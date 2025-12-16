Podle žalobce Peterková uvedla, že po nástupu prezidenta Petra Pavla na Pražský hrad bude vyhlášen válečný stav a mobilizace. Proti rozhodnutí lze ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu.
Peterková předloni zveřejnila na sociální síti video, ve kterém řekla, že pokud se Pavel ujme prezidentské funkce, bude vyhlášený válečný stav a mobilizace.
Soud zprostil novinářku Peterkovou. Strašila mobilizací po zvolení Pavla
Obvinění z šíření poplašné zprávy odmítla s tím, že o mobilizaci mluvili náčelník generálního štábu Karel Řehka i prezidentští kandidáti. Podle předsedy senátu píseckého soudu Martina Krále není možné považovat projevy Peterkové za trestný čin.
„Je zde nový nález Ústavního soudu z března 2025. Týká se věci, která odsuzovala totožný skutek a řešil otázky šíření poplašné zprávy a projevy politické povahy,“ uvedl Král.
Dodal, že po nálezu Ústavního soudu proto ani nemohl rozhodnout jinak. Ústavní soud v březnu uvedl, že projev politické povahy nelze posuzovat jako poplašnou zprávu. Podobně v úterý argumentoval i odvolací táborský soud.
„Okresní soud v Písku provedl všechny relevantní důkazy. Už jsme neshledali žádné důvody k tomu, abychom nové důkazy provedli. Ztotožňujeme se v celém rozsahu s výrokem okresního soudu,“ dodala táborská soudkyně Milena Vránková.
Peterkové soud předloni v květnu pravomocně potvrdil dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou za výroky v době koronavirové pandemie. Ve videích tehdy mluvila o úmrtích po očkování proti covidu-19 nebo o tom, že Česko obsadí vojska NATO.
Příznivci Peterkové napadli kameramana iDNES.tv. To jsem ještě nezažil, říká
Peterková se kvůli verdiktu obrátila na Nejvyšší soud, který její dovolání loni na jaře odmítl. Jednání v květnu 2023 u Městského soudu v Praze narušili příznivci Peterkové, například vysadili dveře do jednací síně. Odvolací senát nakonec musel rozhodovat s vyloučením veřejnosti.
Státní zástupce loni v lednu poslal kvůli incidentu k soudu sedm lidí. Obžaloval je z výtržnictví, násilí proti orgánu veřejné moci či pohrdání soudem. Tři z nich pravomocně dostali několikaměsíční podmíněné tresty a další byli odsouzeni trestním příkazem také k podmíněným trestům. Na úterní jednání u táborského soudu příznivci Peterkové nepřijeli.
6. června 2025