilo chování jeho psa, nechal ho uvázaného v hlubokém lese
Podle informací, které redakci iDNES.cz sdělil policejní mluvčí Miroslav Šupík, Policie České republiky v tomto případě neshledala prvky týrání zvířete. Událost proto předala Městské policii Kaplice, která ji dál řeší jako přestupek. Více podrobností mluvčí neuvedl.
Zvíře nyní čeká karanténa a potřebná veterinární vyšetření. Pokud vše podle útulku dobře dopadne, včetně majetkoprávního řízení, a pes bude označený jako nalezenec, může se později začít chystat do adopce k novým majitelům.