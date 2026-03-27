Pes sežral uzeniny se zapíchanými hřebíky a neznámou látkou, šlo mu o život

Autor: khr
  13:22
Na policii v Písku se obrátil muž, jehož pes sežral párky, ve kterých byly zapíchané hřebíky a neznámá růžová látka. Pes vše vyzvrátil a přežil, kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu týraní zvířat a hledají původce nástrahy. Zároveň upozorňují ostatní pejskaře a rodiče malých dětí, aby si na sídlišti Dr. Horákové dávali pozor.
Pes sežral párky, ve kterých byly zapíchané dlouhé hřebíky. | foto: Policie ČR

Muž svého psa venčil ve středu u řadových garáží v ulici Legionářská, která dále navazuje na ulici 17. listopadu. Zvíře v nestřeženém okamžiku pozřelo pravděpodobně nastražené nakrájené párky.

Muž venčil svého psa u řadových garáží v ulici Legionářská, která dále navazuje na ulici 17. listopadu.

„Následně se mu udělalo zle a majitel ho převezl k veterináři. Ve zvratcích pak byly nalezeny hřebíky a drobné krystalické kousky růžové neznámé látky,“ upozornila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu týraní zvířat a žádají veřejnost o informace, které by směřovaly k zatím neznámému pachateli, který uzeniny nastražil.

V Jindřichově Hradci někdo nastražil na psy návnady s hydroxidem sodným

„Zároveň varují další pejskaře, aby si své domácí mazlíčky při venčení ohlídali. Také upozorňují zejména rodiče malých dětí, aby byli obezřetní,“ doplnila mluvčí a dodala, že informace k případu mohou lidé volat na linku 158.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

Ostrov loni hospodařil s přebytkem 112 milionů, část chce letos opět investovat

ilustrační snímek

Ostrov na Karlovarsku loni hospodařil s přebytkem téměř 112 milionů korun. Podle starosty Pavla Čekana (nez., za Místní) město udělalo 91 procent z...

27. března 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

VIDEO: Senior zazmatkoval a najel na dálnici do protisměru, policistům nezapíral

Senior jel po dálnici na Pardubicku v protisměru

Těžko pochopitelný hazard předvedl na dálnici D35 na Pardubicku sedmasedmdesátiletý senior v červeném renaultu. Na nájezdové větvi mimoúrovňové křižovatky najel na dálnici do protisměru a v levém...

27. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Připravte auto na sezonu, nabádá BESIP a zve na jarní prohlídku za korunu

Velkým lákadlem sobotní preventivní akce BESIPu v Havlíčkově Brodě bude možnost...

S příchodem jara vyrážejí na silnice motorkáři, cyklisté i řidiči, kteří své vozy teprve připravují na sezonu. Období kolem Velikonoc je z hlediska dopravy specifické. Více cest a výletů, větší...

27. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Zlínský kraj usiluje o více než miliardu korun navíc z rozpočtového určení daní

ilustrační snímek

Zlínský kraj usiluje o více než miliardu korun navíc z rozpočtového určení daní (RUD). ČTK to řekl hejtman Radim Holiš (ANO). Jen za poslední rok a půl se...

27. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třídění odpadu u domů se v Novém Boru osvědčilo, lidé vytřídili 53 pct odpadu

ilustrační snímek

Třídění odpadu přímo u domů, které loni zavedli v Novém Boru na Českolipsku, se osvědčilo. Směsného odpadu ubylo a množství vytříděného výrazně vzrostlo....

27. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Silný signál pro investory: VR LIFE a H2 Global Group potvrzují hodnotu českých inovací v MedTechu

27. března 2026  15:15

Na brněnském výstavišti začal konopný festival, nabídne přednášky i poradnu

Na brněnském výstavišti v pavilonu E dnes začal třetí ročník konopného festivalu Growfest. Podle organizátorů je to první velká akce od doby, kdy bylo...

27. března 2026  13:24,  aktualizováno  13:24

Město bez druhého mostu. Kroměříž řeší územní plán a odpor obyvatel

Kroměříž pojmenovala silniční most přes řeku Moravu po Karlu Krylovi. (3. dubna...

Zastupitelé Kroměříže budou v pondělí 30. března schvalovat nový územní plán a dá se čekat bouřlivá diskuze. Klíčový dokument určuje, co a kde se bude moci stavět či dělat. Velké slovo bude mít...

27. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Na brněnském výstavišti začal konopný festival, nabídne přednášky i poradnu

Na brněnském výstavišti v pavilonu E dnes začal třetí ročník konopného festivalu Growfest. Podle organizátorů je to první velká akce od doby, kdy bylo...

27. března 2026  13:24,  aktualizováno  13:24

Slánská nemocnice dostavuje ortopedické sály, díky nim zvýší počet operací

ilustrační snímek

Slánská městská nemocnice dostavuje ortopedické sály, jejich zprovoznění chystá na letošní červen. Prostory umožní zvýšit počet operací a nově dělat i totální...

27. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Výšlap z jara do zimy. Sníh sahá po lýtka, zaskočilo turisty v Beskydech

Chata Prašivá se svou charakteristickou dřevěnou věžičkou. Pod čerstvou...

Zatímco v údolí pod Beskydami se už hlásí jaro, hřebeny sevřela klasická zima. Na oblíbené trase směrem k chatě Prašivá čekala na turisty náročná zkouška. Fotograf iDNES.cz se tam v pátek vydal po...

27. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

VIDEO: Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

Nové vozy pro petřínskou lanovku se vyrábějí v závodě Doppelmayr Group v Oltenu...

Vozy pro lanovou dráhu na Petřín jsou už v České republice. Informoval o tom pražský dopravní podnik s tím, že přepravní firma nyní čeká na pokyn, až je bude moci posadit na zrekonstruovanou trať....

27. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

